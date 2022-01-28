https://arabic.sputniknews.com/20220128/إيلون-ماسك-يهاجم-بايدن-ويصفه-بـدمية-جورب-في-شكل-إنسان-1057393435.html

إيلون ماسك يهاجم بايدن ويصفه بـ"دمية جورب في شكل إنسان"‏

إيلون ماسك يهاجم بايدن ويصفه بـ"دمية جورب في شكل إنسان"‏

هاجم الملياردير، إيلون ماسك، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بعد أن أهمل الأخير الحديث عن شركة "تسلا" التي يملكها ماسك، ‏خلال مناقشة أجراها مؤخرا بشأن إنتاج... 28.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-28T16:52+0000

2022-01-28T16:52+0000

2022-01-28T16:52+0000

مجتمع

الولايات المتحدة الأمريكية

جو بايدن

إيلون ماسك

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وكتب بايدن عبر حسابه على موقع "تويتر"، يوم الأربعاء الماضي: "لقد قصدت ذلك عندما قلت إن المستقبل سوف يُصنع هنا في أمريكا، تقوم شركات مثل "جنرال موتورز" و"فورد" ببناء المزيد من السيارات الكهربائية هنا في الوطن أكثر من أي وقت مضى".وتضمنت تغريدة بايدن مقطع فيديو له وهو يتحدث مع ماري بارا، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "جنرال موتورز"، التي ناقشت استثمار الشركة البالغ 7 مليارات دولار في تصنيع السيارات الكهربائية، وكذلك خلايا البطاريات في ميتشيغان.وفي وقت لاحق، علق أحد مستخدمي "تويتر" على فيديو بايدن قائلا: "لقد اتخذ الجنون أبعادا وطنية... إنه لعار على جو بايدن وماري بارا أن يلقيا هذه الكذبة".من ناحيته، رد إيلون ماسك على تغريدة المستخدم: "بايدن هو دمية جورب رطبة في شكل بشري"، وأرفق مع تعليقه رمز تعبيري لجورب.يشار إلى أن إيلون ماسك سبق له وأن انتقد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وذلك عندما قال مازحا إن الأخير "لا يزال نائما"، عندما لم يعلق البيت الأبيض على رحلة الفضاء التاريخية الخاصة بشركته "سبيس إكس".كما اقترح ماسك في إحدى المرات أن يقل عمر حكام أمريكا بكثير عن 70 عاما، وهو ما من شأنه استبعاد جو بايدن والرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

https://arabic.sputniknews.com/20210920/إيلون-ماسك-يسخر-من-بايدن-مازال-نائما-1050201715.html

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مجتمع, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, إيلون ماسك