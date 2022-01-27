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https://arabic.sputniknews.com/20220127/مصدر-عسكري-ليبي-مقتل-23-عنصرا-من-داعش-إثر-اشتباكات-مع-الجيش-الوطني-جنوب-شرقي-البلاد-1057294299.html
مصدر عسكري ليبي: مقتل 23 عنصرا من "داعش" إثر اشتباكات مع الجيش الوطني جنوب شرقي البلاد
مصدر عسكري ليبي: مقتل 23 عنصرا من "داعش" إثر اشتباكات مع الجيش الوطني جنوب شرقي البلاد
أفاد مصدر عسكري ليبي تابع للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، شرقي البلاد، عن مقتل 23 عنصر من تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى) خلال عمليات... 27.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-27T19:24+0000
2022-01-27T19:24+0000
العالم العربي
ليبيا
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بنغازي - سبوتنيك. وقال المصدر العسكري الليبي الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة "سبوتنيك" إن "وحدات عسكرية من اللواء طارق بن زياد واللواء 73 مشاة والكتيبة العسكرية 128 تمكنت من القضاء وقتل 23 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابي جنوب شرقي البلاد خلال عملية عسكرية تشن قوات الجيش الليبي في عدة مناطق قرب مدينة القطرون"، موضحاً أن "قواتنا تمكنت خلال عملية مطاردة من قتل 20 شخصا و3 آخرين قاموا بتفجير أنفسهم".وتابع: "خلال عمليات المواجهة سقط 6 من جنود قوات الجيش الليبي وأصيب آخرون بجروح".وأضاف المصدر، أن "هذه العملية العسكرية جاءت بعد مطاردة أثر بقايا تنظيم داعش الإرهابي في جنوب شرقي ليبيا"، مضيفاً أنه "انطلقت القوات المسلحة متجهة أمس الأربعاء إلى مدينة القطرون جنوب شرقي ليبيا لتنفيذ عمليات التتبع لمواقع عناصر تنظيم "داعش" في منطقة القطرون وجبال عصيدة".ووصل عدد قتلى تنظيم "داعش" الإرهابي إلى 25 شخصاً، حيث لقي عنصران من تنظيم "داعش" الإرهابي حتفهما وأصيب آخر، في مواجهات مع قوات تابعة للجيش الوطني الليبي، جنوبي البلاد أمس الأربعاء.وقال اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي لـ "سبوتنيك"، إن "وحدات القوات المسلحة نجحت في قتل اثنين وجرح أخر من عناصر داعش الإرهابي".وأوضح أن الحادث وقع خلال عملية أمنية استهدفت موقعا للتنظيم، شرقي مدينة القطرون، الواقعة جنوبي البلاد.وأشار اللواء الليبي إلى أن الأعمال القتالية مستمرة ولن تتوقف حتى يتم القضاء على وجود التنظيمات الإرهابية والجريمة المنظمة في الصحراء بالجنوب.وأوضح أن هناك توقعات بأن هذه المجموعة للتنظيم الإرهابي يقودها شخص يدعى معتز أحمد، المرصود من قبل أجهزة القوات المسلحة.والأسبوع الماضي، قتل فرد من القوات المسلحة الليبية وأصيب اثنان إثر تفجير في مقر الجيش الوطني الليبي، جنوبي سبها، تبناه تنظيم داعش الإرهابي.
https://arabic.sputniknews.com/20220126/مقتل-عنصرين-من-داعش-في-اشتباكات-مع-الجيش-الوطني-الليبي--1057217708.html
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العالم العربي, ليبيا

مصدر عسكري ليبي: مقتل 23 عنصرا من "داعش" إثر اشتباكات مع الجيش الوطني جنوب شرقي البلاد

19:24 GMT 27.01.2022
© AFP 2021 / - LNA War Information Divisionالجيش الوطني الليبي في طرابلس، ليبيا
الجيش الوطني الليبي في طرابلس، ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
© AFP 2021 / - LNA War Information Division
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أفاد مصدر عسكري ليبي تابع للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، شرقي البلاد، عن مقتل 23 عنصر من تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى) خلال عمليات عسكرية تشنها قوات الجيش الليبي جنوب شرقي البلاد.
بنغازي - سبوتنيك. وقال المصدر العسكري الليبي الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة "سبوتنيك" إن "وحدات عسكرية من اللواء طارق بن زياد واللواء 73 مشاة والكتيبة العسكرية 128 تمكنت من القضاء وقتل 23 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابي جنوب شرقي البلاد خلال عملية عسكرية تشن قوات الجيش الليبي في عدة مناطق قرب مدينة القطرون"، موضحاً أن "قواتنا تمكنت خلال عملية مطاردة من قتل 20 شخصا و3 آخرين قاموا بتفجير أنفسهم".
وتابع: "خلال عمليات المواجهة سقط 6 من جنود قوات الجيش الليبي وأصيب آخرون بجروح".
وأضاف المصدر، أن "هذه العملية العسكرية جاءت بعد مطاردة أثر بقايا تنظيم داعش الإرهابي في جنوب شرقي ليبيا"، مضيفاً أنه "انطلقت القوات المسلحة متجهة أمس الأربعاء إلى مدينة القطرون جنوب شرقي ليبيا لتنفيذ عمليات التتبع لمواقع عناصر تنظيم "داعش" في منطقة القطرون وجبال عصيدة".
ووصل عدد قتلى تنظيم "داعش" الإرهابي إلى 25 شخصاً، حيث لقي عنصران من تنظيم "داعش" الإرهابي حتفهما وأصيب آخر، في مواجهات مع قوات تابعة للجيش الوطني الليبي، جنوبي البلاد أمس الأربعاء.
وقال اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي لـ "سبوتنيك"، إن "وحدات القوات المسلحة نجحت في قتل اثنين وجرح أخر من عناصر داعش الإرهابي".
وأوضح أن الحادث وقع خلال عملية أمنية استهدفت موقعا للتنظيم، شرقي مدينة القطرون، الواقعة جنوبي البلاد.
وأشار اللواء الليبي إلى أن الأعمال القتالية مستمرة ولن تتوقف حتى يتم القضاء على وجود التنظيمات الإرهابية والجريمة المنظمة في الصحراء بالجنوب.
وأوضح أن هناك توقعات بأن هذه المجموعة للتنظيم الإرهابي يقودها شخص يدعى معتز أحمد، المرصود من قبل أجهزة القوات المسلحة.
والأسبوع الماضي، قتل فرد من القوات المسلحة الليبية وأصيب اثنان إثر تفجير في مقر الجيش الوطني الليبي، جنوبي سبها، تبناه تنظيم داعش الإرهابي.
قوات الجيش الوطني الليبي (بقيادة الخليفة حفتر)، بنغازي ليبيا يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
مقتل عنصرين من "داعش" في اشتباكات مع الجيش الوطني الليبي
أمس, 21:09 GMT
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