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https://arabic.sputniknews.com/20220128/الدفاع-الأوكرانية-توجه-انتقادا-لألمانيا-بسبب-رفضها-توريد-أسلحة-إلى-كييف-1057359170.html
الدفاع الأوكرانية توجه انتقادا لألمانيا بسبب رفضها توريد أسلحة إلى كييف
الدفاع الأوكرانية توجه انتقادا لألمانيا بسبب رفضها توريد أسلحة إلى كييف
وجه وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، اليوم الجمعة، انتقادا لاذعا لألمانيا، وذلك بسبب رفضها توريد الأسلحة إلى كييف. 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T11:41+0000
2022-01-28T11:41+0000
2022-01-28T11:41+0000
العالم
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ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات وزير الدفاع الأوكراني الذي قال إن "أوكرانيا لا تقبل الموقف الرسمي لألمانيا بشأن إمداد كييف بالأسلحة، الأمر الذي يقوض أمن أوروبا".وأضاف ريزنيكوف قائلا:" إذا لم تغير ألمانيا موقفها، فسيتعين على الحكومة التعامل ليس مع مشاكل دونباس والقرم، ولكن مع مشاكل الدولة الألمانية كلها".وأعلنت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبرخت، استعداد بلادها لإرسال مستشفى ميداني إلى أوكرانيا، لافتة إلى استمرار رفض برلين تسليم أسلحة إلى كييف، في ظل التوتر على الحدود مع روسيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الدفاع الأوكرانية توجه انتقادا لألمانيا بسبب رفضها توريد أسلحة إلى كييف
وجه وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، اليوم الجمعة، انتقادا لاذعا لألمانيا، وذلك بسبب رفضها توريد الأسلحة إلى كييف.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات وزير الدفاع الأوكراني الذي قال إن "أوكرانيا لا تقبل الموقف الرسمي لألمانيا بشأن إمداد كييف بالأسلحة، الأمر الذي يقوض أمن أوروبا".
وأضاف ريزنيكوف قائلا:" إذا لم تغير ألمانيا موقفها، فسيتعين على الحكومة التعامل ليس مع مشاكل دونباس والقرم، ولكن مع مشاكل الدولة الألمانية كلها".
وأعلنت وزيرة الدفاع الألمانية،
كريستين لامبرخت
، استعداد بلادها لإرسال مستشفى ميداني إلى أوكرانيا، لافتة إلى استمرار رفض برلين تسليم أسلحة إلى كييف، في ظل التوتر على الحدود مع روسيا.