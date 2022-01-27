هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني: تعرضنا للاختراق لمدة 10 ثوان

وحسب البيان الذي نشرته "رويترز"، أوضح أن الاختراق استمر لمدة 10 ثوان مع استعداد البلاد للذكرى السنوية للثورة الإسلامية في 1979.وقال: "خلال مدة استمرت عشر ثوان، ظهرت وجوه وأصوات المنافقين على القناة الأولى التابعة لهيئة البث الحكومية"، وذلك في إشارة إلى جماعة "مجاهدي خلق" المعارضة للنظام الإيراني.وتابع: "حدثت اختراقات مماثلة في قناة القرآن وإذاعة جاوان وإذاعة بايام"، في إشارة لقنوات أخرى مؤيدة للدولة.وسبق أن استهدفت سلسلة من الاختراقات الإلكترونية إيران، منها اختراق في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عرقل مبيعات البنزين التي تدعمها الدولة.وفي الوقت نفسه تتهم الولايات المتحدة وبلدان غربية أخرى طهران بمحاولة اختراق شبكاتها على الإنترنت.
وقال: "خلال مدة استمرت عشر ثوان، ظهرت وجوه وأصوات المنافقين على القناة الأولى التابعة لهيئة البث الحكومية"، وذلك في إشارة إلى جماعة "مجاهدي خلق" المعارضة للنظام الإيراني.
وأوضح علي دادي، نائب رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون إن الواقعة قيد التحقيق، قائلا: "يحقق زملاؤنا في الواقعة"، واصفا العملية بأنها "هجوم شديد التعقيد".
وتابع: "حدثت اختراقات مماثلة في قناة القرآن وإذاعة جاوان وإذاعة بايام"، في إشارة لقنوات أخرى مؤيدة للدولة.
ووفقا للوكالة، فقد كشفت مقاطع مصورة منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي أنه خلال الاختراق ظهرت صور مريم ومسعود رجوي زعيمي جماعة "مجاهدي خلق" على شاشة التلفزيون الرسمي وسُمع صوت رجل يهتف "سلاما على رجوي، الموت لخامنئي".
وسبق أن استهدفت سلسلة من الاختراقات الإلكترونية إيران، منها اختراق في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عرقل مبيعات البنزين التي تدعمها الدولة.
وقالت إيران إنها في حالة تأهب قصوى تحسبا للهجمات الإلكترونية التي تتهم الولايات المتحدة وإسرائيل بالمسؤولية عنها.
وفي الوقت نفسه تتهم الولايات المتحدة وبلدان غربية أخرى طهران بمحاولة اختراق شبكاتها على الإنترنت.