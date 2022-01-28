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https://arabic.sputniknews.com/20220128/الإمارات-تقول-إنها-تخطط-لاقتناء-تعزيزات-عسكرية-من-الحلفاء-لمواجهة-هجمات-أنصار-الله-1057354890.html
الإمارات تقول إنها تخطط لاقتناء تعزيزات عسكرية من الحلفاء لمواجهة هجمات "أنصار الله"
الإمارات تقول إنها تخطط لاقتناء تعزيزات عسكرية من الحلفاء لمواجهة هجمات "أنصار الله"
قال مسؤول إماراتي رفيع إن تهديد جماعة "أنصار الله" اليمنية لبلاده لن يصبح "الواقع الجديد"، مؤكدا أن الدولة الخليجية الثرية تواصل تعزيز قدراتها الدفاعية. 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T10:17+0000
2022-01-28T10:17+0000
العالم العربي
أنصار الله
أخبار اليمن الأن
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وكانت أبوظبي أعلنت أن دفاعاتها اعترضت ودمرت صاروخين بالستيين أطلقتهما "أنصار الله"، بعد أسبوع من مقتل ثلاثة أشخاص في هجوم بطائرات دون طيار وصواريخ.وقال المسؤول الذي تحدث مشترطا عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس يوم الخميس "لن يصبح هذا الواقع الجديد في دولة الإمارات. نحن نرفض الانصياع لخطر الإرهاب الحوثي الذي يستهدف شعبنا وطريقة عيشنا".وأضاف "الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها موطنا لأكثر من 200 جنسية، تقف على أهبة الاستعداد للدفاع عن نفسها. ما زلنا واحدا من أكثر البلدان أمانا في العالم، وقد عزّزت الهجمات الأخيرة التزامنا بالحفاظ على رفاهية سكاننا".وطلبت الولايات المتحدة من مواطنيها، الأربعاء، إعادة النظر في السفر إلى الإمارات "بسبب التهديد بشن هجمات صاروخية أو بطائرات مسيرة".وشدّد المسؤول الإماراتي على قدرة بلاده على التصدي لأي هجوم، وسعيها لتعزيز قدراتها الدفاعية بشكل مستمر، مضيفا "تمتلك الإمارات قدرات دفاعية بمستويات عالية وتسعى باستمرار لتحديثها".وتابع "بالإضافة إلى التحديثات السنوية، تعمل الإمارات مع شركائها الدوليين للحصول على أنظمة وتكنولوجيا متطورة لردع ومكافحة التهديدات لأمننا القومي".وطالب المسؤول الإماراتي بتصنيف "أنصار الله" كمنظمة إرهابية، موضحا "نجري محادثات مع حلفائنا في الولايات المتحدة للدفع نحو هذا التصنيف".وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أدرجت الحوثيين على قائمة المجموعات "الإرهابية" في كانون الثاني/يناير 2021، ثم قامت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بإلغاء ذلك.
https://arabic.sputniknews.com/20220127/الطائرات-المسيرة-استراتيجية-أنصار-الله-الرخيصة-لتهديد-السعودية-والإمارات-1057291010.html
https://arabic.sputniknews.com/20220124/سفير-الإمارات-لدى-واشنطن-التعاون-مع-الولايات-المتحدة-ساهم-في-التصدي-لهجمات-الحوثيين-1057037304.html
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العالم العربي, أنصار الله, أخبار اليمن الأن

الإمارات تقول إنها تخطط لاقتناء تعزيزات عسكرية من الحلفاء لمواجهة هجمات "أنصار الله"

10:17 GMT 28.01.2022
© REUTERS / HANDOUTصاروخ باليستي تطلقه "أنصار الله" في اليمن
صاروخ باليستي تطلقه أنصار الله في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
© REUTERS / HANDOUT
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قال مسؤول إماراتي رفيع إن تهديد جماعة "أنصار الله" اليمنية لبلاده لن يصبح "الواقع الجديد"، مؤكدا أن الدولة الخليجية الثرية تواصل تعزيز قدراتها الدفاعية.
وكانت أبوظبي أعلنت أن دفاعاتها اعترضت ودمرت صاروخين بالستيين أطلقتهما "أنصار الله"، بعد أسبوع من مقتل ثلاثة أشخاص في هجوم بطائرات دون طيار وصواريخ.
وقال المسؤول الذي تحدث مشترطا عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس يوم الخميس "لن يصبح هذا الواقع الجديد في دولة الإمارات. نحن نرفض الانصياع لخطر الإرهاب الحوثي الذي يستهدف شعبنا وطريقة عيشنا".
طائرات مسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
الطائرات المسيرة... استراتيجية "أنصار الله" الرخيصة لتهديد السعودية والإمارات
أمس, 16:54 GMT
وأضاف "الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها موطنا لأكثر من 200 جنسية، تقف على أهبة الاستعداد للدفاع عن نفسها. ما زلنا واحدا من أكثر البلدان أمانا في العالم، وقد عزّزت الهجمات الأخيرة التزامنا بالحفاظ على رفاهية سكاننا".
وطلبت الولايات المتحدة من مواطنيها، الأربعاء، إعادة النظر في السفر إلى الإمارات "بسبب التهديد بشن هجمات صاروخية أو بطائرات مسيرة".
وشدّد المسؤول الإماراتي على قدرة بلاده على التصدي لأي هجوم، وسعيها لتعزيز قدراتها الدفاعية بشكل مستمر، مضيفا "تمتلك الإمارات قدرات دفاعية بمستويات عالية وتسعى باستمرار لتحديثها".
وتابع "بالإضافة إلى التحديثات السنوية، تعمل الإمارات مع شركائها الدوليين للحصول على أنظمة وتكنولوجيا متطورة لردع ومكافحة التهديدات لأمننا القومي".
سفير الإمارات لدى واشنطن، يوسف العتيبة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
سفير الإمارات لدى واشنطن: التعاون مع الولايات المتحدة ساهم في التصدي لهجمات "الحوثيين"
24 يناير, 18:02 GMT
وطالب المسؤول الإماراتي بتصنيف "أنصار الله" كمنظمة إرهابية، موضحا "نجري محادثات مع حلفائنا في الولايات المتحدة للدفع نحو هذا التصنيف".
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أدرجت الحوثيين على قائمة المجموعات "الإرهابية" في كانون الثاني/يناير 2021، ثم قامت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بإلغاء ذلك.
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