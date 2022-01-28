الخطوط الجوية العراقية: رحلاتنا لم تتأثر باستهداف مطار بغداد

وأكد بيان للخطوط الجوية العراقية نشرته وكالة الانباء "واع" أن الرحلات مستمرة كما هي طبقا للجداول المعلنة، لافتا إلى أن استهداف المطار ألحق ضررا بإحدى الطائرات الخارجة عن الخدمة أساسا.وقال البيان: "الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية تؤكد أن رحلات المسافرين المباشرة مستمرة، وأن القصف الصاروخي الذي استهدف مطار بغداد الدولي فجر اليوم الجمعة أدى الى تضرر إحدى طائرات الشركة الخارجة عن الخدمة الجاثمة في محيط المطار".وكان مصدر أمني قد اكد اليوم الجمعة، لوكالة "سبوتنيك"، "استهداف مطار بغداد بعدد من الصواريخ، لا تقل عن ستة، في تمام الساعة 4:30 صباحًا".وأضاف المصدر أن "الصواريخ جميعها وقعت في منطقة المدرج أو مناطق قريبة من الجانب المدني، وقد تم تفعيل نظام منع الصواريخ للدفاع الجوي العراقي في المطار واستطاع أن يوقف عددا من الصواريخ".
وقال البيان: "الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية تؤكد أن رحلات المسافرين المباشرة مستمرة، وأن القصف الصاروخي الذي استهدف مطار بغداد الدولي فجر اليوم الجمعة أدى الى تضرر إحدى طائرات الشركة الخارجة عن الخدمة الجاثمة في محيط المطار".
وكان مصدر أمني قد اكد اليوم الجمعة، لوكالة "سبوتنيك"، "استهداف مطار بغداد بعدد من الصواريخ، لا تقل عن ستة، في تمام الساعة 4:30 صباحًا".
وأضاف المصدر أن "الصواريخ جميعها وقعت في منطقة المدرج أو مناطق قريبة من الجانب المدني، وقد تم تفعيل نظام منع الصواريخ للدفاع الجوي العراقي في المطار واستطاع أن يوقف عددا من الصواريخ".