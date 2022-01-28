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https://arabic.sputniknews.com/20220128/أمريكا-تسجل-أعلى-معدل-تضخم-منذ-عام-1983-1057390480.html
أمريكا تسجل أعلى معدل تضخم منذ عام 1983
أمريكا تسجل أعلى معدل تضخم منذ عام 1983
أعلنت وزارة التجارة الأمريكية أن المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) للتضخم ارتفع بنسبة 4.9% الشهر الماضي عما كان عليه قبل عام، وهو... 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T15:27+0000
2022-01-28T15:27+0000
اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية
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وجاءت هذه القراءة لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي باستثناء الغذاء والطاقة، أكثر قليلا من التقديرات البالغة 4.8% وأعلى من معدل 4.7% المسجل في نوفمبر/ تشرين الثاني، بحسب "سي إن بي سي".إلى جانب بيانات التضخم، ارتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.3% للشهر، وهو أقل بقليل من التقديرات البالغة 0.4%، فيما انخفض الإنفاق الاستهلاكي 0.6%، أقل من التقديرات البالغة 0.7%.وأظهرت بيانات وزارة العمل المنفصلة التي يراقبها مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أيضا عن كثب، أن إجمالي تكاليف التعويضات للعمال المدنيين ارتفعت بنسبة 4% خلال الاثني عشر شهرا الماضية، في أسرع وتيرة تاريخيا.تأتي هذه الأرقام في الوقت الذي يدفع فيه التضخم المتفشي البنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل متسارع نحو تشديد السياسة النقدية. أشار مسؤولو البنك المركزي هذا الأسبوع، إلى أنهم من المرجح أن يبدأوا في رفع أسعار الفائدة في أقرب وقت في مارس/ آذار.ارتفع التضخم الكلي بمعدل 5.8% وفقا لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهي أسرع وتيرة منذ يونيو/ حزيران 1982.
https://arabic.sputniknews.com/20220127/الولايات-المتحدة-تسجل-نموا-اقتصاديا-غير-مسبوق-منذ-1984-1057294567.html
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اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية

أمريكا تسجل أعلى معدل تضخم منذ عام 1983

15:27 GMT 28.01.2022
© shutterstockالتضخم الاقتصادي
التضخم الاقتصادي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
© shutterstock
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أعلنت وزارة التجارة الأمريكية أن المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) للتضخم ارتفع بنسبة 4.9% الشهر الماضي عما كان عليه قبل عام، وهو أكبر معدل منذ سبتمبر/ أيلول عام 1983.
وجاءت هذه القراءة لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي باستثناء الغذاء والطاقة، أكثر قليلا من التقديرات البالغة 4.8% وأعلى من معدل 4.7% المسجل في نوفمبر/ تشرين الثاني، بحسب "سي إن بي سي".
إلى جانب بيانات التضخم، ارتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.3% للشهر، وهو أقل بقليل من التقديرات البالغة 0.4%، فيما انخفض الإنفاق الاستهلاكي 0.6%، أقل من التقديرات البالغة 0.7%.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
الولايات المتحدة تسجل نموا اقتصاديا غير مسبوق منذ 1984
أمس, 19:25 GMT
وأظهرت بيانات وزارة العمل المنفصلة التي يراقبها مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أيضا عن كثب، أن إجمالي تكاليف التعويضات للعمال المدنيين ارتفعت بنسبة 4% خلال الاثني عشر شهرا الماضية، في أسرع وتيرة تاريخيا.
تأتي هذه الأرقام في الوقت الذي يدفع فيه التضخم المتفشي البنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل متسارع نحو تشديد السياسة النقدية. أشار مسؤولو البنك المركزي هذا الأسبوع، إلى أنهم من المرجح أن يبدأوا في رفع أسعار الفائدة في أقرب وقت في مارس/ آذار.
ارتفع التضخم الكلي بمعدل 5.8% وفقا لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهي أسرع وتيرة منذ يونيو/ حزيران 1982.
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