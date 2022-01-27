هل نحن أمام مواجهة محتومة بين إيران وإسرائيل...من يبدأها ؟
هل نحن أمام مواجهة محتومة بين إيران وإسرائيل...من يبدأها ؟
يأتي هذا في الوقت الذي تزداد تصريحات الأطراف المشاركة إيجابية وبدء واشنطن بتحضير الرأي العام لإعلان الاتفاق من خلال رمي كامل المسؤولية على الرئيس السابق ترامب وإدارته في إلغاءالاتفاق، وهنا تعتبر إسرائيل نفسها الخاسر الأكبر من أي نجاح يمكن أن تحققه مفاوضات فيينا ما يمكن أن يعتبر نجاحاً كبيراً لإيران لجهة الاعتراف بها كقوة إقليمية عظمى في المنطقة.الخبير في الشؤون الإسرائيلية حسن شقير قال لـ "سبوتنيك":بدوره مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، الدكتور محمد صالح صدقيان قال:من جانبه الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور فراس شبول قال:التفاصيل في التسجيل الصوتي ...
تزداد يوماً بعد يوم حدة التوتر القائم بين إيران وإسرائيل مع كل خطوة إيجابية جديدة يتم الكشف عنها في محادثات فيينا بخصوص النووي الإيراني.
يأتي هذا في الوقت الذي تزداد تصريحات الأطراف المشاركة إيجابية وبدء واشنطن بتحضير الرأي العام لإعلان الاتفاق من خلال رمي كامل المسؤولية على الرئيس السابق ترامب وإدارته في إلغاءالاتفاق، وهنا تعتبر إسرائيل نفسها الخاسر الأكبر من أي نجاح يمكن أن تحققه مفاوضات فيينا ما يمكن أن يعتبر نجاحاً كبيراً لإيران لجهة الاعتراف بها كقوة إقليمية عظمى في المنطقة.
الخبير في الشؤون الإسرائيلية حسن شقير قال لـ "سبوتنيك":
الكيان الإسرائيلي يتخوف مما يجري في فيينا، وهو بالأساس ضد أي اتفاقية يتم فيها فصل الملفات النووية عن باقي الملفات التي يتوجس منها. ما يخشاه الإسرائيلي هي العودة إلى ما كان عليه الاتفاق عام 2015 وأن تكون نتائج هذه العودة لصالح محور المقاومة بما يزيد نفوذ إيران وحلفائها في المنطقة. الكيان الصهيوني لن يتراجع عن محاولات إيذاء إيران التي تمتلك أوراقا أكثر قوة مع الأخذ بعين الاعتبار قضية التحالفات والمواقف الدولية الرافضة لقيام إسرائيل بأي اعتداء حرصا على السلام العالمي.
بدوره مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، الدكتور محمد صالح صدقيان قال:
إسرائيل مارست وتمارس ضغوطاً على الولايات المتحدة لتطويع إيران كما ترغب ولو كانت تستطيع مهاجمة إيران لما تأخرت لحظة، ولكنها تعرف جيداً أن الحرب مع إيران ليست لعب أطفال وأن لديها ما تستطيع الدفاع به عن نفسها وأن ترد وتوجع إسرائيل. هناك مواجهة حقيقية وفعلية بين إيران وإسرائيل ولكن نعلم أن إسرائيل لوحدها لا تستطيع أن تواجه إيران والوضع في المنطقة ووضع الولايات المتحدة لا يسمح ولا يشجع قيام إسرائيل بأي اعتداء أو مواجهة مع إيران.
من جانبه الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور فراس شبول قال:
إيران تملك قدرات عسكرية تضاهي أي قوة إقليمية وهي الدولة الوحيدة في الإقليم التي هاجمت أهدافا أمريكية في المنطقة، والمناورات التي يشارك فيها الإسرائيلي لا تعني شيئا لإيران، وتهدف لتأجيل المفاوضات لاستثمار أكبر في نهب خيرات دول الخليج ولإقحامها في مواجهة مع إيران، مواجهة ليست في مصلحة أحد في المنطقة. بالمحصلة الكيان الصهيوني تحت مرمى النيران الإيرانية من تل أبيب إلى كل المناطق المحتلة في تلك المنطقة ولا أعتقد أن أي حرب ستنشب إلا إذا قام الإسرائيلي بحماقة لا تحمد عقباها.