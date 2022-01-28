إقصاء ابنة نزارباييف من المجلس السياسي للحزب الحاكم في كازاخستان

ونظم الحزب الحاكم في كازاخستان مؤتمرا داخليا انتخب على أثره بالإجماع رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، رئيسا لحزب نور أوتان، وهو المنصب الذي كان يشغله الرئيس السابق نزارباييف.ووافق نواب مجلس الشيوخ (الغرفة العليا) في البرلمان الكازاخستاني خلال جلسة عامة على التعديلات التشريعية التي تقضي بإلغاء موقع الرئاسة مدى الحياة للرئيس السابق، نور سلطان نزارباييف، في الجمعية العامة ومجلس الأمن الكازاخستاني.وكانت كازاخستان شهدت، مطلع العام الجاري، موجة احتجاجات عنيفة، واستخدام عدد من المحتجين السلاح في مواجهة قوات الأمن، وقتلوا عددا منهم، وسطوا على المراكز التجارية والبنوك وغيرها، لا سيما في ألما آتا، كبرى مدن البلاد.وأعلن الرئيس الحالي للبلاد، قاسم جومارت توكاييف، أنّ محاولة تنفيذ انقلاب في كازاخستان باءت بالفشل، مضيفاً أنه "بشكلٍ عام تم تجاوز المرحلة الحادة من عملية مكافحة الإرهاب، والوضع في جميع المناطق بات مستقرا".
ووافق نواب مجلس الشيوخ (الغرفة العليا) في البرلمان الكازاخستاني خلال جلسة عامة على التعديلات التشريعية التي تقضي بإلغاء موقع الرئاسة مدى الحياة للرئيس السابق، نور سلطان نزارباييف، في الجمعية العامة ومجلس الأمن الكازاخستاني.
وكانت كازاخستان شهدت، مطلع العام الجاري، موجة احتجاجات عنيفة، واستخدام عدد من المحتجين السلاح في مواجهة قوات الأمن، وقتلوا عددا منهم، وسطوا على المراكز التجارية والبنوك وغيرها، لا سيما في ألما آتا، كبرى مدن البلاد.
وأعلن الرئيس الحالي للبلاد، قاسم جومارت توكاييف، أنّ محاولة تنفيذ انقلاب في كازاخستان باءت بالفشل، مضيفاً أنه "بشكلٍ عام تم تجاوز المرحلة الحادة من عملية مكافحة الإرهاب، والوضع في جميع المناطق بات مستقرا".