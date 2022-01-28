اقتصادي حائز على نوبل: العملات المشفرة تتشابه بشكل "مقلق" مع الأزمة المالية العالمية

وفي مقال رأي بصحيفة "نيويورك تايمز" يوم الخميس، قال كروغمان إنه "يرى أوجه تشابه غير مريحة" بين العملات المشفرة وانهيار الرهن العقاري في الولايات المتحدة، الذي أدى إلى انهيار سوق الإسكان بالكامل وتسبب في الأزمة المالية العالمية 2007-2008.كانت أزمة الرهن العقاري في الأساس نتيجة قيام البنوك بتقديم قروض لأشخاص معرضين لمخاطر أعلى، في وقت كانت فيه أسعار الفائدة منخفضة وأسعار المنازل في ارتفاع.وبمجرد أن أصبح السوق مشبعا، وجد أصحاب المنازل أنفسهم في وضع مال سلبي وغير قادرين على سداد قروضهم، مما أدى إلى خسائر فادحة للمقرضين. ويقول كروغمان في المقال: "هناك أصداء مقلقة لانهيار الرهن العقاري قبل 15 عاما" في إشارة إلى سوق العملات المشفرة.ويجادل كروغمان بأن مستثمري العملات المشفرة يُباع لهم بالمثل منتجات مالية مضاربة دون فهم حقيقي للمخاطر التي تنطوي عليها. شبه الاقتصادي المخضرم "بيتكوين" في السابقة بنظام "بونزي الاحتيالي".
حذر الاقتصادي بول كروغمان الحائز على جائزة "نوبل" من خطر محدق في سوق العملات المشفرة المتقلب، والذي شبهه بأزمة الرهن العقاري عالية المخاطر في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وفي مقال رأي بصحيفة "نيويورك تايمز" يوم الخميس، قال كروغمان إنه "يرى أوجه تشابه غير مريحة" بين العملات المشفرة وانهيار الرهن العقاري في الولايات المتحدة، الذي أدى إلى انهيار سوق الإسكان بالكامل وتسبب في الأزمة المالية العالمية 2007-2008.
كانت أزمة الرهن العقاري في الأساس نتيجة قيام البنوك بتقديم قروض لأشخاص معرضين لمخاطر أعلى، في وقت كانت فيه أسعار الفائدة منخفضة وأسعار المنازل في ارتفاع.
وبمجرد أن أصبح السوق مشبعا، وجد أصحاب المنازل أنفسهم في وضع مال سلبي وغير قادرين على سداد قروضهم، مما أدى إلى خسائر فادحة للمقرضين. ويقول كروغمان في المقال: "هناك أصداء مقلقة لانهيار الرهن العقاري قبل 15 عاما" في إشارة إلى سوق العملات المشفرة.
ويجادل كروغمان بأن مستثمري العملات المشفرة يُباع لهم بالمثل منتجات مالية مضاربة دون فهم حقيقي للمخاطر التي تنطوي عليها. شبه الاقتصادي المخضرم "بيتكوين" في السابقة بنظام "بونزي الاحتيالي".