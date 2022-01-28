https://arabic.sputniknews.com/20220128/الولايات-المتحدة-أكثر-من-100-ألف-عسكري-روسي-منتشرون-على-الحدود-الأوكرانية-1057297989.html

الولايات المتحدة: أكثر من 100 ألف عسكري روسي منتشرون على الحدود الأوكرانية

الولايات المتحدة: أكثر من 100 ألف عسكري روسي منتشرون على الحدود الأوكرانية

أكدت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، اليوم الجمعة أن "أكثر من 100 ألف عسكري روسي منتشرون على الحدود الأوكرانية". 28.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-28T01:20+0000

2022-01-28T01:20+0000

2022-01-28T01:20+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104094/31/1040943118_0:29:3061:1751_1920x0_80_0_0_15b2ad865e7c5d77c9452cf643703c11.jpg

موسكو - سبوتنيك. وقالت السفيرة إن بلادها، "طلبت عقد جلسة علنية لمجلس الأمن الدولي يوم الاثنين حول الأزمة في أوكرانيا، بسبب التهديد الروسي".وأضافت غرينفيلد أن، "أكثر من 100 ألف عسكري روسي منتشرون على الحدود الأوكرانية، وروسيا تمارس أنشطة أخرى مزعزعة للاستقرار تستهدف أوكرانيا، الأمر الذي يشكّل تهديدا واضحا للأمن والسلم الدوليين وميثاق الأمم المتحدة".وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية، بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل".

https://arabic.sputniknews.com/20220127/البنتاغون-لم-نتخذ-قرارا-بعد-بشأن-قوات-الحرس-الوطني-المتواجدة-في-أوكرانيا-1057297228.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية