تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
زيلينسكي: لا يوجد مزيد من تصعيد التوترات مع روسيا في الوقت الحالي
https://arabic.sputniknews.com/20220128/الأسبوع-في-صور-1057356119.html
الأسبوع في صور
الأسبوع في صور
يقدم لكم فريق "سبوتنيك" الألبوم الأسبوعي لأبرز أحداث الأسبوع المنصرم، بعدسة مصورين صحافيين من مختلف أنحاء العالم. 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T14:14+0000
2022-01-28T14:14+0000
وسائط متعددة
صور
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1c/1057356309_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c2378bd379fa2e42ccf3be5eb2ef5051.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1c/1057356309_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7f90e94f03a59f3f8e65019f74198502.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, وسائط متعددة, صور

الأسبوع في صور

14:14 GMT 28.01.2022
تابعنا عبر
يقدم لكم فريق "سبوتنيك" الألبوم الأسبوعي لأبرز أحداث الأسبوع المنصرم، بعدسة مصورين صحافيين من مختلف أنحاء العالم.
© AFP 2021 / Christophe Archambault

عارضة أزياء تقدم فستان من تصميم ستيفان رولاند خلال عرض أزياء مجموعة "هوت كوتور لربيع/ صيف 2022" في باريس، فرنسا 25 يناير 2022.

عارضة أزياء تقدم فستان من تصميم ستيفان رولاند خلال عرض أزياء مجموعة &quot;هوت كوتور لربيع/ صيف 2022&quot; في باريس، فرنسا 25 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
1/30
© AFP 2021 / Christophe Archambault

عارضة أزياء تقدم فستان من تصميم ستيفان رولاند خلال عرض أزياء مجموعة "هوت كوتور لربيع/ صيف 2022" في باريس، فرنسا 25 يناير 2022.

© REUTERS / Alkis Konstantinidis معبد البارثينون على قمة تل الأكروبوليس، أثناء تساقط الثلوج الكثيفة في أثينا، اليونان، 24 يناير 2022.
معبد البارثينون على قمة تل الأكروبوليس، أثناء تساقط الثلوج الكثيفة في أثينا، اليونان، 24 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
2/30
© REUTERS / Alkis Konstantinidis
معبد البارثينون على قمة تل الأكروبوليس، أثناء تساقط الثلوج الكثيفة في أثينا، اليونان، 24 يناير 2022.
© AFP 2021 / Orlando Sierraنائب عن حزب Libertad y Recoveryacion (LIBRE) ، راسل تومي (يسار) يحاول الاعتداء على النائب خورخي كاليكس (الثاني من اليمن) بعد انتخابه رئيسًا لمجلس الإدارة المؤقت للكونغرس الوطني، في المقر التشريعي في تيغوسيغالبا، 21 يناير 2022. انتخب الكونغرس الهندوراسي مجلس إدارته المؤقت يوم الجمعة وسط مشاجرة بضربات، لأن 20 عضوًا من الحزب الفائز في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني تمردوا على الرئيس المنتخب، اليساري شيومارا كاسترو.
نائب عن حزب Libertad y Recoveryacion (LIBRE) ، راسل تومي (يسار) يحاول الاعتداء على النائب خورخي كاليكس (الثاني من اليمن) بعد انتخابه رئيسًا لمجلس الإدارة المؤقت للكونغرس الوطني، في المقر التشريعي في تيغوسيغالبا، 21 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
3/30
© AFP 2021 / Orlando Sierra
نائب عن حزب Libertad y Recoveryacion (LIBRE) ، راسل تومي (يسار) يحاول الاعتداء على النائب خورخي كاليكس (الثاني من اليمن) بعد انتخابه رئيسًا لمجلس الإدارة المؤقت للكونغرس الوطني، في المقر التشريعي في تيغوسيغالبا، 21 يناير 2022. انتخب الكونغرس الهندوراسي مجلس إدارته المؤقت يوم الجمعة وسط مشاجرة بضربات، لأن 20 عضوًا من الحزب الفائز في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني تمردوا على الرئيس المنتخب، اليساري شيومارا كاسترو.
