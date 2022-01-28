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https://arabic.sputniknews.com/20220128/أمريكا-تدعو-إثيوبيا-إلى-إطلاق-سراح-جميع-المعتقلين-بموجب-حالة-الطوارئ-1057354238.html
أمريكا تدعو إثيوبيا إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين بموجب حالة الطوارئ
أمريكا تدعو إثيوبيا إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين بموجب حالة الطوارئ
دعت الولايات المتحدة الأمريكية، الحكومة الإثيوبية إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين بموجب أحكام قانون الطوارئ. 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T09:53+0000
2022-01-28T09:53+0000
العالم
أخبار إثيوبيا
العمليات العسكرية في تيغراي
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وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين، أمس الخميس، إن واشنطن تأمل في أن يوافق مجلس النواب الإثيوبية على قرار رفع الطوارئ في القريب العاجل، بعد موافقة مجلس الوزراء على رفعها، وفقا لوكالة رويترز.وأعلنت إثيوبيا فرض الطوارئ في نوفمبر/تشرين الثاني بعد أن قالت قوات من إقليم تيغراي الشمالي، إنها استولت على أراض خارج الإقليم، وتفكر في الزحف نحو العاصمة أديس أبابا.وأقر مجلس الوزراء الإثيوبي، يوم الأربعاء، رفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ نوفمبر 2021 بسبب القتال مع مسلحي جبهة تحرير تيغراي، وأحال المجلس قراره إلى البرلمان للبت فيه.وذكرت الحكومة الإثيوبية، في بيان لها، إن "الاجتماع الطارئ، الذي عقده مجلس الوزراء اليوم، ناقش حالة الطوارئ المعلنة لتلافي الخطر الذي يهدد البلاد وسيادتها".وأضافت أنه "منذ أن شكلت جبهة تيغراي وحلفاؤها خطرا على وجود بلدنا، طلبنا من البرلمان إعلان حالة الطوارئ، وهو ما حدث، إلا أنه بعد تغير الوضع الأمني أصبحت حالة الطوارئ غير ضرورية، ووجد أنه من الضروري تقصيرها بدلا مما كانت معلنة لمدة ستة أشهر".واندلعت الحرب في نوفمبر 2020 في منطقة تيغراي، بعد أشهر من التحدي بين الحكومة الفيدرالية التي يرأسها رئيس الوزراء آبي أحمد والحزب الحاكم السابق في المنطقة، جبهة تحرير شعب تيغراي.وامتد القتال إلى منطقتي عفار وأمهرة المجاورتين قبل هجوم مضاد للحكومة في الأسابيع الأخيرة. ثم انسحب المتمردون إلى تيغراي، وأعلن آبي أحمد أن الجيش لن يُلاحقهم هناك.
https://arabic.sputniknews.com/20220128/الحكومة-الإثيوبية-تتهم-قوات-تيغراي-بتنفيذ-هجمات-جديدة-وتعطيل-قوافل-مساعدات-1057353554.html
https://arabic.sputniknews.com/20220121/سكان-تيغراي-وأطفالها-على-أعتاب-كارثة-مخزونات-الغذاء-نفدت-بالكامل-تقريبا-1056788393.html
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العالم, أخبار إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي

أمريكا تدعو إثيوبيا إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين بموجب حالة الطوارئ

09:53 GMT 28.01.2022
© REUTERS / Baz Ratnerالشرطة الإثيوبية
الشرطة الإثيوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
© REUTERS / Baz Ratner
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دعت الولايات المتحدة الأمريكية، الحكومة الإثيوبية إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين بموجب أحكام قانون الطوارئ.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين، أمس الخميس، إن واشنطن تأمل في أن يوافق مجلس النواب الإثيوبية على قرار رفع الطوارئ في القريب العاجل، بعد موافقة مجلس الوزراء على رفعها، وفقا لوكالة رويترز.
وأعلنت إثيوبيا فرض الطوارئ في نوفمبر/تشرين الثاني بعد أن قالت قوات من إقليم تيغراي الشمالي، إنها استولت على أراض خارج الإقليم، وتفكر في الزحف نحو العاصمة أديس أبابا.
دبابة تعرضت للهجوم خلال التصعيد العسكري بين قوات الجيش الإثيوبي وقوات جبهة تيغراي، 7 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
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وأقر مجلس الوزراء الإثيوبي، يوم الأربعاء، رفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ نوفمبر 2021 بسبب القتال مع مسلحي جبهة تحرير تيغراي، وأحال المجلس قراره إلى البرلمان للبت فيه.
وذكرت الحكومة الإثيوبية، في بيان لها، إن "الاجتماع الطارئ، الذي عقده مجلس الوزراء اليوم، ناقش حالة الطوارئ المعلنة لتلافي الخطر الذي يهدد البلاد وسيادتها".
وأضافت أنه "منذ أن شكلت جبهة تيغراي وحلفاؤها خطرا على وجود بلدنا، طلبنا من البرلمان إعلان حالة الطوارئ، وهو ما حدث، إلا أنه بعد تغير الوضع الأمني أصبحت حالة الطوارئ غير ضرورية، ووجد أنه من الضروري تقصيرها بدلا مما كانت معلنة لمدة ستة أشهر".
دبابة تعرضت للهجوم خلال التصعيد العسكري بين قوات الجيش الإثيوبي وقوات جبهة تيغراي، 7 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
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واندلعت الحرب في نوفمبر 2020 في منطقة تيغراي، بعد أشهر من التحدي بين الحكومة الفيدرالية التي يرأسها رئيس الوزراء آبي أحمد والحزب الحاكم السابق في المنطقة، جبهة تحرير شعب تيغراي.
وامتد القتال إلى منطقتي عفار وأمهرة المجاورتين قبل هجوم مضاد للحكومة في الأسابيع الأخيرة. ثم انسحب المتمردون إلى تيغراي، وأعلن آبي أحمد أن الجيش لن يُلاحقهم هناك.
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