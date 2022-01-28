القوات المصرية والسعودية تواصل المناورات البحرية المشتركة "مرجان 17"

وقالت صحيفة "الجزيرة" السعودية إن التمرين شهد عددا من الفرضيات القتالية مثل التعامل مع الأهداف المعادية بالذخيرة الحية واقتحام المباني واستطلاع الشواطىء والجزر، و إقامة العديد من المحاضرات النظرية في مختلف المجالات البحرية والإستراتيجية.وتقام مناورات التمرين البحري الثنائي المشترك "مرجان 17" بهدف تعزيز العلاقات والتعاون المشترك ورفع مستوى الاستعداد القتالي والجاهزية بين القوات البحرية السعودية ونظيرتها المصرية، إلى جانب توحيد المفاهيم العملياتية بين الجانبين لمواجهة التهديدات بالمنطقة، وتبادل الخبرات في أساليب وطرق تنفيذ المهام البحرية.وفي وقت سابق، أشار تقرير "غلوبال فاير باور" السنوي حول قائمة أقوى جيوش العالم، إلى احتلال الجيش المصري المرتبة الـ12 عالميا، والأولى عربيا، فيما جاءت سوريا في الترتيب الـ 47 عالميًا، والخامسة عربيا.وبحسب التقرير الصادر عن المؤسسة الأمريكية المتخصصة في الشؤون العسكرية “غلوبال فاير باور”، تقدم الجيش المصري على نظرائه العرب حيث جاء في المرتبة الـ12 عالميا، بينما أحرز الجيش الجزائري المرتبة الـ31 عالميا والثالث على صعيد منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، ليحتل الجيش السوري المركز الخامس عربيا والـ47 عالميا، ليأتي الجيش المغربي في المركز السادس عربيا و55 عالميا.
واصلت القوات المصرية والسعودية تنفيذ مناورات التمرين البحري الثنائي المشترك "مرجان 17" بقاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي السعودي في البحر الأحمر.
وقالت صحيفة "الجزيرة" السعودية إن التمرين شهد عددا من الفرضيات القتالية مثل التعامل مع الأهداف المعادية بالذخيرة الحية واقتحام المباني واستطلاع الشواطىء والجزر، و إقامة العديد من المحاضرات النظرية في مختلف المجالات البحرية والإستراتيجية.
وتقام مناورات التمرين البحري الثنائي المشترك "مرجان 17" بهدف تعزيز العلاقات والتعاون المشترك ورفع مستوى الاستعداد القتالي والجاهزية بين القوات البحرية السعودية ونظيرتها المصرية، إلى جانب توحيد المفاهيم العملياتية بين الجانبين لمواجهة التهديدات بالمنطقة، وتبادل الخبرات في أساليب وطرق تنفيذ المهام البحرية.
وفي وقت سابق، أشار تقرير "غلوبال فاير باور" السنوي حول قائمة أقوى جيوش العالم، إلى احتلال الجيش المصري المرتبة الـ12 عالميا، والأولى عربيا، فيما جاءت سوريا في الترتيب الـ 47 عالميًا، والخامسة عربيا.
وبحسب التقرير الصادر عن المؤسسة الأمريكية المتخصصة في الشؤون العسكرية “غلوبال فاير باور”، تقدم الجيش المصري على نظرائه العرب حيث جاء في المرتبة الـ12 عالميا، بينما أحرز الجيش الجزائري المرتبة الـ31 عالميا والثالث على صعيد منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، ليحتل الجيش السوري المركز الخامس عربيا والـ47 عالميا، ليأتي الجيش المغربي في المركز السادس عربيا و55 عالميا.