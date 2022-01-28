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https://arabic.sputniknews.com/20220128/الجيش-الأوكراني-يخطط-للدفع-بـ-3-ألوية-جاهزة-ومدربة-على-القتال-إلى-دونباس-1057355571.html
الجيش الأوكراني يخطط للدفع بـ3 ألوية جاهزة ومدربة على القتال إلى دونباس
الجيش الأوكراني يخطط للدفع بـ3 ألوية جاهزة ومدربة على القتال إلى دونباس
أفاد ممثل القوات الشعبية في جمهورية دونيتسك الشعبية (معلنة من جانب واحد)، اليوم الجمعة، بأن السلطات الأوكرانية تخطط لنقل 3 ألوية مدربة، تعد الأكثر جاهزية... 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T10:31+0000
2022-01-28T10:34+0000
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دونيتسك - سبوتنيك. وقال الممثل، للصحفيين، "تخطط قيادة القوات المسلحة الأوكرانية لنشر ثلاثة ألوية إضافية، قريبًا، في منطقة النزاع شرقي البلاد، وهي اللواء الميكانيكي الـ 72، واللواء العاشر الهجومي - الجبلي، والـ 80 للإنزال الجوي. وهذه تعتبر، حاليًا، الأكثر جاهزية قتالية في الجيش الأوكراني؛ وقادرة على القيام بعمليات هجومية".وأضاف: "تم تدريب هذا اللواء (لواء الإنزال الجوي - الهجومي الـ 80، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية) على أيدي مدربين من المملكة المتحدة، من بعثة التدريب أربيتال".وتابع: "وتم تدريب المظليين الأوكرانيين على القتال في المناطق السكنية .. وليس من المستبعد، أنهم يخططون لاستخدام المظليين المدربين كجزء من مجموعات هجومية، لاقتحام المدن الكبيرة في اتجاهات غورلوفكا، أو دونيتسك".وأردف قائلا: "في منطقة، ما يسمى بعملية القوات المشتركة، في ساحات التدريب في منطقتي غريغوروفكا ونيكولايفكا، يستمر التدريب المكثف للواء المدفعية 26 على الاستخدام القتالي، وفي كتائب مدافع "الهاوتزر" يتم إجراء تدريبات على مواضيع هجومية. وفي الوقت نفسه، يتم إيلاء اهتمام رئيسي للعمل على مهمات، مثل احتلال مناطق، وتغيير مواقع إطلاق النار، ودعم المدفعية للقوات المتقدمة".وترجح سلطات دونيتسك، أن كييف تستعد لشن هجوم في دونباس؛ ولهذا الغرض تم الدفع بقطع المدفعية والدبابات، إلى خط التماس الفاصل بين قوات الجانبين.يذكر، أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان/أبريل من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، المعلنتين من جانب واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط / فبراير من العام نفسه.وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس في إطار عمل مجموعة الاتصال التي تعقد اجتماعاتها في مينسك والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة إلا أن الاشتباكات المتبادلة بين طرفي النزاع متواصلة رغم اتفاقات الهدنة المبرمة.وتتهم أوكرانيا والدول الغربية روسيا دائما بالتدخل في النزاع بمنطقة دونباس شرقي أوكرانيا، فيما أكدت موسكو مرارا أنها ليست طرفا في النزاع الداخلي الأوكراني.
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الجيش الأوكراني يخطط للدفع بـ3 ألوية جاهزة ومدربة على القتال إلى دونباس

10:31 GMT 28.01.2022 (تم التحديث: 10:34 GMT 28.01.2022)
© REUTERS / Gleb Garanichدبابات الجيش الأوكراني
دبابات الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
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أفاد ممثل القوات الشعبية في جمهورية دونيتسك الشعبية (معلنة من جانب واحد)، اليوم الجمعة، بأن السلطات الأوكرانية تخطط لنقل 3 ألوية مدربة، تعد الأكثر جاهزية للعمليات القتالية، إلى منطقة "دونباس"، جنوب شرقي البلاد.
دونيتسك - سبوتنيك. وقال الممثل، للصحفيين، "تخطط قيادة القوات المسلحة الأوكرانية لنشر ثلاثة ألوية إضافية، قريبًا، في منطقة النزاع شرقي البلاد، وهي اللواء الميكانيكي الـ 72، واللواء العاشر الهجومي - الجبلي، والـ 80 للإنزال الجوي. وهذه تعتبر، حاليًا، الأكثر جاهزية قتالية في الجيش الأوكراني؛ وقادرة على القيام بعمليات هجومية".

وأضاف: "تم تدريب هذا اللواء (لواء الإنزال الجوي - الهجومي الـ 80، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية) على أيدي مدربين من المملكة المتحدة، من بعثة التدريب أربيتال".
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وتابع: "وتم تدريب المظليين الأوكرانيين على القتال في المناطق السكنية .. وليس من المستبعد، أنهم يخططون لاستخدام المظليين المدربين كجزء من مجموعات هجومية، لاقتحام المدن الكبيرة في اتجاهات غورلوفكا، أو دونيتسك".

وأردف قائلا: "في منطقة، ما يسمى بعملية القوات المشتركة، في ساحات التدريب في منطقتي غريغوروفكا ونيكولايفكا، يستمر التدريب المكثف للواء المدفعية 26 على الاستخدام القتالي، وفي كتائب مدافع "الهاوتزر" يتم إجراء تدريبات على مواضيع هجومية. وفي الوقت نفسه، يتم إيلاء اهتمام رئيسي للعمل على مهمات، مثل احتلال مناطق، وتغيير مواقع إطلاق النار، ودعم المدفعية للقوات المتقدمة".
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وترجح سلطات دونيتسك، أن كييف تستعد لشن هجوم في دونباس؛ ولهذا الغرض تم الدفع بقطع المدفعية والدبابات، إلى خط التماس الفاصل بين قوات الجانبين.
يذكر، أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان/أبريل من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، المعلنتين من جانب واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط / فبراير من العام نفسه.
وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس في إطار عمل مجموعة الاتصال التي تعقد اجتماعاتها في مينسك والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة إلا أن الاشتباكات المتبادلة بين طرفي النزاع متواصلة رغم اتفاقات الهدنة المبرمة.
وتتهم أوكرانيا والدول الغربية روسيا دائما بالتدخل في النزاع بمنطقة دونباس شرقي أوكرانيا، فيما أكدت موسكو مرارا أنها ليست طرفا في النزاع الداخلي الأوكراني.
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