© REUTERS / Kim Hong-Ji أصحاب الأعمال في كوريا الجنوبية يحلقون رؤوسهم خلال احتجاج على قواعد الحكومة الجديدة للتباعد الاجتماعي التي دخلت حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا الشهر بالقرب من الجمعية الوطنية في سيؤل، كوريا الجنوبية، 25 يناير 2022.
أصحاب الأعمال في كوريا الجنوبية يحلقون رؤوسهم خلال احتجاج على قواعد الحكومة الجديدة للتباعد الاجتماعي التي دخلت حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا الشهر بالقرب من الجمعية الوطنية في سيؤل، كوريا الجنوبية، 25 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
4/30
© REUTERS / Kim Hong-Ji
أصحاب الأعمال في كوريا الجنوبية يحلقون رؤوسهم خلال احتجاج على قواعد الحكومة الجديدة للتباعد الاجتماعي التي دخلت حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا الشهر بالقرب من الجمعية الوطنية في سيؤل، كوريا الجنوبية، 25 يناير 2022.
© Sputnik . Alexander Patrin / الذهاب إلى بنك الصورالمشاركون في مسابقة "موتوكروس كأس كوزباس" على المضمار بالقرب من مجمع التزلج لوسكوس في كيميروفو 23 يناير 2022 استضافت كيميروفو بطولة وبطولة روسيا في سباق اختراق الضاحية لعربة الجليد، والبطولة الروسية في دراجة الثلج عبر الضاحية وكأس كوزباس في موتوكروس تخليداً لذكرى رائد الفضاء، بطل الاتحاد السوفياتي (مرتين) أليكسي ليونوف.
المشاركون في مسابقة موتوكروس كأس كوزباس على المضمار بالقرب من مجمع التزلج لوسكوس في كيميروفو 23 يناير 2022 - سبوتنيك عربي
5/30
© Sputnik . Alexander Patrin
/
الذهاب إلى بنك الصور
المشاركون في مسابقة "موتوكروس كأس كوزباس" على المضمار بالقرب من مجمع التزلج لوسكوس في كيميروفو 23 يناير 2022 استضافت كيميروفو بطولة وبطولة روسيا في سباق اختراق الضاحية لعربة الجليد، والبطولة الروسية في دراجة الثلج عبر الضاحية وكأس كوزباس في موتوكروس تخليداً لذكرى رائد الفضاء، بطل الاتحاد السوفياتي (مرتين) أليكسي ليونوف.
© REUTERS / Mohammad Ponir Hossain أشخاص يسيرون على طول جسر فوق منطقة ملوثة في دكا، بنغلاديش، 24 يناير 2022.
أشخاص يسيرون على طول جسر فوق منطقة ملوثة في دكا، بنغلاديش، 24 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
6/30
© REUTERS / Mohammad Ponir Hossain
أشخاص يسيرون على طول جسر فوق منطقة ملوثة في دكا، بنغلاديش، 24 يناير 2022.
© AFP 2021 / Carl De Souzaالناس خلال حدث موسيقي إلكتروني قامت به مجموعة البث الفرنسية سيركل في ريو دي جانيرو، البرازيل، 24 يناير 2022. رقص الآلاف من المحتفلين على الموسيقى الإلكترونية في ريو دي جانيرو خلال عرض حصري في متحف أمانها (متحف Tomorrow) من تنظيم Cercle، المعروف بحفلاته الموسيقية الشهيرة على الهواء مباشرة، والتي تضم فنانين مشهورين عبر الكوكب في مواقع ومعالم غير عادية مثل أهرامات الجيزة وبرج إيفل.
