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ملك البحرين يتلقى رسالة خطية من البابا فرنسيس
ملك البحرين يتلقى رسالة خطية من البابا فرنسيس
تلقى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة رسالة خطية من البابا فرنسيس الثاني بابا الفاتيكان، تتعلق بعلاقات التعاون الثنائي الوثيق بين مملكة البحرين والفاتيكان. 27.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-27T12:23+0000
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العالم العربي
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وتسلّم الرسالة عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، لدى استقباله في مقر وزارة الخارجية، المطران يوجين مارتن نوجينت، سفير الفاتيكان في البحرين والمقيم في دولة الكويت، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.
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العالم العربي

ملك البحرين يتلقى رسالة خطية من البابا فرنسيس

12:23 GMT 27.01.2022
© REUTERS / HAMAD I MOHAMMEDملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة
ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
© REUTERS / HAMAD I MOHAMMED
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تلقى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة رسالة خطية من البابا فرنسيس الثاني بابا الفاتيكان، تتعلق بعلاقات التعاون الثنائي الوثيق بين مملكة البحرين والفاتيكان.
وتسلّم الرسالة عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، لدى استقباله في مقر وزارة الخارجية، المطران يوجين مارتن نوجينت، سفير الفاتيكان في البحرين والمقيم في دولة الكويت، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.
وذكرت الوكالة: "جرى خلال اللقاء، تبادل الأحاديث الودية، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال نشر قيم المحبة والسلام بين شعوب العالم، وتعزيز مبادئ التسامح والتعايش السلمي وحرية الأديان والمعتقدات".
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