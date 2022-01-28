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العراق يعلن التوقف مؤقتا عن تطعيم المواطنين بلقاح كورونا
العراق يعلن التوقف مؤقتا عن تطعيم المواطنين بلقاح كورونا
أعلنت السلطات العراقية، التوقف عن تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا اليوم الجمعة. 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T06:26+0000
2022-01-28T06:26+0000
أخبار العراق اليوم
فيروس كورونا
العراق
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وحسب وكالة "عمون"، قالت وزارة الصحة العراقية في بيان، مساء الخميس، إن المراكز المخصصة بإعطاء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للمواطنين، سوف تتوقف اليوم، وذلك نظراً للظروف الجوية.وأضاف البيان أن فرق التطعيم ستستأنف يوم السبت عملها في المراكز المعتمدة وحسب القوائم التي تنشرها الوزارة، على مواقعها الرسمية بشكل يومي.كما أوضح البيان أن المراكز المخصص بسحب عينات "بي سي آر" تعمل وحسب القوائم المنشورة على مواقع الوزارة والصفحات التابعة لها على مواقع التواصل الاجتماعي.وكان العراق قد أعلن تسجيل 8107 إصابات بفيروس كورونا جديدة أمس الخميس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و175 ألفا و793 إصابة.ووفقا لبيان الصحة العراقية، سُجلت أيضا 10 حالات وفاة جديدة بالفيروس، وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 24 ألفا و319 حالة.وأشارت الوزارة إلى شفاء 3154 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و87 ألفا و357.
https://arabic.sputniknews.com/20220116/العراق-يلزم-القادمين-لأراضيه-من-المواطنين-والأجانب-بإظهار-بطاقة-تلقيح-بجرعتين-ضد-كورونا-1056267525.html
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أخبار العراق اليوم, فيروس كورونا, العراق

العراق يعلن التوقف مؤقتا عن تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

06:26 GMT 28.01.2022
© REUTERS / AZAD LASHKARIفيروس كورونا في العراق
فيروس كورونا في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
© REUTERS / AZAD LASHKARI
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أعلنت السلطات العراقية، التوقف عن تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا اليوم الجمعة.
وحسب وكالة "عمون"، قالت وزارة الصحة العراقية في بيان، مساء الخميس، إن المراكز المخصصة بإعطاء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للمواطنين، سوف تتوقف اليوم، وذلك نظراً للظروف الجوية.

وأضاف البيان أن فرق التطعيم ستستأنف يوم السبت عملها في المراكز المعتمدة وحسب القوائم التي تنشرها الوزارة، على مواقعها الرسمية بشكل يومي.

كما أوضح البيان أن المراكز المخصص بسحب عينات "بي سي آر" تعمل وحسب القوائم المنشورة على مواقع الوزارة والصفحات التابعة لها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وصول طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية إلى مطار بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
العراق يلزم القادمين لأراضيه من المواطنين والأجانب بإظهار بطاقة تلقيح بجرعتين ضد كورونا
16 يناير, 12:24 GMT
وكان العراق قد أعلن تسجيل 8107 إصابات بفيروس كورونا جديدة أمس الخميس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و175 ألفا و793 إصابة.
ووفقا لبيان الصحة العراقية، سُجلت أيضا 10 حالات وفاة جديدة بالفيروس، وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 24 ألفا و319 حالة.
وأشارت الوزارة إلى شفاء 3154 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و87 ألفا و357.
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