الناس خلال حدث موسيقي إلكتروني قامت به مجموعة البث الفرنسية سيركل في ريو دي جانيرو، البرازيل، 24 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
7/30
© AFP 2021 / Carl De Souza
الناس خلال حدث موسيقي إلكتروني قامت به مجموعة البث الفرنسية سيركل في ريو دي جانيرو، البرازيل، 24 يناير 2022. رقص الآلاف من المحتفلين على الموسيقى الإلكترونية في ريو دي جانيرو خلال عرض حصري في متحف أمانها (متحف Tomorrow) من تنظيم Cercle، المعروف بحفلاته الموسيقية الشهيرة على الهواء مباشرة، والتي تضم فنانين مشهورين عبر الكوكب في مواقع ومعالم غير عادية مثل أهرامات الجيزة وبرج إيفل.
© AFP 2021 / Sajjad Qayyumموظف في إدارة الحياة البرية في آزاد جامو وكشمير ينقذ ويحول نمرًا مصابًا في وادي نيلوم، 22 يناير 2022.
موظف في إدارة الحياة البرية في آزاد جامو وكشمير ينقذ ويحول نمرًا مصابًا في وادي نيلوم، 22 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
8/30
© AFP 2021 / Sajjad Qayyum
موظف في إدارة الحياة البرية في آزاد جامو وكشمير ينقذ ويحول نمرًا مصابًا في وادي نيلوم، 22 يناير 2022.
© AP Photo / Mahesh Kumar Aأفراد من قوة حماية السكك الحديدية الهندية يلتقطون صورة سيلفي قبل بدء المسيرة الاحتفالية بيوم الجمهورية في حيدر أباد، الهند، 26 يناير 2022.
أفراد من قوة حماية السكك الحديدية الهندية يلتقطون صورة سيلفي قبل بدء المسيرة الاحتفالية بيوم الجمهورية في حيدر أباد، الهند، 26 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
9/30
© AP Photo / Mahesh Kumar A
أفراد من قوة حماية السكك الحديدية الهندية يلتقطون صورة سيلفي قبل بدء المسيرة الاحتفالية بيوم الجمهورية في حيدر أباد، الهند، 26 يناير 2022.
© REUTERS / Sarah Meyssonnierنشطاء ومدرسون فرنسيون يرتدون ثياب البحر ويسخرون من وزير التعليم الفرنسي جان ميشيل بلانكير وإجازته في إيبيزا، يحضرون مظاهرة مع عمال الخدمة العامة والنقابات العمالية الفرنسية خلال يوم إضراب وطني ومهني للدفاع عن الأجور والتوظيف، باريس، فرنسا، 27 يناير 2022.
نشطاء ومدرسون فرنسيون يرتدون ثياب البحر ويسخرون من وزير التعليم الفرنسي جان ميشيل بلانكير وإجازته في إيبيزا، يحضرون مظاهرة مع عمال الخدمة العامة والنقابات العمالية الفرنسية خلال يوم إضراب وطني ومهني للدفاع عن الأجور والتوظيف، باريس، فرنسا، 27 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
10/30
© REUTERS / Sarah Meyssonnier
نشطاء ومدرسون فرنسيون يرتدون ثياب البحر ويسخرون من وزير التعليم الفرنسي جان ميشيل بلانكير وإجازته في إيبيزا، يحضرون مظاهرة مع عمال الخدمة العامة والنقابات العمالية الفرنسية خلال يوم إضراب وطني ومهني للدفاع عن الأجور والتوظيف، باريس، فرنسا، 27 يناير 2022.
© AP Photo / Pau de la Calleإنقاذ مهاجرين قبالة سواحل لامبيدوزا، 25 يناير 2022. ولقي سبعة مهاجرين مصرعهم وأنقذ خفر السواحل الإيطالي حوالي 280 بعد اكتشافهم في قارب خشبي مكتظ قبالة ساحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.
إنقاذ مهاجرين قبالة سواحل لامبيدوزا، 25 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
11/30
© AP Photo / Pau de la Calle
إنقاذ مهاجرين قبالة سواحل لامبيدوزا، 25 يناير 2022. ولقي سبعة مهاجرين مصرعهم وأنقذ خفر السواحل الإيطالي حوالي 280 بعد اكتشافهم في قارب خشبي مكتظ قبالة ساحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.
