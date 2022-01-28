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https://arabic.sputniknews.com/20220128/الجزائر-تتعرض-لهزة-أرضية-1057314823.html
الجزائر تتعرض لهزة أرضية
الجزائر تتعرض لهزة أرضية
أعلن المركز الوطني لرصد الزلازل في الجزائر، عن حدوث هزة أرضية شعر بها بعض سكان البلاد صباح اليوم الجمعة. 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T09:00+0000
2022-01-28T09:00+0000
2022-01-28T09:00+0000
الجزائر
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وحسب صحيفة "النهار"، قال المركز إن الهزة الأرضية وقعت صباح اليوم في الساعة 08:26 بالتوقيت المحلي. وأضاف أن شدة الهزة بلغت 3.7 درجات على مقياس ريختر. فيما لا توجد معلومات عن ضحايا وخسائر مادية حتى الآن.
https://arabic.sputniknews.com/20170502/زلزال-القرن-تشيلي-1023810535.html
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الجزائر
الجزائر تتعرض لهزة أرضية
أعلن المركز الوطني لرصد الزلازل في الجزائر، عن حدوث هزة أرضية شعر بها بعض سكان البلاد صباح اليوم الجمعة.
وحسب
صحيفة "النهار"
، قال المركز إن الهزة الأرضية وقعت صباح اليوم في الساعة 08:26 بالتوقيت المحلي.
وأضاف أن شدة الهزة بلغت 3.7 درجات على مقياس ريختر.
وأشار إلى أن مركز الهزة كان على بعد 24 كم شمال غرب بلدية بني سليمان، بولاية المدية التي تقع في وسط البلاد، ما أدى لشعور السكان بها.
فيما لا توجد معلومات عن ضحايا وخسائر مادية حتى الآن.