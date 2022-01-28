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- سبوتنيك عربي, 1920
بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220128/اكتشاف-حالات-كورونا-بين-صفوف-منتخب-المغرب-قبل-مواجهة-مصر-1057374495.html
اكتشاف حالات كورونا بين صفوف منتخب المغرب قبل مواجهة مصر
اكتشاف حالات كورونا بين صفوف منتخب المغرب قبل مواجهة مصر
كشفت صحفية مغربية عن إصابة اثنين من عناصر المنتخب المغربي بفيروس كورونا، قبل المواجهة المرتقبة مع نظيره المصري في الدور الربع النهائي في كأس أمم أفريقيا 2021. 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T13:34+0000
2022-01-28T13:34+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
رياضة
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ووفقا لصحيفة "المنتخب"، أظهرت المسحة الطبية التي خضع لها لاعبو المغرب إصابة الحارس منير المحمدي والمدافع سفيان الكرواني بفيروس كورونا.وأشارت الصحيفة إلى أنه في حالة ثبوت إصابة المحمدي والكرواني رسميا فلن يتمكنا من المشاركة في مباراة مصر.ومنير المحمدي هو الحارس البديل لمنتخب المغرب في وجود المخضرم ياسين بونو، وشارك في مباراة واحدة بالنسخة الحالية من كأس أمم أفريقيا، أمام الغابون في ختام دور المجموعات، وانتهت بالتعادل (2-2).في المقابل لم يشارك المدافع سفيان الكرواني مع منتخب بلاده في أي مباراة في البطولة الحالية.ويستعد منتخب المغرب لمواجهة مصر يوم الأحد المقبل في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2021.وكان منتخب المغرب قد تصدر المجموعة الثالثة قبل أن يفوز على مالاوي في دور الـ16 بهدفين لهدف، أما منتخب مصر فحل ثانيا في المجموعة الرابعة وفاز على كوت ديفوار بركلات الترجيح 5-4 في دور الـ16 بعد التعادل سلبيا بدون أهداف.
https://arabic.sputniknews.com/20220128/إعلام-مكافأة-خاصة-للاعبي-المغرب-في-حالة-الفوز-على-منتخب-مصر-1057363716.html
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رياضة

اكتشاف حالات كورونا بين صفوف منتخب المغرب قبل مواجهة مصر

13:34 GMT 28.01.2022
© AFP 2021 / Khaled DESOUKIمنتخب المغرب
منتخب المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
© AFP 2021 / Khaled DESOUKI
تابعنا عبر
كشفت صحفية مغربية عن إصابة اثنين من عناصر المنتخب المغربي بفيروس كورونا، قبل المواجهة المرتقبة مع نظيره المصري في الدور الربع النهائي في كأس أمم أفريقيا 2021.
ووفقا لصحيفة "المنتخب"، أظهرت المسحة الطبية التي خضع لها لاعبو المغرب إصابة الحارس منير المحمدي والمدافع سفيان الكرواني بفيروس كورونا.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في حالة ثبوت إصابة المحمدي والكرواني رسميا فلن يتمكنا من المشاركة في مباراة مصر.
أشرف حكيمي - منتخب المغرب في بطولة الأمم الأفريقية بالكاميرون - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
بطولة الأمم الأفريقية 2021
إعلام: مكافأة خاصة للاعبي المغرب في حالة الفوز على منتخب مصر
13:13 GMT
ومنير المحمدي هو الحارس البديل لمنتخب المغرب في وجود المخضرم ياسين بونو، وشارك في مباراة واحدة بالنسخة الحالية من كأس أمم أفريقيا، أمام الغابون في ختام دور المجموعات، وانتهت بالتعادل (2-2).
في المقابل لم يشارك المدافع سفيان الكرواني مع منتخب بلاده في أي مباراة في البطولة الحالية.
ويستعد منتخب المغرب لمواجهة مصر يوم الأحد المقبل في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2021.
وكان منتخب المغرب قد تصدر المجموعة الثالثة قبل أن يفوز على مالاوي في دور الـ16 بهدفين لهدف، أما منتخب مصر فحل ثانيا في المجموعة الرابعة وفاز على كوت ديفوار بركلات الترجيح 5-4 في دور الـ16 بعد التعادل سلبيا بدون أهداف.
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