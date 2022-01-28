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الخطوط الجوية العراقية: رحلاتنا لم تتأثر باستهداف مطار بغداد
الخطوط الجوية العراقية: رحلاتنا لم تتأثر باستهداف مطار بغداد
أعلنت الخطوط الجوية العراقية، اليوم الجمعة، أن جداول السفر الخاصة بها لم تتأثر بعد الاستهداف الذي شهده مطار بغداد صباح اليوم الجمعة. 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T09:22+0000
2022-01-28T09:22+0000
بغداد
الخطوط الجوية
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وأكد بيان للخطوط الجوية العراقية نشرته وكالة الانباء "واع" أن الرحلات مستمرة كما هي طبقا للجداول المعلنة، لافتا إلى أن استهداف المطار ألحق ضررا بإحدى الطائرات الخارجة عن الخدمة أساسا.وقال البيان: "الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية تؤكد أن رحلات المسافرين المباشرة مستمرة، وأن القصف الصاروخي الذي استهدف مطار بغداد الدولي فجر اليوم الجمعة أدى الى تضرر إحدى طائرات الشركة الخارجة عن الخدمة الجاثمة في محيط المطار".وكان مصدر أمني قد اكد اليوم الجمعة، لوكالة "سبوتنيك"، "استهداف مطار بغداد بعدد من الصواريخ، لا تقل عن ستة، في تمام الساعة 4:30 صباحًا".وأضاف المصدر أن "الصواريخ جميعها وقعت في منطقة المدرج أو مناطق قريبة من الجانب المدني، وقد تم تفعيل نظام منع الصواريخ للدفاع الجوي العراقي في المطار واستطاع أن يوقف عددا من الصواريخ".
https://arabic.sputniknews.com/20220128/استهداف-مطار-بغداد-بعدة-صواريخ-سقطت-في-منطقة-المدرج-1057300656.html
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بغداد, الخطوط الجوية

الخطوط الجوية العراقية: رحلاتنا لم تتأثر باستهداف مطار بغداد

09:22 GMT 28.01.2022
© AFP 2021مطار بغداد
مطار بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
© AFP 2021
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أعلنت الخطوط الجوية العراقية، اليوم الجمعة، أن جداول السفر الخاصة بها لم تتأثر بعد الاستهداف الذي شهده مطار بغداد صباح اليوم الجمعة.
وأكد بيان للخطوط الجوية العراقية نشرته وكالة الانباء "واع" أن الرحلات مستمرة كما هي طبقا للجداول المعلنة، لافتا إلى أن استهداف المطار ألحق ضررا بإحدى الطائرات الخارجة عن الخدمة أساسا.
وصول طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية إلى مطار بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
استهداف مطار بغداد بعدة صواريخ سقطت في منطقة المدرج... صور
07:17 GMT
وقال البيان: "الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية تؤكد أن رحلات المسافرين المباشرة مستمرة، وأن القصف الصاروخي الذي استهدف مطار بغداد الدولي فجر اليوم الجمعة أدى الى تضرر إحدى طائرات الشركة الخارجة عن الخدمة الجاثمة في محيط المطار".
وكان مصدر أمني قد اكد اليوم الجمعة، لوكالة "سبوتنيك"، "استهداف مطار بغداد بعدد من الصواريخ، لا تقل عن ستة، في تمام الساعة 4:30 صباحًا".
وأضاف المصدر أن "الصواريخ جميعها وقعت في منطقة المدرج أو مناطق قريبة من الجانب المدني، وقد تم تفعيل نظام منع الصواريخ للدفاع الجوي العراقي في المطار واستطاع أن يوقف عددا من الصواريخ".
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