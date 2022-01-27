موظف سابق في السفارة الأمريكية بموسكو متهم بتهريب مخدرات... فيديو

كشفت الخدمة الصحفية لوزارة الداخلية الروسية في المنطقة الفيدرالية المركزية، لـ"سبوتنيك"، "أن المحققين في إدارة التحقيقات بوزارة الداخلية الروسية في المنطقة الفيدرالية المركزية يواصلون التحقيق في القضية الجنائية المرفوعة ضد المواطن الأمريكي مارك فوجيل، فالدبلوماسي الأمريكي السابق متهم بتهريب المخدرات وتخزينها على نطاق واسع". وذكرت وسائل إعلام في ديسمبر/ كانون الأول، نقلا عن هيئة الرقابة العامة أن مواطناً أمريكياً كان في مركز احتجاز احتياطي في موسكو. وقالت السفارة الأمريكية إنها على علم بوضع الاعتقال.وكما أصبح معروفًا الآن، أن فوجيل وزوجته سافرا إلى موسكو من نيويورك، ووجد ضباط الجمارك في مطار شيريميتيفو الماريجوانا وزيت الحشيش معه. حيث تم إخفاء الماريجوانا في علبة للعدسات اللاصقة، وزيت القنب كان في خراطيش السجائر الإلكترونية. كل هذا كان ملفوفًا بالنايلون وتم إخفائه في أحذية رياضية.واعتُقل المواطن الأمريكي، ورفعت دعوى جنائية ضده على أساس جريمة بموجب الجزء 3 من المادة 229.1 والجزء 2 من المادة 228 من القانون الجنائي. وشاهدت الشرطة من خلال كاميرات كيف تخرج كيسا من الشقة وترميه في سلة المهملات، وبعد ذلك تخرجه. يذكر أن مارك فوجيل عمل كمدرس أنجلو أمريكي وقبل ذلك موظفًا في سفارة الولايات المتحدة في موسكو. حتى مايو 2021 ، مثل زوجته، كان يتمتع بوضع دبلوماسي. وفقًا لإحدى روايات التحقيق، يمكن للمدعى عليه استخدامه لتنظيم قناة لتزويد روسيا بالعقاقير من أجل بيعها للطلاب.
كشفت الشرطة الروسية عن تفاصيل القضية الجنائية ضد الدبلوماسي الأمريكي السابق مارك فوجيل.
كشفت الخدمة الصحفية لوزارة الداخلية الروسية في المنطقة الفيدرالية المركزية، لـ"سبوتنيك"، "أن المحققين في إدارة التحقيقات بوزارة الداخلية الروسية في المنطقة الفيدرالية المركزية يواصلون التحقيق في القضية الجنائية المرفوعة ضد المواطن الأمريكي مارك فوجيل، فالدبلوماسي الأمريكي السابق متهم بتهريب المخدرات وتخزينها على نطاق واسع".
وذكرت وسائل إعلام في ديسمبر/ كانون الأول، نقلا عن هيئة الرقابة العامة أن مواطناً أمريكياً كان في مركز احتجاز احتياطي في موسكو. وقالت السفارة الأمريكية إنها على علم بوضع الاعتقال.
وكما أصبح معروفًا الآن، أن فوجيل وزوجته سافرا إلى موسكو من نيويورك، ووجد ضباط الجمارك في مطار شيريميتيفو الماريجوانا وزيت الحشيش معه. حيث تم إخفاء الماريجوانا في علبة للعدسات اللاصقة، وزيت القنب كان في خراطيش السجائر الإلكترونية. كل هذا كان ملفوفًا بالنايلون وتم إخفائه في أحذية رياضية.
واعتُقل المواطن الأمريكي، ورفعت دعوى جنائية ضده على أساس جريمة بموجب الجزء 3 من المادة 229.1 والجزء 2 من المادة 228 من القانون الجنائي.
وقالت الدائرة الصحفية للوزارة إن المشتبه به قد يختبئ من التحقيق في منطقة السفارة واتبعت محكمة مدينة خيمكي تدبيرا وقائيا في شكل اعتقال له، وخلال عمليات التفتيش، اكتشف المحققون أن زوجة فوجيل، التي سُمح لها بالعودة إلى المنزل، تمكنت من التخلص من الأدلة الموجودة في الشقة قبل وصول قوات الأمن.
وشاهدت الشرطة من خلال كاميرات كيف تخرج كيسا من الشقة وترميه في سلة المهملات، وبعد ذلك تخرجه.
يذكر أن مارك فوجيل عمل كمدرس أنجلو أمريكي وقبل ذلك موظفًا في سفارة الولايات المتحدة في موسكو. حتى مايو 2021 ، مثل زوجته، كان يتمتع بوضع دبلوماسي. وفقًا لإحدى روايات التحقيق، يمكن للمدعى عليه استخدامه لتنظيم قناة لتزويد روسيا بالعقاقير من أجل بيعها للطلاب.