العراق يعلن التوقف مؤقتا عن تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

وحسب وكالة "عمون"، قالت وزارة الصحة العراقية في بيان، مساء الخميس، إن المراكز المخصصة بإعطاء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للمواطنين، سوف تتوقف اليوم، وذلك نظراً للظروف الجوية.وأضاف البيان أن فرق التطعيم ستستأنف يوم السبت عملها في المراكز المعتمدة وحسب القوائم التي تنشرها الوزارة، على مواقعها الرسمية بشكل يومي.كما أوضح البيان أن المراكز المخصص بسحب عينات "بي سي آر" تعمل وحسب القوائم المنشورة على مواقع الوزارة والصفحات التابعة لها على مواقع التواصل الاجتماعي.وكان العراق قد أعلن تسجيل 8107 إصابات بفيروس كورونا جديدة أمس الخميس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و175 ألفا و793 إصابة.ووفقا لبيان الصحة العراقية، سُجلت أيضا 10 حالات وفاة جديدة بالفيروس، وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 24 ألفا و319 حالة.وأشارت الوزارة إلى شفاء 3154 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و87 ألفا و357.