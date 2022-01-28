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الكاظمي: قصف مطار بغداد الدولي عمل إرهابي جبان
الكاظمي: قصف مطار بغداد الدولي عمل إرهابي جبان
قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن مطار بغداد الدولي تعرض فجر اليوم إلى عمل إرهابي جبان كشف عن إصرار المجرمين على ضرب أمن شعب العراق والتزاماته... 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T16:16+0000
2022-01-28T16:16+0000
العالم العربي
أخبار العراق اليوم
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وأشار المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان نشره على تويتر، إلى أن "استهداف مطار بغداد الدولي بالصواريخ وإصابة طائرات مدنية، والإضرار بمدرج المطار يمثّل محاولة جديدة لتقويض سمعة العراق التي جهدنا في استعادتها إقليمياً ودولياً، وتعريض معايير الطيران الدولي إلى المطارات العراقية للخطر ونشر أجواء من الشكوك حول الأمن الداخلي".وأوضح الكاظمي أن هذه العملية الإرهابية الغادرة "تأتي امتداداً لسلسلة من الاستهدافات بالصواريخ أو الطائرات المسيرة للمنشآت المدنية والعسكرية التابعة للدولة العراقية، ومقار الأحزاب السياسية لتعبّر عن محاولات محمومة لكسر هيبة الدولة والقانون والنظام أمام قوى اللا دولة، وتقويض إنجازات السياسة الخارجية العراقية، والطعن بمصالح الشعب"، منوها إلى أن "القوى الأمنية العراقية التي أخذت دورها كاملاً في توفير الأمن ومواجهة الإرهاب بكلّ أشكاله، سيكون لها رد حاسم على هذا النوع من العمليات الخطيرة التي تقف خلفها أجندات لا تريد للعراق خيرا".ودعا رئيس الوزراء كل القوى والأحزاب والتيارات السياسية، والفعاليات المختلفة "إلى التعبير عن رفضها وإدانتها الصريحة والواضحة لهذا الهجوم الخطير ودعم القوات الأمنية في عملياتها ضد مطلقي الصواريخ"، مشيرا إلى أن الصمت على هذا النوع من الاستهدافات بات المجرمون يعدّونه غطاءً سياسياً لهم، داعيا الدول الصديقة للعراق إقليمياً ودولياً إلى "عدم وضع قيود للسفر أو النقل الجوي من وإلى العراق بما يشكّل إسهاماً في ردع الإرهاب عن تحقيق غاياته".وكان مصدر أمني قد أفاد لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سايق اليوم، عن استهداف مطار بغداد بعدد من الصواريخ، لا تقل عن ستة صواريخ، في وقت مبكر من صباح اليوم.
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العالم العربي, أخبار العراق اليوم

الكاظمي: قصف مطار بغداد الدولي عمل إرهابي جبان

16:16 GMT 28.01.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworthرئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي في لندن إنجلترا 22 أكتوبر 2020
رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي في لندن إنجلترا 22 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن مطار بغداد الدولي تعرض فجر اليوم إلى عمل إرهابي جبان كشف عن إصرار المجرمين على ضرب أمن شعب العراق والتزاماته وإمكاناته وتعريض مصالحه للخطر.
وأشار المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان نشره على تويتر، إلى أن "استهداف مطار بغداد الدولي بالصواريخ وإصابة طائرات مدنية، والإضرار بمدرج المطار يمثّل محاولة جديدة لتقويض سمعة العراق التي جهدنا في استعادتها إقليمياً ودولياً، وتعريض معايير الطيران الدولي إلى المطارات العراقية للخطر ونشر أجواء من الشكوك حول الأمن الداخلي".
وأوضح الكاظمي أن هذه العملية الإرهابية الغادرة "تأتي امتداداً لسلسلة من الاستهدافات بالصواريخ أو الطائرات المسيرة للمنشآت المدنية والعسكرية التابعة للدولة العراقية، ومقار الأحزاب السياسية لتعبّر عن محاولات محمومة لكسر هيبة الدولة والقانون والنظام أمام قوى اللا دولة، وتقويض إنجازات السياسة الخارجية العراقية، والطعن بمصالح الشعب"، منوها إلى أن "القوى الأمنية العراقية التي أخذت دورها كاملاً في توفير الأمن ومواجهة الإرهاب بكلّ أشكاله، سيكون لها رد حاسم على هذا النوع من العمليات الخطيرة التي تقف خلفها أجندات لا تريد للعراق خيرا".
ودعا رئيس الوزراء كل القوى والأحزاب والتيارات السياسية، والفعاليات المختلفة "إلى التعبير عن رفضها وإدانتها الصريحة والواضحة لهذا الهجوم الخطير ودعم القوات الأمنية في عملياتها ضد مطلقي الصواريخ"، مشيرا إلى أن الصمت على هذا النوع من الاستهدافات بات المجرمون يعدّونه غطاءً سياسياً لهم، داعيا الدول الصديقة للعراق إقليمياً ودولياً إلى "عدم وضع قيود للسفر أو النقل الجوي من وإلى العراق بما يشكّل إسهاماً في ردع الإرهاب عن تحقيق غاياته".
وكان مصدر أمني قد أفاد لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سايق اليوم، عن استهداف مطار بغداد بعدد من الصواريخ، لا تقل عن ستة صواريخ، في وقت مبكر من صباح اليوم.
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