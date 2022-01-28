الاتحاد الأوروبي يستوضح "واتسآب" بشأن سياسة الخصوصية الجديدة

وذكرت المفوضية الأوروبية، في بيان، أن الأسئلة التي أرسلتها تتعلق بما إذا كانت المعلومات التي قدمتها الشركة لمستخدمي التطبيق التابع لها واضحة بما فيه الكفاية بشأن ما يترتب على قرارهم بقبول شروط الخدمة الجديدة أو رفضها.كما أعربت المفوضية عن قلقها بشأن نقل البيانات الشخصية لمستخدمي تطبيق "واتساب" إلى شركات أو جهات أخرى كمجموعة (فيسبوك/ميتا) المالكة للتطبيق، مشيرة إلى أنه أمام "واتسآب" مهلة حتى فبراير/شباط المقبل للرد على أسئلة الاتحاد الأوروبي.من جهته، أكد المفوض الأوروبي لشؤون العدل، ديدييه ريندرز، ضرورة "أن تقدم "واتساب" لزبائنها معلومات كافية تسمح لهم بفهم ما يوافقون عليه وكيفية استغلال بياناتهم الشخصية لا سيما لدى نقلها إلى جهات تجارية شريكة".
أعلنت المفوضية الأوروبية وشبكة هيئات حماية المستهلك في الاتحاد الأوروبي، يوم أمس الخميس، طلب توضيحات من شركة "واتسآب"، تتعلق بالتغييرات التي أجرتها على شروط الخدمة وسياسة الخصوصية في عام 2021.
وذكرت المفوضية الأوروبية، في بيان، أن الأسئلة التي أرسلتها تتعلق بما إذا كانت المعلومات التي قدمتها الشركة لمستخدمي التطبيق التابع لها واضحة بما فيه الكفاية بشأن ما يترتب على قرارهم بقبول شروط الخدمة الجديدة أو رفضها.
كما أعربت المفوضية عن قلقها بشأن نقل البيانات الشخصية لمستخدمي تطبيق "واتساب" إلى شركات أو جهات أخرى كمجموعة (فيسبوك/ميتا) المالكة للتطبيق، مشيرة إلى أنه أمام "واتسآب" مهلة حتى فبراير/شباط المقبل للرد على أسئلة الاتحاد الأوروبي.
من جهته، أكد المفوض الأوروبي لشؤون العدل، ديدييه ريندرز، ضرورة "أن تقدم "واتساب" لزبائنها معلومات كافية تسمح لهم بفهم ما يوافقون عليه وكيفية استغلال بياناتهم الشخصية لا سيما لدى نقلها إلى جهات تجارية شريكة".