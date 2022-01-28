الأسبوع في صور

© AFP 2021 / Christophe Archambault
عارضة أزياء تقدم فستان من تصميم ستيفان رولاند خلال عرض أزياء مجموعة "هوت كوتور لربيع/ صيف 2022" في باريس، فرنسا 25 يناير 2022.
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© AFP 2021 / Christophe Archambault
عارضة أزياء تقدم فستان من تصميم ستيفان رولاند خلال عرض أزياء مجموعة "هوت كوتور لربيع/ صيف 2022" في باريس، فرنسا 25 يناير 2022.
© REUTERS / Alkis Konstantinidis معبد البارثينون على قمة تل الأكروبوليس، أثناء تساقط الثلوج الكثيفة في أثينا، اليونان، 24 يناير 2022.
معبد البارثينون على قمة تل الأكروبوليس، أثناء تساقط الثلوج الكثيفة في أثينا، اليونان، 24 يناير 2022.
© AFP 2021 / Orlando Sierraنائب عن حزب Libertad y Recoveryacion (LIBRE) ، راسل تومي (يسار) يحاول الاعتداء على النائب خورخي كاليكس (الثاني من اليمن) بعد انتخابه رئيسًا لمجلس الإدارة المؤقت للكونغرس الوطني، في المقر التشريعي في تيغوسيغالبا، 21 يناير 2022. انتخب الكونغرس الهندوراسي مجلس إدارته المؤقت يوم الجمعة وسط مشاجرة بضربات، لأن 20 عضوًا من الحزب الفائز في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني تمردوا على الرئيس المنتخب، اليساري شيومارا كاسترو.
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© AFP 2021 / Orlando Sierra
نائب عن حزب Libertad y Recoveryacion (LIBRE) ، راسل تومي (يسار) يحاول الاعتداء على النائب خورخي كاليكس (الثاني من اليمن) بعد انتخابه رئيسًا لمجلس الإدارة المؤقت للكونغرس الوطني، في المقر التشريعي في تيغوسيغالبا، 21 يناير 2022. انتخب الكونغرس الهندوراسي مجلس إدارته المؤقت يوم الجمعة وسط مشاجرة بضربات، لأن 20 عضوًا من الحزب الفائز في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني تمردوا على الرئيس المنتخب، اليساري شيومارا كاسترو.
© REUTERS / Kim Hong-Ji أصحاب الأعمال في كوريا الجنوبية يحلقون رؤوسهم خلال احتجاج على قواعد الحكومة الجديدة للتباعد الاجتماعي التي دخلت حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا الشهر بالقرب من الجمعية الوطنية في سيؤل، كوريا الجنوبية، 25 يناير 2022.
أصحاب الأعمال في كوريا الجنوبية يحلقون رؤوسهم خلال احتجاج على قواعد الحكومة الجديدة للتباعد الاجتماعي التي دخلت حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا الشهر بالقرب من الجمعية الوطنية في سيؤل، كوريا الجنوبية، 25 يناير 2022.
© Sputnik . Alexander Patrin / الذهاب إلى بنك الصورالمشاركون في مسابقة "موتوكروس كأس كوزباس" على المضمار بالقرب من مجمع التزلج لوسكوس في كيميروفو 23 يناير 2022 استضافت كيميروفو بطولة وبطولة روسيا في سباق اختراق الضاحية لعربة الجليد، والبطولة الروسية في دراجة الثلج عبر الضاحية وكأس كوزباس في موتوكروس تخليداً لذكرى رائد الفضاء، بطل الاتحاد السوفياتي (مرتين) أليكسي ليونوف.
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© Sputnik . Alexander Patrin/
المشاركون في مسابقة "موتوكروس كأس كوزباس" على المضمار بالقرب من مجمع التزلج لوسكوس في كيميروفو 23 يناير 2022 استضافت كيميروفو بطولة وبطولة روسيا في سباق اختراق الضاحية لعربة الجليد، والبطولة الروسية في دراجة الثلج عبر الضاحية وكأس كوزباس في موتوكروس تخليداً لذكرى رائد الفضاء، بطل الاتحاد السوفياتي (مرتين) أليكسي ليونوف.
© REUTERS / Mohammad Ponir Hossain أشخاص يسيرون على طول جسر فوق منطقة ملوثة في دكا، بنغلاديش، 24 يناير 2022.
أشخاص يسيرون على طول جسر فوق منطقة ملوثة في دكا، بنغلاديش، 24 يناير 2022.
© AFP 2021 / Carl De Souzaالناس خلال حدث موسيقي إلكتروني قامت به مجموعة البث الفرنسية سيركل في ريو دي جانيرو، البرازيل، 24 يناير 2022. رقص الآلاف من المحتفلين على الموسيقى الإلكترونية في ريو دي جانيرو خلال عرض حصري في متحف أمانها (متحف Tomorrow) من تنظيم Cercle، المعروف بحفلاته الموسيقية الشهيرة على الهواء مباشرة، والتي تضم فنانين مشهورين عبر الكوكب في مواقع ومعالم غير عادية مثل أهرامات الجيزة وبرج إيفل.
