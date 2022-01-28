ألمانيا تطرد موظفا بالقنصلية الروسية في ميونيخ بسبب مزاعم "تجسس"

وأفادت المجلة بأن الحكومة الألمانية قامت بطرد أحد الدبلوماسيين الروس، وهو أحد موظفي القنصلية الروسية في ميونيخ.قال ممثلو الادعاء يوم أمس الخميس، إن ألمانيا ألقت القبض على مواطن روسي ووجهت له اتهامات بالتجسس لصالح موسكو، وتقديم معلومات لأفراد تابعين للمخابرات الروسية عن صاروخ الإطلاق الفضائي الأوروبي أريان.وذكر ممثلو ادعاء اتحاديون أن المشتبه به عمل باحثا في وحدة تابعة لجامعة في بافاريا حتى اعتقاله في يونيو حزيران من العام الماضي. وظل معتقلا منذ ذلك الحين حتى توجيه الاتهام له في التاسع من ديسمبر كانون الأول.وقال مصدر مطلع إن المشتبه به عمل في جامعة أوجسبورج وهي مركز لأبحاث الفضاء.
وذكر ممثلو ادعاء اتحاديون أن المشتبه به عمل باحثا في وحدة تابعة لجامعة في بافاريا حتى اعتقاله في يونيو حزيران من العام الماضي. وظل معتقلا منذ ذلك الحين حتى توجيه الاتهام له في التاسع من ديسمبر كانون الأول.
وقال مصدر مطلع إن المشتبه به عمل في جامعة أوجسبورج وهي مركز لأبحاث الفضاء.