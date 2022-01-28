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https://arabic.sputniknews.com/20220128/الحكومة-الإثيوبية-تتهم-قوات-تيغراي-بتنفيذ-هجمات-جديدة-وتعطيل-قوافل-مساعدات-1057353554.html
الحكومة الإثيوبية تتهم قوات تيغراي بتنفيذ هجمات جديدة وتعطيل قوافل مساعدات
الحكومة الإثيوبية تتهم قوات تيغراي بتنفيذ هجمات جديدة وتعطيل قوافل مساعدات
اتهمت وزارة الخارجية الإثيوبية، الجمعة، جبهة تحرير تيغراي بتعطيل قوافل للمساعدات الإنسانية كانت متجهة إلى الإقليم الذي يعاني أزمة عاصفة. 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T09:44+0000
2022-01-28T09:44+0000
العالم
أخبار إثيوبيا
العمليات العسكرية في تيغراي
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وذكرت الوزارة في بيان عبر حسابها على "تويتر"، أن القوافل تعطلت بعد أن شنت قوات الجبهة هجمات جديدة على مدينة أبالا، في إقليم عفر شمال شرقي البلاد، موضحة أن أبالا هي الممر الوحيد للمساعدات الإنسانية في الإقليم.ونقلت الوزارة أمس عن مندوب إثيوبيا في الأمم المتحدة، تاي أتسكي سيلاسي أمدي، قوله إن "هجوما لقوات جبهة تحرير تيغراي على بلدات في منطقة عفر أدى إلى نزوح أكثر من 200 ألف شخص".وكان رئيس مجموعة الشتات الإثيوبي، مسفين تيجينو، قال إن رئيس الوزراء آبي أحمد أبلغه بأنه على استعداد لخوض مفاوضات لوقف إطلاق النار بين حكومته وقوات تيغراي لإنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من 15 شهرا.وصف مسفين، رئيس لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإثيوبية أجواء لقائه الذي استمر خمس ساعات يوم السبت مع آبي أحمد بأنها "رغبة جادة للغاية لوقف هذا الأمر... بالطبع، يجب أن يكون الطرف الآخر على استعداد".وقال مسفين لوكالة "أسوشيتد برس"، إن رئيس الوزراء قال إنه "ستكون هناك مفاوضات، ومفاوضات معقولة، من شأنها أن تحافظ على مصلحة سلامة الأمة أولا".وأواخر الشهر الماضي، شهدت الحرب تحولا كبيرا عندما تراجعت قوات تيغراي، التي كانت تقترب من العاصمة أديس أبابا، إلى منطقتها الشمالية تحت ضغط هجوم عسكري تدعمه طائرات مسيرة.وقال الجيش الإثيوبي في ذلك الوقت إنه لن يلاحق المقاتلين أكثر مما يفتح الطريق أمام جهود الوساطة المتجددة، لكنه عاد وأكد أنه يستعد للمرحلة الثانية من الحرب، ملمحا إلى دخول الإقليم.
https://arabic.sputniknews.com/20220126/تقرير-آبي-أحمد-مستعد-للتفاوض-مع-جبهة-تيغراي-لوقف-إطلاق-النار-1057206625.html
https://arabic.sputniknews.com/20220122/مسؤول-عسكري-الجيش-الإثيوبي-يعتزم-إبادة-القوات-المتمردة-في-تيغراي-1056844760.html
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العالم, أخبار إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي

الحكومة الإثيوبية تتهم قوات تيغراي بتنفيذ هجمات جديدة وتعطيل قوافل مساعدات

09:44 GMT 28.01.2022
© REUTERS / STRINGERدبابة تعرضت للهجوم خلال التصعيد العسكري بين قوات الجيش الإثيوبي وقوات جبهة تيغراي، 7 ديسمبر 2021
دبابة تعرضت للهجوم خلال التصعيد العسكري بين قوات الجيش الإثيوبي وقوات جبهة تيغراي، 7 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
© REUTERS / STRINGER
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اتهمت وزارة الخارجية الإثيوبية، الجمعة، جبهة تحرير تيغراي بتعطيل قوافل للمساعدات الإنسانية كانت متجهة إلى الإقليم الذي يعاني أزمة عاصفة.
وذكرت الوزارة في بيان عبر حسابها على "تويتر"، أن القوافل تعطلت بعد أن شنت قوات الجبهة هجمات جديدة على مدينة أبالا، في إقليم عفر شمال شرقي البلاد، موضحة أن أبالا هي الممر الوحيد للمساعدات الإنسانية في الإقليم.
رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
تقرير: آبي أحمد مستعد للتفاوض مع جبهة تيغراي لوقف إطلاق النار
26 يناير, 15:19 GMT
ونقلت الوزارة أمس عن مندوب إثيوبيا في الأمم المتحدة، تاي أتسكي سيلاسي أمدي، قوله إن "هجوما لقوات جبهة تحرير تيغراي على بلدات في منطقة عفر أدى إلى نزوح أكثر من 200 ألف شخص".
وكان رئيس مجموعة الشتات الإثيوبي، مسفين تيجينو، قال إن رئيس الوزراء آبي أحمد أبلغه بأنه على استعداد لخوض مفاوضات لوقف إطلاق النار بين حكومته وقوات تيغراي لإنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من 15 شهرا.
وصف مسفين، رئيس لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإثيوبية أجواء لقائه الذي استمر خمس ساعات يوم السبت مع آبي أحمد بأنها "رغبة جادة للغاية لوقف هذا الأمر... بالطبع، يجب أن يكون الطرف الآخر على استعداد".
وقال مسفين لوكالة "أسوشيتد برس"، إن رئيس الوزراء قال إنه "ستكون هناك مفاوضات، ومفاوضات معقولة، من شأنها أن تحافظ على مصلحة سلامة الأمة أولا".
دبابة تعرضت للهجوم خلال التصعيد العسكري بين قوات الجيش الإثيوبي وقوات جبهة تيغراي، 7 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
مسؤول عسكري: الجيش الإثيوبي يعتزم "إبادة" القوات المتمردة في تيغراي
22 يناير, 14:56 GMT
وأواخر الشهر الماضي، شهدت الحرب تحولا كبيرا عندما تراجعت قوات تيغراي، التي كانت تقترب من العاصمة أديس أبابا، إلى منطقتها الشمالية تحت ضغط هجوم عسكري تدعمه طائرات مسيرة.
وقال الجيش الإثيوبي في ذلك الوقت إنه لن يلاحق المقاتلين أكثر مما يفتح الطريق أمام جهود الوساطة المتجددة، لكنه عاد وأكد أنه يستعد للمرحلة الثانية من الحرب، ملمحا إلى دخول الإقليم.
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