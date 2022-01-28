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https://arabic.sputniknews.com/20220128/الفاتيكان-يوقع-عقدا-لبيع-مبنى-في-لندن-يعتبر-موضوع-محاكمة-فساد-جارية----1057375354.html
الفاتيكان يوقع عقدا لبيع مبنى في لندن يعتبر موضوع محاكمة فساد جارية
الفاتيكان يوقع عقدا لبيع مبنى في لندن يعتبر موضوع محاكمة فساد جارية
قال وزير اقتصاد الفاتيكان، اليوم الجمعة، إن الفاتيكان وقع عقدا لبيع مبنى فاخر في لندن، والذي يعد جوهر محاكمة فساد جارية. 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T13:52+0000
2022-01-28T13:52+0000
العالم
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
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وبحسب رويترز، قال الأب أنطونيو غيريرو لوسائل إعلام الفاتيكان، إن الفاتيكان قد حصل على وديعة بنسبة 10 في المائة وأن صفقة 60 شارع سلون ستختتم في يونيو / حزيران القادم. وبينما كان هناك حديث عن أن عملية البيع قيد التنفيذ، كانت هذه هي المرة الأولى التي يؤكد فيها مسؤول في الفاتيكان إتمام عملية البيع، دون الإفادة بأية أرقام.
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العالم, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

الفاتيكان يوقع عقدا لبيع مبنى في لندن يعتبر موضوع محاكمة فساد جارية

13:52 GMT 28.01.2022
© REUTERS / Remo Casilliمتاحف الفاتيكان تفتح أبوابها أمام الزوار والسياح، إيطاليا 3 مايو 2021
متاحف الفاتيكان تفتح أبوابها أمام الزوار والسياح، إيطاليا 3 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
© REUTERS / Remo Casilli
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قال وزير اقتصاد الفاتيكان، اليوم الجمعة، إن الفاتيكان وقع عقدا لبيع مبنى فاخر في لندن، والذي يعد جوهر محاكمة فساد جارية.
وبحسب رويترز، قال الأب أنطونيو غيريرو لوسائل إعلام الفاتيكان، إن الفاتيكان قد حصل على وديعة بنسبة 10 في المائة وأن صفقة 60 شارع سلون ستختتم في يونيو / حزيران القادم.
وبينما كان هناك حديث عن أن عملية البيع قيد التنفيذ، كانت هذه هي المرة الأولى التي يؤكد فيها مسؤول في الفاتيكان إتمام عملية البيع، دون الإفادة بأية أرقام.
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