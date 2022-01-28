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الكشف عن هوية الطائرة المتضررة في استهداف مطار بغداد الدولي
الكشف عن هوية الطائرة المتضررة في استهداف مطار بغداد الدولي
كشف مصدر أمني عراقي، عن هوية الطائرة التي تمت إصابتها، فجر اليوم الجمعة، خلال القصف الصاروخي الذي استهدف مطار بغداد الدولي. 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T09:41+0000
2022-01-28T09:42+0000
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وبحسب وكالة "الفرات نيوز"، قال المصدر، إن "الطائرة التي أصيبت عراقية، كانت تابعة للخطوط الجوية العراقية ولكنها خارجة عن الخدمة وجاثمة على أرض المطار"، مؤكدا أنه لم يتم تسجيل أي إصابات بشرية في الهجوم.وكانت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية قد أكدت في بيان لها، أن الاستهداف الصروخي الذي طال مطار بغداد الدولي، قد أدى الى حدوث أضرار في إحدى طائرات الشركة الخارجة عن الخدمة، فيما أوضحت للمسافرين بأن "رحلاتنا المباشرة مستمرة".وكان مصدر أمني قد أكد اليوم الجمعة، لوكالة "سبوتنيك"، "استهداف مطار بغداد بعدد من الصواريخ، لا تقل عن ستة، في تمام الساعة 4:30 صباحًا".
https://arabic.sputniknews.com/20220128/الخطوط-الجوية-العراقية-رحلاتنا-لم-تتأثر-باستهداف-مطار-بغداد-1057348419.html
https://arabic.sputniknews.com/20220128/استهداف-مطار-بغداد-بعدة-صواريخ-سقطت-في-منطقة-المدرج-1057300656.html
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العالم العربي, العراق

الكشف عن هوية الطائرة المتضررة في استهداف مطار بغداد الدولي

09:41 GMT 28.01.2022 (تم التحديث: 09:42 GMT 28.01.2022)
© Photo / Security Media Cellقصف صاروخي على مطار بغداد
قصف صاروخي على مطار بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
© Photo / Security Media Cell
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كشف مصدر أمني عراقي، عن هوية الطائرة التي تمت إصابتها، فجر اليوم الجمعة، خلال القصف الصاروخي الذي استهدف مطار بغداد الدولي.
وبحسب وكالة "الفرات نيوز"، قال المصدر، إن "الطائرة التي أصيبت عراقية، كانت تابعة للخطوط الجوية العراقية ولكنها خارجة عن الخدمة وجاثمة على أرض المطار"، مؤكدا أنه لم يتم تسجيل أي إصابات بشرية في الهجوم.
وكانت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية قد أكدت في بيان لها، أن الاستهداف الصروخي الذي طال مطار بغداد الدولي، قد أدى الى حدوث أضرار في إحدى طائرات الشركة الخارجة عن الخدمة، فيما أوضحت للمسافرين بأن "رحلاتنا المباشرة مستمرة".
مطار بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
الخطوط الجوية العراقية: رحلاتنا لم تتأثر باستهداف مطار بغداد
09:22 GMT
وكان مصدر أمني قد أكد اليوم الجمعة، لوكالة "سبوتنيك"، "استهداف مطار بغداد بعدد من الصواريخ، لا تقل عن ستة، في تمام الساعة 4:30 صباحًا".
وصول طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية إلى مطار بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
استهداف مطار بغداد بعدة صواريخ سقطت في منطقة المدرج... صور
07:17 GMT
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