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© AFP 2021 / Carl De Souza
الناس خلال حدث موسيقي إلكتروني قامت به مجموعة البث الفرنسية سيركل في ريو دي جانيرو، البرازيل، 24 يناير 2022. رقص الآلاف من المحتفلين على الموسيقى الإلكترونية في ريو دي جانيرو خلال عرض حصري في متحف أمانها (متحف Tomorrow) من تنظيم Cercle، المعروف بحفلاته الموسيقية الشهيرة على الهواء مباشرة، والتي تضم فنانين مشهورين عبر الكوكب في مواقع ومعالم غير عادية مثل أهرامات الجيزة وبرج إيفل.
© AFP 2021 / Sajjad Qayyumموظف في إدارة الحياة البرية في آزاد جامو وكشمير ينقذ ويحول نمرًا مصابًا في وادي نيلوم، 22 يناير 2022.
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© AFP 2021 / Sajjad Qayyum
موظف في إدارة الحياة البرية في آزاد جامو وكشمير ينقذ ويحول نمرًا مصابًا في وادي نيلوم، 22 يناير 2022.
© AP Photo / Mahesh Kumar Aأفراد من قوة حماية السكك الحديدية الهندية يلتقطون صورة سيلفي قبل بدء المسيرة الاحتفالية بيوم الجمهورية في حيدر أباد، الهند، 26 يناير 2022.
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© AP Photo / Mahesh Kumar A
أفراد من قوة حماية السكك الحديدية الهندية يلتقطون صورة سيلفي قبل بدء المسيرة الاحتفالية بيوم الجمهورية في حيدر أباد، الهند، 26 يناير 2022.
© REUTERS / Sarah Meyssonnierنشطاء ومدرسون فرنسيون يرتدون ثياب البحر ويسخرون من وزير التعليم الفرنسي جان ميشيل بلانكير وإجازته في إيبيزا، يحضرون مظاهرة مع عمال الخدمة العامة والنقابات العمالية الفرنسية خلال يوم إضراب وطني ومهني للدفاع عن الأجور والتوظيف، باريس، فرنسا، 27 يناير 2022.
نشطاء ومدرسون فرنسيون يرتدون ثياب البحر ويسخرون من وزير التعليم الفرنسي جان ميشيل بلانكير وإجازته في إيبيزا، يحضرون مظاهرة مع عمال الخدمة العامة والنقابات العمالية الفرنسية خلال يوم إضراب وطني ومهني للدفاع عن الأجور والتوظيف، باريس، فرنسا، 27 يناير 2022.
© AP Photo / Pau de la Calleإنقاذ مهاجرين قبالة سواحل لامبيدوزا، 25 يناير 2022. ولقي سبعة مهاجرين مصرعهم وأنقذ خفر السواحل الإيطالي حوالي 280 بعد اكتشافهم في قارب خشبي مكتظ قبالة ساحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.
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© AP Photo / Pau de la Calle
إنقاذ مهاجرين قبالة سواحل لامبيدوزا، 25 يناير 2022. ولقي سبعة مهاجرين مصرعهم وأنقذ خفر السواحل الإيطالي حوالي 280 بعد اكتشافهم في قارب خشبي مكتظ قبالة ساحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.
© AFP 2021 / Noel Celis امرأة تستخدم كيسًا بلاستيكيًا كغطاء تمشي خارج محطة سكة حديد في بكين، 26 يناير 2022 ، قبل أكبر عطلة في العام، السنة القمرية الجديدة، والتي تبشر بعام النمر.
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© AFP 2021 / Noel Celis
امرأة تستخدم كيسًا بلاستيكيًا كغطاء تمشي خارج محطة سكة حديد في بكين، 26 يناير 2022 ، قبل أكبر عطلة في العام، السنة القمرية الجديدة، والتي تبشر بعام النمر.
© REUTERS / Albert Geaيتفاعل الأشخاص الذين يجلسون في المقهى مع متظاهر يرتدي زيًا ويحمل لافتة كتب عليها "تلقيت لقاحًا، أنا قادم إليك!" بجانب النافذة أثناء مظاهرة ضد قيود جواز سفر بسبب كورونا المفروضة في برشلونة، إسبانيا، 22 يناير 2022.
يتفاعل الأشخاص الذين يجلسون في المقهى مع متظاهر يرتدي زيًا ويحمل لافتة كتب عليها "تلقيت لقاحًا، أنا قادم إليك!" بجانب النافذة أثناء مظاهرة ضد قيود جواز سفر بسبب كورونا المفروضة في برشلونة، إسبانيا، 22 يناير 2022.
