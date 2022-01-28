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https://arabic.sputniknews.com/20220128/أنصار-الله-تتهم-التحالف-باحتجاز-سفينة-وقود-تابعة-لبرنامج-الأغذية-العالمي-1057402410.html
"أنصار الله" تتهم التحالف باحتجاز سفينة وقود تابعة لبرنامج الأغذية العالمي
"أنصار الله" تتهم التحالف باحتجاز سفينة وقود تابعة لبرنامج الأغذية العالمي
اتهمت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الجمعة، التحالف العربي بقيادة السعودية، باحتجاز سفينة وقود تابعة للأمم المتحدة أثناء ابحارها إلى ميناء... 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T22:59+0000
2022-01-28T22:59+0000
اليمن
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القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم شركة النفط في صنعاء، عصام المتوكل، عبر "تويتر"، إن "تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي [في إشارة إلى التحالف العربي] يحتجز السفينة [Eships Barracuda] التابعة لبرنامج الأغذية العالمي، والتي تحمل 4022 طناً من مادة الديزل ويقتادها قسرا إلى قبالة سواحل جيزان، رغم حصولها على تصاريح آلية التحقق والتفتيش الأممية".وأضاف: "بذلك يرتفع عدد السفن المحتجزة إلى 9 سفن نفطية".ويوم الأربعاء الماضي، وجهت "أنصار الله"، اتهاماً مماثلاً للتحالف العربي باحتجاز السفينة "UHUD" المحملة بـ 29,974 طناً من مادة الديزل واقتيادها إلى قبالة جازان، وذلك بعد يومين من إعلان الجماعة أن التحالف منع وصول السفينة "سي ادور" التي قالت إنها تحمل كمية "اسعافية" من البنزين قدرها أكثر من 29 ألف طن.وتشهد العاصمة صنعاء، أزمة مشتقات نفطية منذ نحو شهر، إذ بلغ سعر جالون البنزين سعة 20 لتراً 35 ألف ريال يمني (58 دولاراً = الدولار في صنعاء بـ 600 ريال يمني).وتتهم شركة النفط في صنعاء، التحالف العربي باحتجاز 7 سفن أخرى، 4 منها تحمل 73,948 طناً من الديزل، وسفينة تحمل 24,189 طناً من المازوت، وأخرى على متنها 9488 طناً من الغاز، وسفينة على متنها 29,480 طناً من البنزين.يأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر بين "أنصار الله" والتحالف العربي، بعد احتجاز الجماعة في الثالث من الشهر الجاري، سفينة الشحن الإماراتية "روابي"، مبررةً العملية بدخول السفينة المياه اليمنية دون ترخيص من الجماعة، مضيفةً أن السفينة تحمل معدات عسكرية للتحالف العربي، و"تمارس أعمالاً عدائية تستهدف أمن واستقرار الشعب اليمني".إلا أن التحالف العربي، اتهم جماعة "أنصار الله"، باختطاف السفينة "روابي"، من قبالة محافظة الحديدة غرب اليمن، أثناء قيامها بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى اليمنية إلى ميناء جازان جنوب السعودية، مشيراً إلى أنها تحمل عربات إسعاف ومعدات طبية، وأجهزة خاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بالجزيرة بعد انتهاء مهمته وإنشاء مستشفى بالجزيرة.وهو ما نفته جماعة "أنصار الله"، حيث نشرت صورا ومقاطع فيديو قالت إنها تكشف نقل التحالف العربي، آليات ومدرعات عسكرية متنوعة وزوارق على متن السفينة "روابي"، في وقت سابق قبيل احتجازها لدى الجماعة.وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
https://arabic.sputniknews.com/20220128/الإمارات-تقول-إنها-تخطط-لاقتناء-تعزيزات-عسكرية-من-الحلفاء-لمواجهة-هجمات-أنصار-الله-1057354890.html
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اليمن

"أنصار الله" تتهم التحالف باحتجاز سفينة وقود تابعة لبرنامج الأغذية العالمي

22:59 GMT 28.01.2022
© AFP 2021القوات الموالية لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، على الجبهة القتالية ضد "أنصار الله" الحوثيين، شمال شرق محافظة مأرب، اليمن 27 أبريل 2021
القوات الموالية لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، على الجبهة القتالية ضد أنصار الله الحوثيين، شمال شرق محافظة مأرب، اليمن 27 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
© AFP 2021
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اتهمت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الجمعة، التحالف العربي بقيادة السعودية، باحتجاز سفينة وقود تابعة للأمم المتحدة أثناء ابحارها إلى ميناء الحديدة الذي تديره الجماعة غرب اليمن، وتغيير وجهتها إلى قبالة السواحل السعودية.
القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم شركة النفط في صنعاء، عصام المتوكل، عبر "تويتر"، إن "تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي [في إشارة إلى التحالف العربي] يحتجز السفينة [Eships Barracuda] التابعة لبرنامج الأغذية العالمي، والتي تحمل 4022 طناً من مادة الديزل ويقتادها قسرا إلى قبالة سواحل جيزان، رغم حصولها على تصاريح آلية التحقق والتفتيش الأممية".
وأضاف: "بذلك يرتفع عدد السفن المحتجزة إلى 9 سفن نفطية".
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10:17 GMT
ويوم الأربعاء الماضي، وجهت "أنصار الله"، اتهاماً مماثلاً للتحالف العربي باحتجاز السفينة "UHUD" المحملة بـ 29,974 طناً من مادة الديزل واقتيادها إلى قبالة جازان، وذلك بعد يومين من إعلان الجماعة أن التحالف منع وصول السفينة "سي ادور" التي قالت إنها تحمل كمية "اسعافية" من البنزين قدرها أكثر من 29 ألف طن.
وتشهد العاصمة صنعاء، أزمة مشتقات نفطية منذ نحو شهر، إذ بلغ سعر جالون البنزين سعة 20 لتراً 35 ألف ريال يمني (58 دولاراً = الدولار في صنعاء بـ 600 ريال يمني).
وتتهم شركة النفط في صنعاء، التحالف العربي باحتجاز 7 سفن أخرى، 4 منها تحمل 73,948 طناً من الديزل، وسفينة تحمل 24,189 طناً من المازوت، وأخرى على متنها 9488 طناً من الغاز، وسفينة على متنها 29,480 طناً من البنزين.
يأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر بين "أنصار الله" والتحالف العربي، بعد احتجاز الجماعة في الثالث من الشهر الجاري، سفينة الشحن الإماراتية "روابي"، مبررةً العملية بدخول السفينة المياه اليمنية دون ترخيص من الجماعة، مضيفةً أن السفينة تحمل معدات عسكرية للتحالف العربي، و"تمارس أعمالاً عدائية تستهدف أمن واستقرار الشعب اليمني".
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أمس, 19:59 GMT
إلا أن التحالف العربي، اتهم جماعة "أنصار الله"، باختطاف السفينة "روابي"، من قبالة محافظة الحديدة غرب اليمن، أثناء قيامها بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى اليمنية إلى ميناء جازان جنوب السعودية، مشيراً إلى أنها تحمل عربات إسعاف ومعدات طبية، وأجهزة خاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بالجزيرة بعد انتهاء مهمته وإنشاء مستشفى بالجزيرة.
وهو ما نفته جماعة "أنصار الله"، حيث نشرت صورا ومقاطع فيديو قالت إنها تكشف نقل التحالف العربي، آليات ومدرعات عسكرية متنوعة وزوارق على متن السفينة "روابي"، في وقت سابق قبيل احتجازها لدى الجماعة.
وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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