أمريكا تسجل أعلى معدل تضخم منذ عام 1983

وجاءت هذه القراءة لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي باستثناء الغذاء والطاقة، أكثر قليلا من التقديرات البالغة 4.8% وأعلى من معدل 4.7% المسجل في نوفمبر/ تشرين الثاني، بحسب "سي إن بي سي".إلى جانب بيانات التضخم، ارتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.3% للشهر، وهو أقل بقليل من التقديرات البالغة 0.4%، فيما انخفض الإنفاق الاستهلاكي 0.6%، أقل من التقديرات البالغة 0.7%.وأظهرت بيانات وزارة العمل المنفصلة التي يراقبها مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أيضا عن كثب، أن إجمالي تكاليف التعويضات للعمال المدنيين ارتفعت بنسبة 4% خلال الاثني عشر شهرا الماضية، في أسرع وتيرة تاريخيا.تأتي هذه الأرقام في الوقت الذي يدفع فيه التضخم المتفشي البنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل متسارع نحو تشديد السياسة النقدية. أشار مسؤولو البنك المركزي هذا الأسبوع، إلى أنهم من المرجح أن يبدأوا في رفع أسعار الفائدة في أقرب وقت في مارس/ آذار.ارتفع التضخم الكلي بمعدل 5.8% وفقا لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهي أسرع وتيرة منذ يونيو/ حزيران 1982.
وأظهرت بيانات وزارة العمل المنفصلة التي يراقبها مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أيضا عن كثب، أن إجمالي تكاليف التعويضات للعمال المدنيين ارتفعت بنسبة 4% خلال الاثني عشر شهرا الماضية، في أسرع وتيرة تاريخيا.
تأتي هذه الأرقام في الوقت الذي يدفع فيه التضخم المتفشي البنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل متسارع نحو تشديد السياسة النقدية. أشار مسؤولو البنك المركزي هذا الأسبوع، إلى أنهم من المرجح أن يبدأوا في رفع أسعار الفائدة في أقرب وقت في مارس/ آذار.
ارتفع التضخم الكلي بمعدل 5.8% وفقا لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهي أسرع وتيرة منذ يونيو/ حزيران 1982.