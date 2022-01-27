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https://arabic.sputniknews.com/20220127/نساء-روسيات-يسحبن-سيارة-سقطت-في-بحيرة-متجمدة-فيديو-1057272611.html
نساء روسيات يسحبن سيارة سقطت في بحيرة متجمدة... فيديو
نساء روسيات يسحبن سيارة سقطت في بحيرة متجمدة... فيديو
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق مجموعة من نساء جمهورية داغستان الروسية يسحبن سيارة سقطت في بحيرة متجمدة. 27.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-27T11:35+0000
2022-01-27T11:35+0000
2022-01-27T11:38+0000
روسيا
منوعات
نادي الفيديو
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وأكدت الخدمة الصحفية لإدارة منطقة تسونتينسكي لـ "سبوتنيك" صحة مقطع الفيديو، وقال مصدر "حدث ذلك قبل أيام قليلة ولا نعرف المزيد من التفاصيل".وتتعرض العديد من مدن روسيا لأجواء ثلجية معتادة خلال هذه الفترة من العام، وعادة ما تتسبب العواصف الثلجية القوية في إحداث أزمات مرورية ناتجة عن تغطية الثلوج للطرق الرئيسية.
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0d/1047781101_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_828462d2c35d26ad7bc4c57ec44a7882.jpg
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, منوعات, نادي الفيديو
نساء روسيات يسحبن سيارة سقطت في بحيرة متجمدة... فيديو 11:35 GMT 27.01.2022 (تم التحديث: 11:38 GMT 27.01.2022)
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق مجموعة من نساء جمهورية داغستان الروسية يسحبن سيارة سقطت في بحيرة متجمدة.
وأكدت
الخدمة الصحفية
لإدارة منطقة تسونتينسكي لـ "سبوتنيك" صحة مقطع الفيديو، وقال مصدر "حدث ذلك قبل أيام قليلة ولا نعرف المزيد من التفاصيل".
وتتعرض العديد من مدن روسيا لأجواء ثلجية معتادة خلال هذه الفترة من العام، وعادة ما تتسبب
العواصف الثلجية القوية
في إحداث أزمات مرورية ناتجة عن تغطية الثلوج للطرق الرئيسية.