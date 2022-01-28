تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220128/اقتصادي-حائز-على-نوبل-العملات-المشفرة-تتشابه-بشكل-مقلق-مع-الأزمة-المالية-العالمية-1057401623.html
اقتصادي حائز على نوبل: العملات المشفرة تتشابه بشكل "مقلق" مع الأزمة المالية العالمية
اقتصادي حائز على نوبل: العملات المشفرة تتشابه بشكل "مقلق" مع الأزمة المالية العالمية
حذر الاقتصادي بول كروغمان الحائز على جائزة "نوبل" من خطر محدق في سوق العملات المشفرة المتقلب، والذي شبهه بأزمة الرهن العقاري عالية المخاطر في أواخر العقد الأول... 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T21:29+0000
2022-01-28T21:29+0000
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/03/1049743177_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_165a2333855dae825960911cb8d7dd2b.jpg
وفي مقال رأي بصحيفة "نيويورك تايمز" يوم الخميس، قال كروغمان إنه "يرى أوجه تشابه غير مريحة" بين العملات المشفرة وانهيار الرهن العقاري في الولايات المتحدة، الذي أدى إلى انهيار سوق الإسكان بالكامل وتسبب في الأزمة المالية العالمية 2007-2008.كانت أزمة الرهن العقاري في الأساس نتيجة قيام البنوك بتقديم قروض لأشخاص معرضين لمخاطر أعلى، في وقت كانت فيه أسعار الفائدة منخفضة وأسعار المنازل في ارتفاع.وبمجرد أن أصبح السوق مشبعا، وجد أصحاب المنازل أنفسهم في وضع مال سلبي وغير قادرين على سداد قروضهم، مما أدى إلى خسائر فادحة للمقرضين. ويقول كروغمان في المقال: "هناك أصداء مقلقة لانهيار الرهن العقاري قبل 15 عاما" في إشارة إلى سوق العملات المشفرة.ويجادل كروغمان بأن مستثمري العملات المشفرة يُباع لهم بالمثل منتجات مالية مضاربة دون فهم حقيقي للمخاطر التي تنطوي عليها. شبه الاقتصادي المخضرم "بيتكوين" في السابقة بنظام "بونزي الاحتيالي".
https://arabic.sputniknews.com/20220123/العملات-الرقمية-تخسر-تريليون-دولار-من-قيمتها-1056870458.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/03/1049743177_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_0482fd253ba471b7bdc9ec709d91314a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد

اقتصادي حائز على نوبل: العملات المشفرة تتشابه بشكل "مقلق" مع الأزمة المالية العالمية

21:29 GMT 28.01.2022
© shutterstockأفضل العملات الرقمية
أفضل العملات الرقمية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
© shutterstock
تابعنا عبر
حذر الاقتصادي بول كروغمان الحائز على جائزة "نوبل" من خطر محدق في سوق العملات المشفرة المتقلب، والذي شبهه بأزمة الرهن العقاري عالية المخاطر في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وفي مقال رأي بصحيفة "نيويورك تايمز" يوم الخميس، قال كروغمان إنه "يرى أوجه تشابه غير مريحة" بين العملات المشفرة وانهيار الرهن العقاري في الولايات المتحدة، الذي أدى إلى انهيار سوق الإسكان بالكامل وتسبب في الأزمة المالية العالمية 2007-2008.
العملات الرقمية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
العملات الرقمية تخسر تريليون دولار من قيمتها
23 يناير, 12:23 GMT
كانت أزمة الرهن العقاري في الأساس نتيجة قيام البنوك بتقديم قروض لأشخاص معرضين لمخاطر أعلى، في وقت كانت فيه أسعار الفائدة منخفضة وأسعار المنازل في ارتفاع.
وبمجرد أن أصبح السوق مشبعا، وجد أصحاب المنازل أنفسهم في وضع مال سلبي وغير قادرين على سداد قروضهم، مما أدى إلى خسائر فادحة للمقرضين. ويقول كروغمان في المقال: "هناك أصداء مقلقة لانهيار الرهن العقاري قبل 15 عاما" في إشارة إلى سوق العملات المشفرة.
ويجادل كروغمان بأن مستثمري العملات المشفرة يُباع لهم بالمثل منتجات مالية مضاربة دون فهم حقيقي للمخاطر التي تنطوي عليها. شبه الاقتصادي المخضرم "بيتكوين" في السابقة بنظام "بونزي الاحتيالي".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية