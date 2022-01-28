الأسبوع في صور

© AFP 2021 / Rijasolo رجال الإطفاء يبحثون بين الأنقاض بعد انهيار موقف للسيارات يضم عدة سيارات خاصة على المنازل بعد هطول الأمطار الغزيرة في الأيام القليلة الماضية في حي أنكاديفوتسي في أنتاناناريفو، مدغشقر24 يناير 2022. انتشل رجال الإنقاذ خمس جثث (أربعة أطفال وشخص بالغ) من ومازالوا يبحثون عن شخصين مفقودين أذهلهما الانهيار الأرضي أثناء نومهما. تعرضت أنتاناناريفو والعديد من مناطق مدغشقر لعواصف استوائية قوية تسببت في مقتل 34 شخصًا وتضرر أكثر من 62 ألف شخص، وفقًا للسلطات.