© REUTERS / Violeta Santos Moura شارلوت كاسيراغي تظهر على حصان في نهاية عرض مجموعة "هوت كوتور لربيع وصيف 2022" لدار الأزياء شانيل في باريس، فرنسا، 25 يناير 2022.
شارلوت كاسيراغي تظهر على حصان في نهاية عرض مجموعة "هوت كوتور لربيع وصيف 2022" لدار الأزياء شانيل في باريس، فرنسا، 25 يناير 2022.
© AFP 2021 / Jaafar Ashtiyeh شبان فلسطينيون يختبئون وراء درع خلال مواجهات مع قوات الأمن الإسرائيلية، بعد مظاهرة ضد مصادرة إسرائيل للأراضي في قرية كفر قدوم بالقرب من مستوطنة كدوميم اليهودية في الضفة الغربية المحتلة، 21 يناير 2022.
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© AFP 2021 / Jaafar Ashtiyeh
شبان فلسطينيون يختبئون وراء درع خلال مواجهات مع قوات الأمن الإسرائيلية، بعد مظاهرة ضد مصادرة إسرائيل للأراضي في قرية كفر قدوم بالقرب من مستوطنة كدوميم اليهودية في الضفة الغربية المحتلة، 21 يناير 2022.
© REUTERS / Eldson Chagara امرأة تنظر إلى منزلها الذي دمرته العاصفة الاستوائية آنا في قرية كانجدزا، في منطقة شيكواوا، جنوب ملاوي، 26 يناير 2022.
امرأة تنظر إلى منزلها الذي دمرته العاصفة الاستوائية آنا في قرية كانجدزا، في منطقة شيكواوا، جنوب ملاوي، 26 يناير 2022.
© AFP 2021 / Rijasoloرجال الإطفاء يبحثون بين الأنقاض بعد انهيار موقف للسيارات يضم عدة سيارات خاصة على المنازل بعد هطول الأمطار الغزيرة في الأيام القليلة الماضية في حي أنكاديفوتسي في أنتاناناريفو، مدغشقر24 يناير 2022. انتشل رجال الإنقاذ خمس جثث (أربعة أطفال وشخص بالغ) من ومازالوا يبحثون عن شخصين مفقودين أذهلهما الانهيار الأرضي أثناء نومهما. تعرضت أنتاناناريفو والعديد من مناطق مدغشقر لعواصف استوائية قوية تسببت في مقتل 34 شخصًا وتضرر أكثر من 62 ألف شخص، وفقًا للسلطات.
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© AFP 2021 / Rijasolo
رجال الإطفاء يبحثون بين الأنقاض بعد انهيار موقف للسيارات يضم عدة سيارات خاصة على المنازل بعد هطول الأمطار الغزيرة في الأيام القليلة الماضية في حي أنكاديفوتسي في أنتاناناريفو، مدغشقر24 يناير 2022. انتشل رجال الإنقاذ خمس جثث (أربعة أطفال وشخص بالغ) من ومازالوا يبحثون عن شخصين مفقودين أذهلهما الانهيار الأرضي أثناء نومهما. تعرضت أنتاناناريفو والعديد من مناطق مدغشقر لعواصف استوائية قوية تسببت في مقتل 34 شخصًا وتضرر أكثر من 62 ألف شخص، وفقًا للسلطات.
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaertرجل يجلس على الرصيف بينما تواجه الشرطة المتظاهرين خلال مظاهرة ضد إجراءات كورونا في بروكسل، بلجيكا 23 يناير 2022. تجمع المتظاهرون في العاصمة البلجيكية للاحتجاج على ما اعتبروه إجراءات مفرطة للغاية من قبل الحكومة لمحاربة الوباء، بما في ذلك تصريح لقاح ينظم الوصول إلى أماكن وأنشطة معينة واللقاحات الإجبارية المحتملة.
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© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
رجل يجلس على الرصيف بينما تواجه الشرطة المتظاهرين خلال مظاهرة ضد إجراءات كورونا في بروكسل، بلجيكا 23 يناير 2022. تجمع المتظاهرون في العاصمة البلجيكية للاحتجاج على ما اعتبروه إجراءات مفرطة للغاية من قبل الحكومة لمحاربة الوباء، بما في ذلك تصريح لقاح ينظم الوصول إلى أماكن وأنشطة معينة واللقاحات الإجبارية المحتملة.
© AFP 2021 / Yasin Akgulأطفال ينزلقون على الجليد في منطقة كوتشوك شكمجة في اسطنبول، تركيا 24 يناير 2022.
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© AFP 2021 / Yasin Akgul
أطفال ينزلقون على الجليد في منطقة كوتشوك شكمجة في اسطنبول، تركيا 24 يناير 2022.
