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القوات الإسرائيلية تستهدف سيارة إسعاف وتصيب طبيبا من طاقمها
القوات الإسرائيلية تستهدف سيارة إسعاف وتصيب طبيبا من طاقمها
أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن القوات الإسرائيلية استهدفت اليوم الجمعة سيارة إسعاف، ما أدى إلى إصابة طبيب من طاقمها. 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T12:48+0000
2022-01-28T12:48+0000
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
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وحسب بيان نشره الهلال الاحمر الفلسطيني عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكد أن الاستهداف وقع في محيط بلدة بيت دجن شرقي نابلس.وقال البيان: "استهدفت قوات الاحتلال الاسرائيلي سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط ما أدى لأضرار في الزجاج الخلفي، وإصابة دكتور بالرصاص المطاط في كتفه أثناء تقديم الإسعاف الأولي لمصاب في مواجهات بيت دجن اليوم".ونقلت عن مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، قوله إن 13 مواطنا أصيبوا بالرصاص المعدني، عرف منهم الدكتور عماد أبو جيش وهو متطوع في الهلال الأحمر، الذي أصيب بمنطقة الكتف.وأفادت بأن عشرات المواطنين أصيبوا اليوم الجمعة كذلك في منطقة باب الزاوية بوسط مدينة الخليل، على إثر اشتباكات مع القوات الإسرائيلية.
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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم

القوات الإسرائيلية تستهدف سيارة إسعاف وتصيب طبيبا من طاقمها

12:48 GMT 28.01.2022
© AP Photo / Majdi Mohammedقوات إسرائيلية
قوات إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
© AP Photo / Majdi Mohammed
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أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن القوات الإسرائيلية استهدفت اليوم الجمعة سيارة إسعاف، ما أدى إلى إصابة طبيب من طاقمها.
وحسب بيان نشره الهلال الاحمر الفلسطيني عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكد أن الاستهداف وقع في محيط بلدة بيت دجن شرقي نابلس.
وقال البيان: "استهدفت قوات الاحتلال الاسرائيلي سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط ما أدى لأضرار في الزجاج الخلفي، وإصابة دكتور بالرصاص المطاط في كتفه أثناء تقديم الإسعاف الأولي لمصاب في مواجهات بيت دجن اليوم".

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد وقعت إصابات واختناقات بين الفلسطينيين جراء الرصاص المطاطي وقنابل الغاز الذي اطلقته القوات الإسرائيلية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية وغيرها.

ونقلت عن مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، قوله إن 13 مواطنا أصيبوا بالرصاص المعدني، عرف منهم الدكتور عماد أبو جيش وهو متطوع في الهلال الأحمر، الذي أصيب بمنطقة الكتف.
وأضاف جبريل أن 9 مواطنين أصيبوا بحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع، والذي أطلقته القوات الإسرائيلية.
وأفادت بأن عشرات المواطنين أصيبوا اليوم الجمعة كذلك في منطقة باب الزاوية بوسط مدينة الخليل، على إثر اشتباكات مع القوات الإسرائيلية.
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