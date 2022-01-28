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https://arabic.sputniknews.com/20220128/آبل-تعلن-امتلاكها-حاليا-18-مليار-جهاز-نشط-حول-العالم-1057395650.html
‏"آبل" تعلن امتلاكها حاليا 1.8 مليار جهاز نشط حول العالم
‏"آبل" تعلن امتلاكها حاليا 1.8 مليار جهاز نشط حول العالم
كشف رئيس شركة "آبل" الأمريكية، تيم كوك، خلال مكالمة مع المستشمرين، أن شركته أصبح لديها ‏حاليا 1.8 مليار جهاز نشط حول العالم.‏ 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T17:57+0000
2022-01-28T17:57+0000
مجتمع
منوعات
شركة آبل
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وكانت "آبل" اعلنت عن امتلاكها 1.5 مليار جهاز نشط في يناير/ كانون الثاني 2020، بحسب موقع "ذا فيرج".وكانت شركة "آبل" تجاوزت مليار هاتف "آيفون" نشط قبل عام، بعد أن باعت مليار "آيفون" في عام 2016، ثم وصل إلى 900 مليون مستخدم نشط لـ"آيفون" في عام 2019.وتحسب "آبل" الجهاز على أنه "نشط" طالما أنه شارك مع "خدمة آبل" خلال الـ90 يوما الماضية، لذلك فإن الرقم 1.8 مليار يغطي مجموعة متنوعة من أجهزة "آبل".ويأتي إعلان شركة "آبل" عن عدد أجهزتها النشطة بالتزامن مع كشفها عن تقرير أرباحها للربع الأول من عام 2022 (ينتهي في 25 ديسمبر/ كانون الأول 2021)، والذي حطمت فيه سجلات الإيرادات في جميع المجالات، وتحقيقها صافي دخل قدره 34.63 مليار دولار، مع زيادة هوامش الربح الإجمالية إلى حوالي 43.8 بالمئة.يشار إلى أن شركة "غوغل" كشفت العام الماضي أن هناك أكثر من 3 مليارات جهاز نشط يعمل بنظام تشغيل "أندرويد" وقادر على الوصول إلى متجر "غوغل بلاي" للتطبيقات.كما كشفت شركة "مايكروسوفت "في وقت سابق من الأسبوع الحالي أن هناك الآن 1.4 مليار جهاز نشط يعمل بنظام "ويندوز 10" و"ويندوز 11".
https://arabic.sputniknews.com/20220128/آبل-تجيز-أخيرا-فتح-قفل-شاشة-آيفون-مع-ارتداء-الكمامة-ميزة-ينتظرها-الملايين-1057375806.html
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مجتمع, منوعات, شركة آبل

‏"آبل" تعلن امتلاكها حاليا 1.8 مليار جهاز نشط حول العالم

17:57 GMT 28.01.2022
© REUTERS / Aly Songشعار شركة "أبل"
شعار شركة أبل - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
شعار شركة "أبل"
© REUTERS / Aly Song
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كشف رئيس شركة "آبل" الأمريكية، تيم كوك، خلال مكالمة مع المستشمرين، أن شركته أصبح لديها ‏حاليا 1.8 مليار جهاز نشط حول العالم.‏
وكانت "آبل" اعلنت عن امتلاكها 1.5 مليار جهاز نشط في يناير/ كانون الثاني 2020، بحسب موقع "ذا فيرج".
وكانت شركة "آبل" تجاوزت مليار هاتف "آيفون" نشط قبل عام، بعد أن باعت مليار "آيفون" في عام 2016، ثم وصل إلى 900 مليون مستخدم نشط لـ"آيفون" في عام 2019.
خاصية بصمة الوجه لإلغاء قفل شاشة هاتف آيفون - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
"آبل" تجيز أخيرا فتح قفل شاشة "آيفون" مع ارتداء الكمامة... ميزة ينتظرها الملايين
13:55 GMT
وتحسب "آبل" الجهاز على أنه "نشط" طالما أنه شارك مع "خدمة آبل" خلال الـ90 يوما الماضية، لذلك فإن الرقم 1.8 مليار يغطي مجموعة متنوعة من أجهزة "آبل".
ويأتي إعلان شركة "آبل" عن عدد أجهزتها النشطة بالتزامن مع كشفها عن تقرير أرباحها للربع الأول من عام 2022 (ينتهي في 25 ديسمبر/ كانون الأول 2021)، والذي حطمت فيه سجلات الإيرادات في جميع المجالات، وتحقيقها صافي دخل قدره 34.63 مليار دولار، مع زيادة هوامش الربح الإجمالية إلى حوالي 43.8 بالمئة.
يشار إلى أن شركة "غوغل" كشفت العام الماضي أن هناك أكثر من 3 مليارات جهاز نشط يعمل بنظام تشغيل "أندرويد" وقادر على الوصول إلى متجر "غوغل بلاي" للتطبيقات.
كما كشفت شركة "مايكروسوفت "في وقت سابق من الأسبوع الحالي أن هناك الآن 1.4 مليار جهاز نشط يعمل بنظام "ويندوز 10" و"ويندوز 11".
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