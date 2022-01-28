أهداف مباراة الأرجنتين وتشيلي في تصفيات كأس العالم 2-1... فيديو

وتمكن المنتخب الأرجنتيني من التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر، بعد الفوز على تشيلي في عقر دارها، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال.سجل هدفي الأرجنتين أنخيل دي ماريا في الدقيقة 10 ولاوتارو مارتينيز في الدقيقة 34، من زمن المباراة.وسجل هدف منتخب تشيلي بنجامين بريريتون في الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول.وبهذه الفوز ضمن المنتخب الأرجنتيني، ضمن تأهله بالفعل إلى نهائيات تصفيات كأس العالم، بعدما خاض سلسلة مباريات خالية من الهزائم بذلك للمباراة السابعة والعشرين على التوالي.وارتفع رصيد المنتخب الأرجنتيني بفوزه على تشيلي إلى 32 نقطة، كان قد حصدها خلال 14 مباراة.وتحتل الأرجنتين المركز الثاني في تصفيات أمريكا الجنوبية بفارق أربع نقاط خلف منتخب البرازيل المتصدر.وبعد الخسارة تجمد رصيد تشيلي عند 16 نقطة في المركز السابع، وأصبحت فرصته في حسم التأهل للنهائيات، مهددة.