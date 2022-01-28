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https://arabic.sputniknews.com/20220128/الجيش-الأوكراني-يتدرب-على-استخدام-الصواريخ-المضادة-للدبابات-بدعم-بريطاني-1057399665.html
الجيش الأوكراني يتدرب على استخدام الصواريخ المضادة للدبابات بدعم بريطاني
الجيش الأوكراني يتدرب على استخدام الصواريخ المضادة للدبابات بدعم بريطاني
أجرى الجنود الأوكرانيون تدريبات الرماية الأولى باستخدام الصواريخ الخفيفة المضادة للدبابات التي قدمتها المملكة المتحدة لكييف، حسبما ذكرت وكالة أنباء وزارة... 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T20:19+0000
2022-01-28T20:19+0000
بريطانيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو- سبوتنيك. في 17 يناير/ كانون الثاني، قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، إن بلاده ستسلم عددا من هذه الأسلحة إلى أوكرانيا وستوفر أفرادًا لتدريب الجنود الأوكرانيين على كيفية التعامل معها.سُلمت الأنظمة إلى كييف من قبل سلاح الجو الملكي البريطاني في الفترة من 17 إلى 18 يناير، برفقة فريق تدريب يتكون من 10-20 جنديا.وفقا لوسائل الإعلام الحكومية، أجرى مدربو نظام الصواريخ المضادة للدبابات المرحلة النهائية من تدريبهم في المركز الدولي لحفظ السلام والأمن التابع لأكاديمية الجيش الوطني.وتضمنت هذه المرحلة تدريبا على إصابة الهدف، ونجح الجنود في إصابة جميع الأهداف الواقعة على بعد 300 إلى 600 متر (984 إلى 1968 قدما).شارك في التأهيل ما يقرب من 40 مدربا، والذين سيتم نشرهم الآن في جميع أنحاء الوحدات العسكرية الأوكرانية لتدريب المتخصصين الجدد هناك.منذ عام 2014، تزود دول الناتو، بقيادة الولايات المتحدة، أوكرانيا بالأسلحة، رغم حث موسكو المتواصل لواشنطن على وقف تزويد كييف بالسلاح.
https://arabic.sputniknews.com/20220128/البنتاغون-الحرب-ستكون-مرعبة-إذا-اندلعت-في-أوكرانيا-ولا-نمتلك-أنظمة-قتالية-هناك-1057397757.html
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بريطانيا, أخبار أوكرانيا

الجيش الأوكراني يتدرب على استخدام الصواريخ المضادة للدبابات بدعم بريطاني

20:19 GMT 28.01.2022
© flickr.com / DVIDSHUBصاروخ تاو المضاد للدبابات
صاروخ تاو المضاد للدبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
© flickr.com / DVIDSHUB
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أجرى الجنود الأوكرانيون تدريبات الرماية الأولى باستخدام الصواريخ الخفيفة المضادة للدبابات التي قدمتها المملكة المتحدة لكييف، حسبما ذكرت وكالة أنباء وزارة الدفاع الأوكرانية اليوم الجمعة.
موسكو- سبوتنيك. في 17 يناير/ كانون الثاني، قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، إن بلاده ستسلم عددا من هذه الأسلحة إلى أوكرانيا وستوفر أفرادًا لتدريب الجنود الأوكرانيين على كيفية التعامل معها.
سُلمت الأنظمة إلى كييف من قبل سلاح الجو الملكي البريطاني في الفترة من 17 إلى 18 يناير، برفقة فريق تدريب يتكون من 10-20 جنديا.
رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، مارك ميلي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
البنتاغون: الحرب ستكون "مرعبة" إذا اندلعت في أوكرانيا ولا نمتلك أنظمة قتالية هناك
19:26 GMT
وفقا لوسائل الإعلام الحكومية، أجرى مدربو نظام الصواريخ المضادة للدبابات المرحلة النهائية من تدريبهم في المركز الدولي لحفظ السلام والأمن التابع لأكاديمية الجيش الوطني.
وتضمنت هذه المرحلة تدريبا على إصابة الهدف، ونجح الجنود في إصابة جميع الأهداف الواقعة على بعد 300 إلى 600 متر (984 إلى 1968 قدما).
شارك في التأهيل ما يقرب من 40 مدربا، والذين سيتم نشرهم الآن في جميع أنحاء الوحدات العسكرية الأوكرانية لتدريب المتخصصين الجدد هناك.
منذ عام 2014، تزود دول الناتو، بقيادة الولايات المتحدة، أوكرانيا بالأسلحة، رغم حث موسكو المتواصل لواشنطن على وقف تزويد كييف بالسلاح.
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