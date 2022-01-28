اكتشاف حالات كورونا بين صفوف منتخب المغرب قبل مواجهة مصر

ووفقا لصحيفة "المنتخب"، أظهرت المسحة الطبية التي خضع لها لاعبو المغرب إصابة الحارس منير المحمدي والمدافع سفيان الكرواني بفيروس كورونا.وأشارت الصحيفة إلى أنه في حالة ثبوت إصابة المحمدي والكرواني رسميا فلن يتمكنا من المشاركة في مباراة مصر.ومنير المحمدي هو الحارس البديل لمنتخب المغرب في وجود المخضرم ياسين بونو، وشارك في مباراة واحدة بالنسخة الحالية من كأس أمم أفريقيا، أمام الغابون في ختام دور المجموعات، وانتهت بالتعادل (2-2).في المقابل لم يشارك المدافع سفيان الكرواني مع منتخب بلاده في أي مباراة في البطولة الحالية.ويستعد منتخب المغرب لمواجهة مصر يوم الأحد المقبل في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2021.وكان منتخب المغرب قد تصدر المجموعة الثالثة قبل أن يفوز على مالاوي في دور الـ16 بهدفين لهدف، أما منتخب مصر فحل ثانيا في المجموعة الرابعة وفاز على كوت ديفوار بركلات الترجيح 5-4 في دور الـ16 بعد التعادل سلبيا بدون أهداف.
وكان منتخب المغرب قد تصدر المجموعة الثالثة قبل أن يفوز على مالاوي في دور الـ16 بهدفين لهدف، أما منتخب مصر فحل ثانيا في المجموعة الرابعة وفاز على كوت ديفوار بركلات الترجيح 5-4 في دور الـ16 بعد التعادل سلبيا بدون أهداف.