© AFP 2021 / Radio Télévision du Burkina (RTB) قائد جيش بوركينا فاسو، سيدسوري كادير أويدراوغو، يعلن إقالة الرئيس وحل الحكومة والبرلمان وإغلاق الحدود، 24 يناير 2022
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© AFP 2021 / Radio Télévision du Burkina (RTB)
قائد جيش بوركينا فاسو، سيدسوري كادير أويدراوغو، يعلن إقالة الرئيس وحل الحكومة والبرلمان وإغلاق الحدود، 24 يناير 2022
© AFP 2021 / -انتشرت عناصر من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) خارج سجن الغويران في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا في 26 يناير 2022، بعد إعلان السيطرة على المنشأة بعد استيلائها من قبل قوات تنظيم "داعش" الإرهابي. استعادت القوات الكردية في 26 يناير سيطرتها الكاملة على السجن الواقع في شمال شرق سوريا حيث كان متشددو التنظيم متحصنين منذ مهاجمته قبل ستة أيام.
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© AFP 2021 / -
انتشرت عناصر من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) خارج سجن الغويران في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا في 26 يناير 2022، بعد إعلان السيطرة على المنشأة بعد استيلائها من قبل قوات تنظيم "داعش" الإرهابي. استعادت القوات الكردية في 26 يناير سيطرتها الكاملة على السجن الواقع في شمال شرق سوريا حيث كان متشددو التنظيم متحصنين منذ مهاجمته قبل ستة أيام.
© Sputnik . Mohammad Damourموسم التزلج على الثلوج في مدينة بلودان بريف دمشق، سوريا
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© Sputnik . Mohammad Damour
موسم التزلج على الثلوج في مدينة بلودان بريف دمشق، سوريا
© AFP 2021دخان يخرج من عربة قطار بعد أن أشعلت حشود غاضبة النار خلال احتجاجات ضد لجنة السكك الحديدية حول اختيار عمال السكك المستقبليين، التي شهدت تفريق الشرطة بعنف للحشود باستخدام الغاز المسيل للدموع والهراوات في جايا، في ولاية بيهار شمال شرق الهند، 26 يناير 2022.
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© AFP 2021
دخان يخرج من عربة قطار بعد أن أشعلت حشود غاضبة النار خلال احتجاجات ضد لجنة السكك الحديدية حول اختيار عمال السكك المستقبليين، التي شهدت تفريق الشرطة بعنف للحشود باستخدام الغاز المسيل للدموع والهراوات في جايا، في ولاية بيهار شمال شرق الهند، 26 يناير 2022.
تشرق الشمس فوق حقل في لو بيليرين بالقرب من نانت، فرنسا، 24 يناير 2022.
© AP Photo / Alessandra Tarantinoالبابا فرانسيس ومتزوجان حديثًا في نهاية خطاب البابا الأسبوعي العام في قاعة بولس السادس بالفاتيكان 26 يناير 2022.
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© AP Photo / Alessandra Tarantino
البابا فرانسيس ومتزوجان حديثًا في نهاية خطاب البابا الأسبوعي العام في قاعة بولس السادس بالفاتيكان 26 يناير 2022.
© REUTERS / Ammar Awadأطفال يصنعون رجل الثلج أمام قبة الصخرة، خلال صباح ثلجي في البلدة القديمة في القدس، 27 يناير 2022.
أطفال يصنعون رجل الثلج أمام قبة الصخرة، خلال صباح ثلجي في البلدة القديمة في القدس، 27 يناير 2022.
© AFP 2021 / Javed Tanveerالأولاد يركبون الدراجات في مياه الفيضان المتدفقة على طول مجرى مائي في منطقة دامان في قندهار، أفغانستان 23 يناير 2022.
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© AFP 2021 / Javed Tanveer
الأولاد يركبون الدراجات في مياه الفيضان المتدفقة على طول مجرى مائي في منطقة دامان في قندهار، أفغانستان 23 يناير 2022.
© REUTERS / Athit Perawongmethaفتيات يرتدين أزياء صينية يرقصن قبل احتفالات رأس السنة القمرية الصينية الجديدة وسط تفشي مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في الحي الصيني في بانكوك، تايلاند ، 27 يناير 2022.
فتيات يرتدين أزياء صينية يرقصن قبل احتفالات رأس السنة القمرية الصينية الجديدة وسط تفشي مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في الحي الصيني في بانكوك، تايلاند ، 27 يناير 2022.
© Sputnik . Zahraa Al Amir
العاصمة الثلجية الأقوى على لبنان منذ أعوام، عاليه، 27 يناير 2022
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© Sputnik . Zahraa Al Amir
العاصمة الثلجية الأقوى على لبنان منذ أعوام، عاليه، 27 يناير 2022
عضو عائلة البيت الأبيض الجديد - القط ويلو، 27 يناير 2022