© AFP 2021 / Noel Celis امرأة تستخدم كيسًا بلاستيكيًا كغطاء تمشي خارج محطة سكة حديد في بكين، 26 يناير 2022 ، قبل أكبر عطلة في العام، السنة القمرية الجديدة، والتي تبشر بعام النمر.
امرأة تستخدم كيسًا بلاستيكيًا كغطاء تمشي خارج محطة سكة حديد في بكين، 26 يناير 2022 ، قبل أكبر عطلة في العام، السنة القمرية الجديدة، والتي تبشر بعام النمر. - سبوتنيك عربي
12/30
© AFP 2021 / Noel Celis
امرأة تستخدم كيسًا بلاستيكيًا كغطاء تمشي خارج محطة سكة حديد في بكين، 26 يناير 2022 ، قبل أكبر عطلة في العام، السنة القمرية الجديدة، والتي تبشر بعام النمر.
© REUTERS / Albert Geaيتفاعل الأشخاص الذين يجلسون في المقهى مع متظاهر يرتدي زيًا ويحمل لافتة كتب عليها "تلقيت لقاحًا، أنا قادم إليك!" بجانب النافذة أثناء مظاهرة ضد قيود جواز سفر بسبب كورونا المفروضة في برشلونة، إسبانيا، 22 يناير 2022.
يتفاعل الأشخاص الذين يجلسون في المقهى مع متظاهر يرتدي زيًا ويحمل لافتة كتب عليها تلقيت لقاحًا، أنا قادم إليك! بجانب النافذة أثناء مظاهرة ضد قيود جواز سفر بسبب كورونا المفروضة في برشلونة، إسبانيا، 22 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
13/30
© REUTERS / Albert Gea
يتفاعل الأشخاص الذين يجلسون في المقهى مع متظاهر يرتدي زيًا ويحمل لافتة كتب عليها "تلقيت لقاحًا، أنا قادم إليك!" بجانب النافذة أثناء مظاهرة ضد قيود جواز سفر بسبب كورونا المفروضة في برشلونة، إسبانيا، 22 يناير 2022.
© REUTERS / Violeta Santos Moura شارلوت كاسيراغي تظهر على حصان في نهاية عرض مجموعة "هوت كوتور لربيع وصيف 2022" لدار الأزياء شانيل في باريس، فرنسا، 25 يناير 2022.
شارلوت كاسيراغي تظهر على حصان في نهاية عرض مجموعة هوت كوتور لربيع وصيف 2022 لدار الأزياء شانيل في باريس، فرنسا، 25 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
14/30
© REUTERS / Violeta Santos Moura
شارلوت كاسيراغي تظهر على حصان في نهاية عرض مجموعة "هوت كوتور لربيع وصيف 2022" لدار الأزياء شانيل في باريس، فرنسا، 25 يناير 2022.
© AFP 2021 / Jaafar Ashtiyeh شبان فلسطينيون يختبئون وراء درع خلال مواجهات مع قوات الأمن الإسرائيلية، بعد مظاهرة ضد مصادرة إسرائيل للأراضي في قرية كفر قدوم بالقرب من مستوطنة كدوميم اليهودية في الضفة الغربية المحتلة، 21 يناير 2022.
شبان فلسطينيون يختبئون وراء درع خلال مواجهات مع قوات الأمن الإسرائيلية، بعد مظاهرة ضد مصادرة إسرائيل للأراضي في قرية كفر قدوم بالقرب من مستوطنة كدوميم اليهودية في الضفة الغربية المحتلة، 21 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
15/30
© AFP 2021 / Jaafar Ashtiyeh
شبان فلسطينيون يختبئون وراء درع خلال مواجهات مع قوات الأمن الإسرائيلية، بعد مظاهرة ضد مصادرة إسرائيل للأراضي في قرية كفر قدوم بالقرب من مستوطنة كدوميم اليهودية في الضفة الغربية المحتلة، 21 يناير 2022.
© REUTERS / Eldson Chagara امرأة تنظر إلى منزلها الذي دمرته العاصفة الاستوائية آنا في قرية كانجدزا، في منطقة شيكواوا، جنوب ملاوي، 26 يناير 2022.
امرأة تنظر إلى منزلها الذي دمرته العاصفة الاستوائية آنا في قرية كانجدزا، في منطقة شيكواوا، جنوب ملاوي، 26 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
16/30
© REUTERS / Eldson Chagara
امرأة تنظر إلى منزلها الذي دمرته العاصفة الاستوائية آنا في قرية كانجدزا، في منطقة شيكواوا، جنوب ملاوي، 26 يناير 2022.
© AFP 2021 / Rijasoloرجال الإطفاء يبحثون بين الأنقاض بعد انهيار موقف للسيارات يضم عدة سيارات خاصة على المنازل بعد هطول الأمطار الغزيرة في الأيام القليلة الماضية في حي أنكاديفوتسي في أنتاناناريفو، مدغشقر24 يناير 2022. انتشل رجال الإنقاذ خمس جثث (أربعة أطفال وشخص بالغ) من ومازالوا يبحثون عن شخصين مفقودين أذهلهما الانهيار الأرضي أثناء نومهما. تعرضت أنتاناناريفو والعديد من مناطق مدغشقر لعواصف استوائية قوية تسببت في مقتل 34 شخصًا وتضرر أكثر من 62 ألف شخص، وفقًا للسلطات.
رجال الإطفاء يبحثون بين الأنقاض بعد انهيار موقف للسيارات يضم عدة سيارات خاصة على المنازل بعد هطول الأمطار الغزيرة في الأيام القليلة الماضية في حي أنكاديفوتسي في أنتاناناريفو، مدغشقر24 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
17/30
© AFP 2021 / Rijasolo
رجال الإطفاء يبحثون بين الأنقاض بعد انهيار موقف للسيارات يضم عدة سيارات خاصة على المنازل بعد هطول الأمطار الغزيرة في الأيام القليلة الماضية في حي أنكاديفوتسي في أنتاناناريفو، مدغشقر24 يناير 2022. انتشل رجال الإنقاذ خمس جثث (أربعة أطفال وشخص بالغ) من ومازالوا يبحثون عن شخصين مفقودين أذهلهما الانهيار الأرضي أثناء نومهما. تعرضت أنتاناناريفو والعديد من مناطق مدغشقر لعواصف استوائية قوية تسببت في مقتل 34 شخصًا وتضرر أكثر من 62 ألف شخص، وفقًا للسلطات.
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaertرجل يجلس على الرصيف بينما تواجه الشرطة المتظاهرين خلال مظاهرة ضد إجراءات كورونا في بروكسل، بلجيكا 23 يناير 2022. تجمع المتظاهرون في العاصمة البلجيكية للاحتجاج على ما اعتبروه إجراءات مفرطة للغاية من قبل الحكومة لمحاربة الوباء، بما في ذلك تصريح لقاح ينظم الوصول إلى أماكن وأنشطة معينة واللقاحات الإجبارية المحتملة.
رجل يجلس على الرصيف بينما تواجه الشرطة المتظاهرين خلال مظاهرة ضد إجراءات كورونا في بروكسل، بلجيكا 23 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
18/30
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
رجل يجلس على الرصيف بينما تواجه الشرطة المتظاهرين خلال مظاهرة ضد إجراءات كورونا في بروكسل، بلجيكا 23 يناير 2022. تجمع المتظاهرون في العاصمة البلجيكية للاحتجاج على ما اعتبروه إجراءات مفرطة للغاية من قبل الحكومة لمحاربة الوباء، بما في ذلك تصريح لقاح ينظم الوصول إلى أماكن وأنشطة معينة واللقاحات الإجبارية المحتملة.
