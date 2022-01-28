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https://arabic.sputniknews.com/20220128/أذربيجان-نتطلع-لزيادة-إمدادات-الغاز-الطبيعي-إلى-أوروبا-1057395427.html
أذربيجان: نتطلع لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا
أذربيجان: نتطلع لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا
قال المتحدث باسم شركة النفط الحكومية لجمهورية أذربيجان "سوكار"، إبراهيم أحمدوف، اليوم الجمعة، إن بلاده تتطلع إلى تعزيز صادراتها من الغاز إلى أوروبا بعدما وصلت... 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T17:55+0000
2022-01-28T17:55+0000
روسيا
اقتصاد
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باكو- سبوتنيك. تستقبل أوروبا الغاز الأذربيجاني عبر نظام خطوط الأنابيب في ممر الغاز الجنوبي، والذي يمكن أن ينقل قسمه الأخير، خط الأنابيب عبر البحر الأدرياتيكي "تاب" 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا، وفقا للمتحدث.وأضاف أحمدوف لوكالة "سبوتنيك": "على أي حال، فإننا نصل هذا العام إلى مرحلة الاستقرار، مما يعني أن خط الأنابيب يتم ملؤه حتى السعة، وقد اتخذ قرارا لتوسيع قدرة خط الأنابيب من قبل شركة تاب، التي تمتلك سوكار فيها حصة 20%".وأردف أنه وفقا لقانون الاتحاد الأوروبي، تختبر الشركة المشغلة "تاب إيه جي" السوق بانتظام لتحديد الجدوى التجارية لتوسيع قدرة خط الأنابيب، وأن هناك اختبار سوق آخر يجرى حاليا.في وقت سابق من الأسبوع، ذكرت تقارير إعلامية أن الولايات المتحدة تبحث عن بديل للغاز الروسي وسط تصاعد التوترات حول أوكرانيا.وأوردت التقارير أن إدارة الرئيس جو بايدن أجرت مناقشات مع منتجي الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا، وكذلك في الولايات المتحدة، من أجل زيادة مؤقتة في عمليات التسليم إلى أوروبا.يسمح ممر الغاز الجنوبي، الذي يتكون من 3500 كيلومتر (2174 ميل) من خطوط الأنابيب، بنقل الغاز من منطقة بحر قزوين إلى أوروبا.بدأت عمليات التسليم التجارية لشركة "سوكار" في ديسمبر/ كانون الأول 2020، وهي المرة الأولى في التاريخ التي يصل فيها الغاز الطبيعي الأذربيجاني إلى السوق الأوروبية من خلال خط الأنابيب المباشر.
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روسيا, اقتصاد, العالم

أذربيجان: نتطلع لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا

17:55 GMT 28.01.2022
© YouTube.comغاز طبيعي
غاز طبيعي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
© YouTube.com
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قال المتحدث باسم شركة النفط الحكومية لجمهورية أذربيجان "سوكار"، إبراهيم أحمدوف، اليوم الجمعة، إن بلاده تتطلع إلى تعزيز صادراتها من الغاز إلى أوروبا بعدما وصلت قدرات التسليم إلى الحد الأقصى.
باكو- سبوتنيك. تستقبل أوروبا الغاز الأذربيجاني عبر نظام خطوط الأنابيب في ممر الغاز الجنوبي، والذي يمكن أن ينقل قسمه الأخير، خط الأنابيب عبر البحر الأدرياتيكي "تاب" 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا، وفقا للمتحدث.
وأضاف أحمدوف لوكالة "سبوتنيك": "على أي حال، فإننا نصل هذا العام إلى مرحلة الاستقرار، مما يعني أن خط الأنابيب يتم ملؤه حتى السعة، وقد اتخذ قرارا لتوسيع قدرة خط الأنابيب من قبل شركة تاب، التي تمتلك سوكار فيها حصة 20%".
وأردف أنه وفقا لقانون الاتحاد الأوروبي، تختبر الشركة المشغلة "تاب إيه جي" السوق بانتظام لتحديد الجدوى التجارية لتوسيع قدرة خط الأنابيب، وأن هناك اختبار سوق آخر يجرى حاليا.
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في وقت سابق من الأسبوع، ذكرت تقارير إعلامية أن الولايات المتحدة تبحث عن بديل للغاز الروسي وسط تصاعد التوترات حول أوكرانيا.
وأوردت التقارير أن إدارة الرئيس جو بايدن أجرت مناقشات مع منتجي الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا، وكذلك في الولايات المتحدة، من أجل زيادة مؤقتة في عمليات التسليم إلى أوروبا.
يسمح ممر الغاز الجنوبي، الذي يتكون من 3500 كيلومتر (2174 ميل) من خطوط الأنابيب، بنقل الغاز من منطقة بحر قزوين إلى أوروبا.
بدأت عمليات التسليم التجارية لشركة "سوكار" في ديسمبر/ كانون الأول 2020، وهي المرة الأولى في التاريخ التي يصل فيها الغاز الطبيعي الأذربيجاني إلى السوق الأوروبية من خلال خط الأنابيب المباشر.
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