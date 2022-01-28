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https://arabic.sputniknews.com/20220128/أهداف-مباراة-الأرجنتين-وتشيلي-في-تصفيات-كأس-العالم-2-1-فيديو-1057354095.html
أهداف مباراة الأرجنتين وتشيلي في تصفيات كأس العالم 2-1... فيديو
أهداف مباراة الأرجنتين وتشيلي في تصفيات كأس العالم 2-1... فيديو
نجح منتخب الأرجنتين في الفوز على نظيره التشيلي، اليوم الجمعة، بنتيجة 2-1، في تصفيات كأس العالم 2022. 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T09:51+0000
2022-01-28T09:54+0000
بطولة كأس العالم 2022
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وتمكن المنتخب الأرجنتيني من التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر، بعد الفوز على تشيلي في عقر دارها، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال.سجل هدفي الأرجنتين أنخيل دي ماريا في الدقيقة 10 ولاوتارو مارتينيز في الدقيقة 34، من زمن المباراة.وسجل هدف منتخب تشيلي بنجامين بريريتون في الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول.وبهذه الفوز ضمن المنتخب الأرجنتيني، ضمن تأهله بالفعل إلى نهائيات تصفيات كأس العالم، بعدما خاض سلسلة مباريات خالية من الهزائم بذلك للمباراة السابعة والعشرين على التوالي.وارتفع رصيد المنتخب الأرجنتيني بفوزه على تشيلي إلى 32 نقطة، كان قد حصدها خلال 14 مباراة.وتحتل الأرجنتين المركز الثاني في تصفيات أمريكا الجنوبية بفارق أربع نقاط خلف منتخب البرازيل المتصدر.وبعد الخسارة تجمد رصيد تشيلي عند 16 نقطة في المركز السابع، وأصبحت فرصته في حسم التأهل للنهائيات، مهددة.
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بطولة كأس العالم 2022

أهداف مباراة الأرجنتين وتشيلي في تصفيات كأس العالم 2-1... فيديو

09:51 GMT 28.01.2022 (تم التحديث: 09:54 GMT 28.01.2022)
© REUTERS / RICARDO MORAESهدف ميسي الخرافي في شباك تشيلي في افتتاحية كوبا أمريكا الاثنين 14 يونيو 2021
هدف ميسي الخرافي في شباك تشيلي في افتتاحية كوبا أمريكا الاثنين 14 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
© REUTERS / RICARDO MORAES
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نجح منتخب الأرجنتين في الفوز على نظيره التشيلي، اليوم الجمعة، بنتيجة 2-1، في تصفيات كأس العالم 2022.
وتمكن المنتخب الأرجنتيني من التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر، بعد الفوز على تشيلي في عقر دارها، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال.
سجل هدفي الأرجنتين أنخيل دي ماريا في الدقيقة 10 ولاوتارو مارتينيز في الدقيقة 34، من زمن المباراة.
وسجل هدف منتخب تشيلي بنجامين بريريتون في الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول.
وبهذه الفوز ضمن المنتخب الأرجنتيني، ضمن تأهله بالفعل إلى نهائيات تصفيات كأس العالم، بعدما خاض سلسلة مباريات خالية من الهزائم بذلك للمباراة السابعة والعشرين على التوالي.
وارتفع رصيد المنتخب الأرجنتيني بفوزه على تشيلي إلى 32 نقطة، كان قد حصدها خلال 14 مباراة.
وتحتل الأرجنتين المركز الثاني في تصفيات أمريكا الجنوبية بفارق أربع نقاط خلف منتخب البرازيل المتصدر.
وبعد الخسارة تجمد رصيد تشيلي عند 16 نقطة في المركز السابع، وأصبحت فرصته في حسم التأهل للنهائيات، مهددة.
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