https://arabic.sputniknews.com/20220127/موظف-سابق-في-السفارة-الأمريكية-بموسكو-متهم-بتهريب-مخدرات-فيديو-1057268252.html

موظف سابق في السفارة الأمريكية بموسكو متهم بتهريب مخدرات... فيديو

موظف سابق في السفارة الأمريكية بموسكو متهم بتهريب مخدرات... فيديو

كشفت الشرطة الروسية عن تفاصيل القضية الجنائية ضد الدبلوماسي الأمريكي السابق مارك فوجيل. 27.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-27T09:38+0000

2022-01-27T09:38+0000

2022-01-27T09:46+0000

أخبار روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102878/52/1028785284_0:149:3109:1898_1920x0_80_0_0_9fe689367b5d52cca1f8a2bd49a9d3d6.jpg

كشفت الخدمة الصحفية لوزارة الداخلية الروسية في المنطقة الفيدرالية المركزية، لـ"سبوتنيك"، "أن المحققين في إدارة التحقيقات بوزارة الداخلية الروسية في المنطقة الفيدرالية المركزية يواصلون التحقيق في القضية الجنائية المرفوعة ضد المواطن الأمريكي مارك فوجيل، فالدبلوماسي الأمريكي السابق متهم بتهريب المخدرات وتخزينها على نطاق واسع". وذكرت وسائل إعلام في ديسمبر/ كانون الأول، نقلا عن هيئة الرقابة العامة أن مواطناً أمريكياً كان في مركز احتجاز احتياطي في موسكو. وقالت السفارة الأمريكية إنها على علم بوضع الاعتقال.وكما أصبح معروفًا الآن، أن فوجيل وزوجته سافرا إلى موسكو من نيويورك، ووجد ضباط الجمارك في مطار شيريميتيفو الماريجوانا وزيت الحشيش معه. حيث تم إخفاء الماريجوانا في علبة للعدسات اللاصقة، وزيت القنب كان في خراطيش السجائر الإلكترونية. كل هذا كان ملفوفًا بالنايلون وتم إخفائه في أحذية رياضية.واعتُقل المواطن الأمريكي، ورفعت دعوى جنائية ضده على أساس جريمة بموجب الجزء 3 من المادة 229.1 والجزء 2 من المادة 228 من القانون الجنائي. وشاهدت الشرطة من خلال كاميرات كيف تخرج كيسا من الشقة وترميه في سلة المهملات، وبعد ذلك تخرجه. يذكر أن مارك فوجيل عمل كمدرس أنجلو أمريكي وقبل ذلك موظفًا في سفارة الولايات المتحدة في موسكو. حتى مايو 2021 ، مثل زوجته، كان يتمتع بوضع دبلوماسي. وفقًا لإحدى روايات التحقيق، يمكن للمدعى عليه استخدامه لتنظيم قناة لتزويد روسيا بالعقاقير من أجل بيعها للطلاب.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار روسيا