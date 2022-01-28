الإمارات تقول إنها تخطط لاقتناء تعزيزات عسكرية من الحلفاء لمواجهة هجمات "أنصار الله"

وكانت أبوظبي أعلنت أن دفاعاتها اعترضت ودمرت صاروخين بالستيين أطلقتهما "أنصار الله"، بعد أسبوع من مقتل ثلاثة أشخاص في هجوم بطائرات دون طيار وصواريخ.وقال المسؤول الذي تحدث مشترطا عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس يوم الخميس "لن يصبح هذا الواقع الجديد في دولة الإمارات. نحن نرفض الانصياع لخطر الإرهاب الحوثي الذي يستهدف شعبنا وطريقة عيشنا".وأضاف "الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها موطنا لأكثر من 200 جنسية، تقف على أهبة الاستعداد للدفاع عن نفسها. ما زلنا واحدا من أكثر البلدان أمانا في العالم، وقد عزّزت الهجمات الأخيرة التزامنا بالحفاظ على رفاهية سكاننا".وطلبت الولايات المتحدة من مواطنيها، الأربعاء، إعادة النظر في السفر إلى الإمارات "بسبب التهديد بشن هجمات صاروخية أو بطائرات مسيرة".وشدّد المسؤول الإماراتي على قدرة بلاده على التصدي لأي هجوم، وسعيها لتعزيز قدراتها الدفاعية بشكل مستمر، مضيفا "تمتلك الإمارات قدرات دفاعية بمستويات عالية وتسعى باستمرار لتحديثها".وتابع "بالإضافة إلى التحديثات السنوية، تعمل الإمارات مع شركائها الدوليين للحصول على أنظمة وتكنولوجيا متطورة لردع ومكافحة التهديدات لأمننا القومي".وطالب المسؤول الإماراتي بتصنيف "أنصار الله" كمنظمة إرهابية، موضحا "نجري محادثات مع حلفائنا في الولايات المتحدة للدفع نحو هذا التصنيف".وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أدرجت الحوثيين على قائمة المجموعات "الإرهابية" في كانون الثاني/يناير 2021، ثم قامت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بإلغاء ذلك.
وأضاف "الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها موطنا لأكثر من 200 جنسية، تقف على أهبة الاستعداد للدفاع عن نفسها. ما زلنا واحدا من أكثر البلدان أمانا في العالم، وقد عزّزت الهجمات الأخيرة التزامنا بالحفاظ على رفاهية سكاننا".