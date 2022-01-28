الكشف عن هوية الطائرة المتضررة في استهداف مطار بغداد الدولي

وبحسب وكالة "الفرات نيوز"، قال المصدر، إن "الطائرة التي أصيبت عراقية، كانت تابعة للخطوط الجوية العراقية ولكنها خارجة عن الخدمة وجاثمة على أرض المطار"، مؤكدا أنه لم يتم تسجيل أي إصابات بشرية في الهجوم.وكانت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية قد أكدت في بيان لها، أن الاستهداف الصروخي الذي طال مطار بغداد الدولي، قد أدى الى حدوث أضرار في إحدى طائرات الشركة الخارجة عن الخدمة، فيما أوضحت للمسافرين بأن "رحلاتنا المباشرة مستمرة".وكان مصدر أمني قد أكد اليوم الجمعة، لوكالة "سبوتنيك"، "استهداف مطار بغداد بعدد من الصواريخ، لا تقل عن ستة، في تمام الساعة 4:30 صباحًا".
وكانت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية قد أكدت في بيان لها، أن الاستهداف الصروخي الذي طال مطار بغداد الدولي، قد أدى الى حدوث أضرار في إحدى طائرات الشركة الخارجة عن الخدمة، فيما أوضحت للمسافرين بأن "رحلاتنا المباشرة مستمرة".