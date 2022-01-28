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https://arabic.sputniknews.com/20220128/البابا-فرنسيس-الأخبار-الملفقة-والتضليل-بشأن-كورونا-انتهاك-لحقوق-الإنسان-1057374634.html
البابا فرنسيس: الأخبار الملفقة والتضليل بشأن كورونا انتهاك لحقوق الإنسان
البابا فرنسيس: الأخبار الملفقة والتضليل بشأن كورونا انتهاك لحقوق الإنسان
قال بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، اليوم الجمعة إن نشر الأخبار الملفقة والمضللة بشأن فيروس كورونا، واللقاحات المضادة له، بما فيها تلك التي تبثها وسائل الإعلام... 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T13:32+0000
2022-01-28T13:32+0000
فيروس كورونا
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
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جاء ذلك خلال كلمة ألقاها البابا فرنسيس، اليوم أمام (كاثوليك فاكت تشيكينج دوت كوم)، وهو اتحاد لوسائل إعلام كاثوليكية يقول موقعه الإلكتروني إن هدفه هو "كشف الأخبار الملفقة والمعلومات المضللة حول اللقاحات المضادة لكوفيد"، بحسب وكالة "رويترز".وصرح البابا فرنسيس أعضاء الموقع بأن "الحصول على معلومات صحيحة، المساعدة على فهم المواقف المبنية على البيانات العلمية وليس الأخبار الملفقة هو أحد حقوق الإنسان".وأكد أنه "بالتالي يجب ضمان الحصول على المعلومات الصحيحة أولا للفقراء والضعفاء".يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية، في أقل من شهر، التي يتحدث فيها البابا فرنسيس، عن الأخبار المزيفة التي تتعلق بجائحة كورونا واللقاحات المقاومة لها.وأدان البابا فرنسيس، قبل ثلاثة أسابيع، التضليل الأيديولوجي "الذي لا أساس له" بشأن اللقاحات، في خطوة لدعم حملات التطعيم الوطنية واصفا الرعاية الصحية بأنها التزام أخلاقي.
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فيروس كورونا, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

البابا فرنسيس: الأخبار الملفقة والتضليل بشأن كورونا انتهاك لحقوق الإنسان

13:32 GMT 28.01.2022
© REUTERS / REUTERS TVالبابا فرنسيس، بابا الفاتيكان أثناء زيارته إلى العراق
البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان أثناء زيارته إلى العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
© REUTERS / REUTERS TV
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قال بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، اليوم الجمعة إن نشر الأخبار الملفقة والمضللة بشأن فيروس كورونا، واللقاحات المضادة له، بما فيها تلك التي تبثها وسائل الإعلام الكاثوليكية، يعد انتهاكا لحقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها البابا فرنسيس، اليوم أمام (كاثوليك فاكت تشيكينج دوت كوم)، وهو اتحاد لوسائل إعلام كاثوليكية يقول موقعه الإلكتروني إن هدفه هو "كشف الأخبار الملفقة والمعلومات المضللة حول اللقاحات المضادة لكوفيد"، بحسب وكالة "رويترز".
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وصرح البابا فرنسيس أعضاء الموقع بأن "الحصول على معلومات صحيحة، المساعدة على فهم المواقف المبنية على البيانات العلمية وليس الأخبار الملفقة هو أحد حقوق الإنسان".
وأكد أنه "بالتالي يجب ضمان الحصول على المعلومات الصحيحة أولا للفقراء والضعفاء".
يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية، في أقل من شهر، التي يتحدث فيها البابا فرنسيس، عن الأخبار المزيفة التي تتعلق بجائحة كورونا واللقاحات المقاومة لها.
وأدان البابا فرنسيس، قبل ثلاثة أسابيع، التضليل الأيديولوجي "الذي لا أساس له" بشأن اللقاحات، في خطوة لدعم حملات التطعيم الوطنية واصفا الرعاية الصحية بأنها التزام أخلاقي.
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