© AFP 2021 / Yasin Akgulأطفال ينزلقون على الجليد في منطقة كوتشوك شكمجة في اسطنبول، تركيا 24 يناير 2022.
أطفال ينزلقون على الجليد في منطقة كوتشوك شكمجة في اسطنبول، تركيا 24 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
19/30
© AFP 2021 / Yasin Akgul
أطفال ينزلقون على الجليد في منطقة كوتشوك شكمجة في اسطنبول، تركيا 24 يناير 2022.
© AFP 2021 / Radio Télévision du Burkina (RTB) قائد جيش بوركينا فاسو، سيدسوري كادير أويدراوغو، يعلن إقالة الرئيس وحل الحكومة والبرلمان وإغلاق الحدود، 24 يناير 2022
قائد جيش بوركينا فاسو، سيدسوري كادير أويدراوغو، يعلن إقالة الرئيس وحل الحكومة والبرلمان وإغلاق الحدود، 24 يناير 2022 - سبوتنيك عربي
20/30
© AFP 2021 / Radio Télévision du Burkina (RTB)
قائد جيش بوركينا فاسو، سيدسوري كادير أويدراوغو، يعلن إقالة الرئيس وحل الحكومة والبرلمان وإغلاق الحدود، 24 يناير 2022
© AFP 2021 / -انتشرت عناصر من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) خارج سجن الغويران في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا في 26 يناير 2022، بعد إعلان السيطرة على المنشأة بعد استيلائها من قبل قوات تنظيم "داعش" الإرهابي. استعادت القوات الكردية في 26 يناير سيطرتها الكاملة على السجن الواقع في شمال شرق سوريا حيث كان متشددو التنظيم متحصنين منذ مهاجمته قبل ستة أيام.
انتشرت عناصر من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) خارج سجن الغويران في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا في 26 يناير 2022، بعد إعلان السيطرة على المنشأة بعد استيلائها من قبل قوات تنظيم داعش الإرهابي. - سبوتنيك عربي
21/30
© AFP 2021 / -
انتشرت عناصر من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) خارج سجن الغويران في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا في 26 يناير 2022، بعد إعلان السيطرة على المنشأة بعد استيلائها من قبل قوات تنظيم "داعش" الإرهابي. استعادت القوات الكردية في 26 يناير سيطرتها الكاملة على السجن الواقع في شمال شرق سوريا حيث كان متشددو التنظيم متحصنين منذ مهاجمته قبل ستة أيام.
© Sputnik . Mohammad Damourموسم التزلج على الثلوج في مدينة بلودان بريف دمشق، سوريا
موسم التزلج على الثلوج في مدينة بلودان بريف دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي
22/30
© Sputnik . Mohammad Damour
موسم التزلج على الثلوج في مدينة بلودان بريف دمشق، سوريا
© AFP 2021دخان يخرج من عربة قطار بعد أن أشعلت حشود غاضبة النار خلال احتجاجات ضد لجنة السكك الحديدية حول اختيار عمال السكك المستقبليين، التي شهدت تفريق الشرطة بعنف للحشود باستخدام الغاز المسيل للدموع والهراوات في جايا، في ولاية بيهار شمال شرق الهند، 26 يناير 2022.
دخان يخرج من عربة قطار بعد أن أشعلت حشود غاضبة النار خلال احتجاجات ضد لجنة السكك الحديدية حول اختيار عمال السكك المستقبليين، التي شهدت تفريق الشرطة بعنف للحشود باستخدام الغاز المسيل للدموع والهراوات في جايا، في ولاية بيهار شمال شرق الهند، 26 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
23/30
© AFP 2021
دخان يخرج من عربة قطار بعد أن أشعلت حشود غاضبة النار خلال احتجاجات ضد لجنة السكك الحديدية حول اختيار عمال السكك المستقبليين، التي شهدت تفريق الشرطة بعنف للحشود باستخدام الغاز المسيل للدموع والهراوات في جايا، في ولاية بيهار شمال شرق الهند، 26 يناير 2022.
