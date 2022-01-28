https://arabic.sputniknews.com/20220128/الإمارات-تقول-إنها-تخطط-لاقتناء-تعزيزات-عسكرية-من-الحلفاء-لمواجهة-هجمات-أنصار-الله-1057354890.html

الإمارات تقول إنها تخطط لاقتناء تعزيزات عسكرية من الحلفاء لمواجهة هجمات "أنصار الله"

الإمارات تقول إنها تخطط لاقتناء تعزيزات عسكرية من الحلفاء لمواجهة هجمات "أنصار الله"

قال مسؤول إماراتي رفيع إن تهديد جماعة "أنصار الله" اليمنية لبلاده لن يصبح "الواقع الجديد"، مؤكدا أن الدولة الخليجية الثرية تواصل تعزيز قدراتها الدفاعية. 28.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-28T10:17+0000

2022-01-28T10:17+0000

2022-01-28T10:17+0000

العالم العربي

أنصار الله

أخبار اليمن الأن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103110/15/1031101550_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d1ea2f826ff90f35677cebcb675ef42e.jpg

وكانت أبوظبي أعلنت أن دفاعاتها اعترضت ودمرت صاروخين بالستيين أطلقتهما "أنصار الله"، بعد أسبوع من مقتل ثلاثة أشخاص في هجوم بطائرات دون طيار وصواريخ.وقال المسؤول الذي تحدث مشترطا عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس يوم الخميس "لن يصبح هذا الواقع الجديد في دولة الإمارات. نحن نرفض الانصياع لخطر الإرهاب الحوثي الذي يستهدف شعبنا وطريقة عيشنا".وأضاف "الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها موطنا لأكثر من 200 جنسية، تقف على أهبة الاستعداد للدفاع عن نفسها. ما زلنا واحدا من أكثر البلدان أمانا في العالم، وقد عزّزت الهجمات الأخيرة التزامنا بالحفاظ على رفاهية سكاننا".وطلبت الولايات المتحدة من مواطنيها، الأربعاء، إعادة النظر في السفر إلى الإمارات "بسبب التهديد بشن هجمات صاروخية أو بطائرات مسيرة".وشدّد المسؤول الإماراتي على قدرة بلاده على التصدي لأي هجوم، وسعيها لتعزيز قدراتها الدفاعية بشكل مستمر، مضيفا "تمتلك الإمارات قدرات دفاعية بمستويات عالية وتسعى باستمرار لتحديثها".وتابع "بالإضافة إلى التحديثات السنوية، تعمل الإمارات مع شركائها الدوليين للحصول على أنظمة وتكنولوجيا متطورة لردع ومكافحة التهديدات لأمننا القومي".وطالب المسؤول الإماراتي بتصنيف "أنصار الله" كمنظمة إرهابية، موضحا "نجري محادثات مع حلفائنا في الولايات المتحدة للدفع نحو هذا التصنيف".وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أدرجت الحوثيين على قائمة المجموعات "الإرهابية" في كانون الثاني/يناير 2021، ثم قامت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بإلغاء ذلك.

https://arabic.sputniknews.com/20220127/الطائرات-المسيرة-استراتيجية-أنصار-الله-الرخيصة-لتهديد-السعودية-والإمارات-1057291010.html

https://arabic.sputniknews.com/20220124/سفير-الإمارات-لدى-واشنطن-التعاون-مع-الولايات-المتحدة-ساهم-في-التصدي-لهجمات-الحوثيين-1057037304.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, أنصار الله, أخبار اليمن الأن