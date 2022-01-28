تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
تعرض موكب وزيرة العدل الليبية لإطلاق نار في طرابلس
https://arabic.sputniknews.com/20220128/الخارجية-موسكو-توسع-قائمة-ممثلي-الاتحاد-الأوروبي-المحظورين-من-دخول-أراضي-روسيا-1057394087.html
الخارجية: موسكو توسع قائمة ممثلي الاتحاد الأوروبي المحظورين من دخول أراضي روسيا
الخارجية: موسكو توسع قائمة ممثلي الاتحاد الأوروبي المحظورين من دخول أراضي روسيا
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن موسكو اتخذت قرارا بتوسيع قائمة ممثلي الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخول اراضي روسيا. 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T17:00+0000
2022-01-28T17:00+0000
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0f/1048698978_0:0:3113:1751_1920x0_80_0_0_3d3bbd805f85775d577c5b72e62ef93f.jpg
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "إجراءات الرد الروسية موجهة في المقام الأول إلى رؤساء الشركات العسكرية الخاصة الأوروبية العاملة في مناطق مختلفة من العالم".وأضاف البيان "تمت إضافة ممثلي وكالات إنفاذ القانون والسلطات التشريعية والتنفيذية لعدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى القائمة الجديدة، والذين يتحملون مسؤولية شخصية عن تعزيز السياسات المعادية لروسيا وفرض الإجراءات التي تنتهك الحقوق المشروعة للسكان الناطقين بالروسية ووسائل الإعلام".ووفقا للبيان: "يأتي قرار موسكو اعتمادا على مبدأ المعاملة بالمثل".وأوضح البيان أن وزارة الخارجية الروسية أبلغت الجانب الأوروبي بهذه الخطوة بإرسال مذكرة إلى بعثة الاتحاد الأوروبي لدى روسيا.هذا ومدد الاتحاد الأوروبي، في الـ13 من الشهر الجاري، رسميا، العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا حتى 31 تموز/يوليو 2022، وفقًا لبيان صادر عن الاتحاد الأوروبي.ووافق قادة الاتحاد الأوروبي بالإجماع خلال قمة كانون الأول/ديسمبر الماضي في بروكسل، على تمديد هذه العقوبات الاقتصادية ضد روسيا.وتستهدف العقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من سبع سنوات قطاعات المال والطاقة والدفاع في روسيا.واتخذت موسكو إجراءات جوابية، وتوجهت إلى استبدال الواردات، وكررت في أكثر من مناسبة أن التحدث إليها بلغة العقوبات يأتي بنتائج عكسية.وتأتي هذه العقوبات في ظل احتدام التوتر بين روسيا والغرب، على خلفية توسع حلف الناتو شرقا باتجاه الحدود الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220128/الفودكا-بدلا-من-الغاز-مزحة-نولاند-تلقى-استحسانا-في-موسكو-1057374990.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0f/1048698978_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_20fc78b8ac6195580e0bdfad8f592aa5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم

الخارجية: موسكو توسع قائمة ممثلي الاتحاد الأوروبي المحظورين من دخول أراضي روسيا

17:00 GMT 28.01.2022
© Sputnik . Alexei Maishev / الذهاب إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
© Sputnik . Alexei Maishev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن موسكو اتخذت قرارا بتوسيع قائمة ممثلي الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخول اراضي روسيا.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "إجراءات الرد الروسية موجهة في المقام الأول إلى رؤساء الشركات العسكرية الخاصة الأوروبية العاملة في مناطق مختلفة من العالم".

وأضاف البيان "تمت إضافة ممثلي وكالات إنفاذ القانون والسلطات التشريعية والتنفيذية لعدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى القائمة الجديدة، والذين يتحملون مسؤولية شخصية عن تعزيز السياسات المعادية لروسيا وفرض الإجراءات التي تنتهك الحقوق المشروعة للسكان الناطقين بالروسية ووسائل الإعلام".
ووفقا للبيان: "يأتي قرار موسكو اعتمادا على مبدأ المعاملة بالمثل".
وأوضح البيان أن وزارة الخارجية الروسية أبلغت الجانب الأوروبي بهذه الخطوة بإرسال مذكرة إلى بعثة الاتحاد الأوروبي لدى روسيا.
الرئيس فلاديمير بوتين والمتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف ورئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف في انتظار المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في سوتشي، 18 مايو/ أيار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
"الفودكا بدلا من الغاز"... مزحة نولاند تلقى استحسانا في موسكو
13:43 GMT
هذا ومدد الاتحاد الأوروبي، في الـ13 من الشهر الجاري، رسميا، العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا حتى 31 تموز/يوليو 2022، وفقًا لبيان صادر عن الاتحاد الأوروبي.
ووافق قادة الاتحاد الأوروبي بالإجماع خلال قمة كانون الأول/ديسمبر الماضي في بروكسل، على تمديد هذه العقوبات الاقتصادية ضد روسيا.
وتستهدف العقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من سبع سنوات قطاعات المال والطاقة والدفاع في روسيا.
واتخذت موسكو إجراءات جوابية، وتوجهت إلى استبدال الواردات، وكررت في أكثر من مناسبة أن التحدث إليها بلغة العقوبات يأتي بنتائج عكسية.
وتأتي هذه العقوبات في ظل احتدام التوتر بين روسيا والغرب، على خلفية توسع حلف الناتو شرقا باتجاه الحدود الروسية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية