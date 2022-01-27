ملك البحرين يتلقى رسالة خطية من البابا فرنسيس

وتسلّم الرسالة عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، لدى استقباله في مقر وزارة الخارجية، المطران يوجين مارتن نوجينت، سفير الفاتيكان في البحرين والمقيم في دولة الكويت، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.
تلقى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة رسالة خطية من البابا فرنسيس الثاني بابا الفاتيكان، تتعلق بعلاقات التعاون الثنائي الوثيق بين مملكة البحرين والفاتيكان.
وتسلّم الرسالة عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، لدى استقباله في مقر وزارة الخارجية، المطران يوجين مارتن نوجينت، سفير الفاتيكان في البحرين والمقيم في دولة الكويت، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.
وذكرت الوكالة: "جرى خلال اللقاء، تبادل الأحاديث الودية، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال نشر قيم المحبة والسلام بين شعوب العالم، وتعزيز مبادئ التسامح والتعايش السلمي وحرية الأديان والمعتقدات".