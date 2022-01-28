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الجيش اللبناني يقيم ورشة عمل حول المعايير الدولية التي ترعى عمل الشرطة
الجيش اللبناني يقيم ورشة عمل حول المعايير الدولية التي ترعى عمل الشرطة
أعلن الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، عن ورشة عمل حول المعايير الدولية التي ترعى عمل الشرطة. 28.01.2022, سبوتنيك عربي
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أخبار لبنان
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وقال بيان لقيادة الجيش اللبناني، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، إقامة ورشة العمل بعنوان "المعايير الدولية التي ترعى عمل الشرطة".وأضاف البيان أن ورشة العمل شارك فيها عسكريون من فوج الحدود البرية الأول.وأشار إلى الورشة جاءت بإشراف محاضرين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وضباط من مديرية القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
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أخبار لبنان

الجيش اللبناني يقيم ورشة عمل حول المعايير الدولية التي ترعى عمل الشرطة

11:00 GMT 28.01.2022
© AP Photo / Bilal Hussein الجيش اللبناني ينزل إلى الشوراع خلال احتجاجات مناهضة للحكومة للبنانية وأعمال شغب في مدينة طرابلس، لبنان 28 أبريل 2020
 الجيش اللبناني ينزل إلى الشوراع خلال احتجاجات مناهضة للحكومة للبنانية وأعمال شغب في مدينة طرابلس، لبنان 28 أبريل 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
© AP Photo / Bilal Hussein
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أعلن الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، عن ورشة عمل حول المعايير الدولية التي ترعى عمل الشرطة.
وقال بيان لقيادة الجيش اللبناني، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، إقامة ورشة العمل بعنوان "المعايير الدولية التي ترعى عمل الشرطة".
وأضاف البيان أن ورشة العمل شارك فيها عسكريون من فوج الحدود البرية الأول.
وأشار إلى الورشة جاءت بإشراف محاضرين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وضباط من مديرية القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
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