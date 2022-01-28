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الأمم المتحدة: 40% من سكان تيغراي يعانون نقصا حادا في الغذاء
الأمم المتحدة: 40% من سكان تيغراي يعانون نقصا حادا في الغذاء
قالت وكالة برنامج الغذاء العالمي التابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة، إن قرابة 40% من سكان إقيلم تيغراي في إثيوبيا يعانون من نقص حاد في الغذاء بعد 15 شهرا من... 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T15:37+0000
2022-01-28T15:37+0000
أخبار إثيوبيا
العمليات العسكرية في تيغراي
منظمة الأمم المتحدة
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موسكو- سبوتنيك. تشير أحدث تقديرات برنامج الأغذية العالمي إلى أن 83% من سكان المنطقة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، ويعتمدون على إمدادات غذائية آخذة في التقلص والتي تتكون غالبا من الحبوب، للبقاء على قيد الحياة.يستخدم نحو ثلاثة أرباع سكان تيغراي "استراتيجيات مواجهة شديدة"، مثل الحد من أحجام الحصص وعدد الوجبات، لجعل الإمدادات تدوم لفترة أطول بعد توقف مساعدات الإغاثة.وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إن قوافل الغذاء لم تتمكن من الوصول إلى منطقة شمال إثيوبيا منذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول، وكانت المساعدة قبل ذلك متقطعة.أدى القتال المتقطع بين الحكومة الإثيوبية وقوات إقليم تيغراي إلى إحباط جهود توزيع الغذاء التي تبذلها الأمم المتحدة، ومضاعفة الجوع في منطقة أمهرة في الجنوب، ورفع معدلات سوء التغذية في عفار، في الشرق.
https://arabic.sputniknews.com/20220128/أمريكا-تدعو-إثيوبيا-إلى-إطلاق-سراح-جميع-المعتقلين-بموجب-حالة-الطوارئ-1057354238.html
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أخبار إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي, منظمة الأمم المتحدة

الأمم المتحدة: 40% من سكان تيغراي يعانون نقصا حادا في الغذاء

15:37 GMT 28.01.2022
© REUTERS / STRINGERناجون من الغارة الجوية التي شنتها حكومة آبي أحمد في تيغراي
ناجون من الغارة الجوية التي شنتها حكومة آبي أحمد في تيغراي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
© REUTERS / STRINGER
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قالت وكالة برنامج الغذاء العالمي التابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة، إن قرابة 40% من سكان إقيلم تيغراي في إثيوبيا يعانون من نقص حاد في الغذاء بعد 15 شهرا من القتال.
موسكو- سبوتنيك. تشير أحدث تقديرات برنامج الأغذية العالمي إلى أن 83% من سكان المنطقة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، ويعتمدون على إمدادات غذائية آخذة في التقلص والتي تتكون غالبا من الحبوب، للبقاء على قيد الحياة.
يستخدم نحو ثلاثة أرباع سكان تيغراي "استراتيجيات مواجهة شديدة"، مثل الحد من أحجام الحصص وعدد الوجبات، لجعل الإمدادات تدوم لفترة أطول بعد توقف مساعدات الإغاثة.
الشرطة الإثيوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
أمريكا تدعو إثيوبيا إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين بموجب حالة الطوارئ
09:53 GMT
وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إن قوافل الغذاء لم تتمكن من الوصول إلى منطقة شمال إثيوبيا منذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول، وكانت المساعدة قبل ذلك متقطعة.
أدى القتال المتقطع بين الحكومة الإثيوبية وقوات إقليم تيغراي إلى إحباط جهود توزيع الغذاء التي تبذلها الأمم المتحدة، ومضاعفة الجوع في منطقة أمهرة في الجنوب، ورفع معدلات سوء التغذية في عفار، في الشرق.
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