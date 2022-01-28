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https://arabic.sputniknews.com/20220128/إقصاء-ابنة-نزارباييف-من-المجلس-السياسي-للحزب-الحاكم-في-كازاخستان-1057357483.html
إقصاء ابنة نزارباييف من المجلس السياسي للحزب الحاكم في كازاخستان
إقصاء ابنة نزارباييف من المجلس السياسي للحزب الحاكم في كازاخستان
كشفت القائمة المحدثة لأعضاء المجلس السياسي للحزب الحاكم في كازاخستان "نورأوتان" عن خروج ابنة الرئيس السابق لكازاخستان، النائبة داريغا نزارباييفا، من المجلس... 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T11:08+0000
2022-01-28T11:08+0000
كازاخستان
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ونظم الحزب الحاكم في كازاخستان مؤتمرا داخليا انتخب على أثره بالإجماع رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، رئيسا لحزب نور أوتان، وهو المنصب الذي كان يشغله الرئيس السابق نزارباييف.ووافق نواب مجلس الشيوخ (الغرفة العليا) في البرلمان الكازاخستاني خلال جلسة عامة على التعديلات التشريعية التي تقضي بإلغاء موقع الرئاسة مدى الحياة للرئيس السابق، نور سلطان نزارباييف، في الجمعية العامة ومجلس الأمن الكازاخستاني.وكانت كازاخستان شهدت، مطلع العام الجاري، موجة احتجاجات عنيفة، واستخدام عدد من المحتجين السلاح في مواجهة قوات الأمن، وقتلوا عددا منهم، وسطوا على المراكز التجارية والبنوك وغيرها، لا سيما في ألما آتا، كبرى مدن البلاد.وأعلن الرئيس الحالي للبلاد، قاسم جومارت توكاييف، أنّ محاولة تنفيذ انقلاب في كازاخستان باءت بالفشل، مضيفاً أنه "بشكلٍ عام تم تجاوز المرحلة الحادة من عملية مكافحة الإرهاب، والوضع في جميع المناطق بات مستقرا".
https://arabic.sputniknews.com/20220110/كازاخستان-تكشف-عن-نفسها-أمام-العالم-أوهام-وصراعات-داخلية-وأطماع-دول-1055166038.html
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كازاخستان

إقصاء ابنة نزارباييف من المجلس السياسي للحزب الحاكم في كازاخستان

11:08 GMT 28.01.2022
© Sputnik . Alexei Fillipov / الذهاب إلى بنك الصورابنة رئيس الكازاخستاني السابق داريغا نزارباييفا
ابنة رئيس الكازاخستاني السابق داريغا نزارباييفا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
© Sputnik . Alexei Fillipov
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كشفت القائمة المحدثة لأعضاء المجلس السياسي للحزب الحاكم في كازاخستان "نورأوتان" عن خروج ابنة الرئيس السابق لكازاخستان، النائبة داريغا نزارباييفا، من المجلس السياسي للحزب.
ونظم الحزب الحاكم في كازاخستان مؤتمرا داخليا انتخب على أثره بالإجماع رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، رئيسا لحزب نور أوتان، وهو المنصب الذي كان يشغله الرئيس السابق نزارباييف.
الوضع في كازاخستان - مدينة ألماتي، 7 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
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ووافق نواب مجلس الشيوخ (الغرفة العليا) في البرلمان الكازاخستاني خلال جلسة عامة على التعديلات التشريعية التي تقضي بإلغاء موقع الرئاسة مدى الحياة للرئيس السابق، نور سلطان نزارباييف، في الجمعية العامة ومجلس الأمن الكازاخستاني.
وكانت كازاخستان شهدت، مطلع العام الجاري، موجة احتجاجات عنيفة، واستخدام عدد من المحتجين السلاح في مواجهة قوات الأمن، وقتلوا عددا منهم، وسطوا على المراكز التجارية والبنوك وغيرها، لا سيما في ألما آتا، كبرى مدن البلاد.
وأعلن الرئيس الحالي للبلاد، قاسم جومارت توكاييف، أنّ محاولة تنفيذ انقلاب في كازاخستان باءت بالفشل، مضيفاً أنه "بشكلٍ عام تم تجاوز المرحلة الحادة من عملية مكافحة الإرهاب، والوضع في جميع المناطق بات مستقرا".
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