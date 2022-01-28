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ألمانيا تطرد موظفا بالقنصلية الروسية في ميونيخ بسبب مزاعم "تجسس"
ألمانيا تطرد موظفا بالقنصلية الروسية في ميونيخ بسبب مزاعم "تجسس"
أعلنت الحكومة الألمانية أحد موظفي القنصلية الروسية في ميونيخ "شخصا غير مرغوب فيه"، وذلك على خلفية مزاعم بالتجسس، حسبما أفادت به مجلة "دير شبيجل" الألمانية. 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T12:35+0000
2022-01-28T12:35+0000
روسيا
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وأفادت المجلة بأن الحكومة الألمانية قامت بطرد أحد الدبلوماسيين الروس، وهو أحد موظفي القنصلية الروسية في ميونيخ.قال ممثلو الادعاء يوم أمس الخميس، إن ألمانيا ألقت القبض على مواطن روسي ووجهت له اتهامات بالتجسس لصالح موسكو، وتقديم معلومات لأفراد تابعين للمخابرات الروسية عن صاروخ الإطلاق الفضائي الأوروبي أريان.وذكر ممثلو ادعاء اتحاديون أن المشتبه به عمل باحثا في وحدة تابعة لجامعة في بافاريا حتى اعتقاله في يونيو حزيران من العام الماضي. وظل معتقلا منذ ذلك الحين حتى توجيه الاتهام له في التاسع من ديسمبر كانون الأول.وقال مصدر مطلع إن المشتبه به عمل في جامعة أوجسبورج وهي مركز لأبحاث الفضاء.
https://arabic.sputniknews.com/20210223/ألمانيا-المتهم-المصري-بالتجسس-يبدي-استعداده-للاعتراف-1048193623.html
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ألمانيا تطرد موظفا بالقنصلية الروسية في ميونيخ بسبب مزاعم "تجسس"

12:35 GMT 28.01.2022
© AFP 2021 / John Macdougallتتزين الأشجار بألوان زاهية أمام مبنى الرايخستاغ حيث يرفرف العلم الألماني، بينما الخريف في برلين، ألمانيا 12 أكتوبر 2021.
تتزين الأشجار بألوان زاهية أمام مبنى الرايخستاغ حيث يرفرف العلم الألماني، بينما الخريف في برلين، ألمانيا 12 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
© AFP 2021 / John Macdougall
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أعلنت الحكومة الألمانية أحد موظفي القنصلية الروسية في ميونيخ "شخصا غير مرغوب فيه"، وذلك على خلفية مزاعم بالتجسس، حسبما أفادت به مجلة "دير شبيجل" الألمانية.
وأفادت المجلة بأن الحكومة الألمانية قامت بطرد أحد الدبلوماسيين الروس، وهو أحد موظفي القنصلية الروسية في ميونيخ.
قال ممثلو الادعاء يوم أمس الخميس، إن ألمانيا ألقت القبض على مواطن روسي ووجهت له اتهامات بالتجسس لصالح موسكو، وتقديم معلومات لأفراد تابعين للمخابرات الروسية عن صاروخ الإطلاق الفضائي الأوروبي أريان.
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وذكر ممثلو ادعاء اتحاديون أن المشتبه به عمل باحثا في وحدة تابعة لجامعة في بافاريا حتى اعتقاله في يونيو حزيران من العام الماضي. وظل معتقلا منذ ذلك الحين حتى توجيه الاتهام له في التاسع من ديسمبر كانون الأول.
وقال مصدر مطلع إن المشتبه به عمل في جامعة أوجسبورج وهي مركز لأبحاث الفضاء.
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