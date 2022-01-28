الصين تحذر صراحة من اندلاع صراع عسكري مع أمريكا بسبب تايوان

وقال تشين للإذاعة الوطنية العامة في مقابلة أذيعت اليوم: "اسمحوا لي أن أؤكد على ذلك؛ قضية تايوان هي أكبر مشكلة بين الصين والولايات المتحدة".وأضاف: "إذا استمرت السلطات التايوانية، بتشجيع من الولايات المتحدة، في السير على طريق الاستقلال، فمن المرجح أن (تنخرط) الصين والولايات المتحدة، الدولتان الكبيرتان، في صراع عسكري".وبحسب وكالة "رويترز"، أذيع اللقاء بعد ساعات فقط من مناقشة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الصيني وانغ يي للأزمة المتعلقة بأوكرانيا.لا تستبعد الصين استخدام القوة لوضع تايوان تحت سيطرتها، رغم ادعاء الجزيرة بأنها دولة مستقلة ستدافع عن حريتها، وتحلق المقاتلات الصينية باستمرار قرب الأجواء التايوانية.وتصاعدت التوترات بين بكين وتايبيه في الأشهر الأخيرة حيث نفذ الجيش الصيني مهام جوية متكررة فوق مضيق تايوان، الممر المائي الذي يفصل الجزيرة عن الصين.قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال مارك ميلي، للكونغرس العام الماضي، إن الصين قد تسعى لغزو تايوان والسيطرة عليها في غضون السنوات الست المقبلة، لكنها قد لا تنوي ذلك على المدى القريب.