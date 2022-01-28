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https://arabic.sputniknews.com/20220128/الجيش-اللبناني-يقيم-ورشة-عمل-حول-المعايير-الدولية-التي-ترعى-عمل-الشرطة-1057357295.html
الجيش اللبناني يقيم ورشة عمل حول المعايير الدولية التي ترعى عمل الشرطة
الجيش اللبناني يقيم ورشة عمل حول المعايير الدولية التي ترعى عمل الشرطة
أعلن الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، عن ورشة عمل حول المعايير الدولية التي ترعى عمل الشرطة. 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T11:00+0000
2022-01-28T11:00+0000
2022-01-28T11:00+0000
أخبار لبنان
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وقال بيان لقيادة الجيش اللبناني، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، إقامة ورشة العمل بعنوان "المعايير الدولية التي ترعى عمل الشرطة".وأضاف البيان أن ورشة العمل شارك فيها عسكريون من فوج الحدود البرية الأول.وأشار إلى الورشة جاءت بإشراف محاضرين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وضباط من مديرية القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان
الجيش اللبناني يقيم ورشة عمل حول المعايير الدولية التي ترعى عمل الشرطة
أعلن الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، عن ورشة عمل حول المعايير الدولية التي ترعى عمل الشرطة.
وقال بيان لقيادة
الجيش اللبناني
، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، إقامة ورشة العمل بعنوان "المعايير الدولية التي ترعى عمل الشرطة".
وأضاف البيان أن ورشة العمل شارك فيها عسكريون من فوج الحدود البرية الأول.
وأشار إلى الورشة جاءت بإشراف محاضرين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وضباط من مديرية القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.