© REUTERS / Stephane Maheتشرق الشمس فوق حقل في لو بيليرين بالقرب من نانت، فرنسا، 24 يناير 2022.
تشرق الشمس فوق حقل في لو بيليرين بالقرب من نانت، فرنسا، 24 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
24/30
© REUTERS / Stephane Mahe
تشرق الشمس فوق حقل في لو بيليرين بالقرب من نانت، فرنسا، 24 يناير 2022.
© AP Photo / Alessandra Tarantinoالبابا فرانسيس ومتزوجان حديثًا في نهاية خطاب البابا الأسبوعي العام في قاعة بولس السادس بالفاتيكان 26 يناير 2022.
البابا فرانسيس ومتزوجان حديثًا في نهاية خطاب البابا الأسبوعي العام في قاعة بولس السادس بالفاتيكان 26 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
25/30
© AP Photo / Alessandra Tarantino
البابا فرانسيس ومتزوجان حديثًا في نهاية خطاب البابا الأسبوعي العام في قاعة بولس السادس بالفاتيكان 26 يناير 2022.
© REUTERS / Ammar Awadأطفال يصنعون رجل الثلج أمام قبة الصخرة، خلال صباح ثلجي في البلدة القديمة في القدس، 27 يناير 2022.
أطفال يصنعون رجل الثلج أمام قبة الصخرة، خلال صباح ثلجي في البلدة القديمة في القدس، 27 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
26/30
© REUTERS / Ammar Awad
أطفال يصنعون رجل الثلج أمام قبة الصخرة، خلال صباح ثلجي في البلدة القديمة في القدس، 27 يناير 2022.
© AFP 2021 / Javed Tanveerالأولاد يركبون الدراجات في مياه الفيضان المتدفقة على طول مجرى مائي في منطقة دامان في قندهار، أفغانستان 23 يناير 2022.
الأولاد يركبون الدراجات في مياه الفيضان المتدفقة على طول مجرى مائي في منطقة دامان في قندهار، أفغانستان 23 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
27/30
© AFP 2021 / Javed Tanveer
الأولاد يركبون الدراجات في مياه الفيضان المتدفقة على طول مجرى مائي في منطقة دامان في قندهار، أفغانستان 23 يناير 2022.
© REUTERS / Athit Perawongmethaفتيات يرتدين أزياء صينية يرقصن قبل احتفالات رأس السنة القمرية الصينية الجديدة وسط تفشي مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في الحي الصيني في بانكوك، تايلاند ، 27 يناير 2022.
فتيات يرتدين أزياء صينية يرقصن قبل احتفالات رأس السنة القمرية الصينية الجديدة وسط تفشي مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في الحي الصيني في بانكوك، تايلاند ، 27 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
28/30
© REUTERS / Athit Perawongmetha
فتيات يرتدين أزياء صينية يرقصن قبل احتفالات رأس السنة القمرية الصينية الجديدة وسط تفشي مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في الحي الصيني في بانكوك، تايلاند ، 27 يناير 2022.
© Sputnik . Zahraa Al Amir

العاصمة الثلجية الأقوى على لبنان منذ أعوام، عاليه، 27 يناير 2022

العاصمة الثلجية الأقوى على لبنان منذ أعوام، عاليه، 27 يناير 2022 - سبوتنيك عربي
29/30
© Sputnik . Zahraa Al Amir

العاصمة الثلجية الأقوى على لبنان منذ أعوام، عاليه، 27 يناير 2022

© REUTERS / Erin Scott / The White Houseعضو عائلة البيت الأبيض الجديد - القط ويلو، 27 يناير 2022
عضو عائلة البيت الأبيض الجديد - القط ويلو، 27 يناير 2022 - سبوتنيك عربي
30/30
© REUTERS / Erin Scott / The White House
عضو عائلة البيت الأبيض الجديد - القط ويلو، 27 يناير 2022
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية