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الولايات المتحدة: أكثر من 100 ألف عسكري روسي منتشرون على الحدود الأوكرانية
الولايات المتحدة: أكثر من 100 ألف عسكري روسي منتشرون على الحدود الأوكرانية
أكدت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، اليوم الجمعة أن "أكثر من 100 ألف عسكري روسي منتشرون على الحدود الأوكرانية". 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T01:20+0000
2022-01-28T01:20+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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موسكو - سبوتنيك. وقالت السفيرة إن بلادها، "طلبت عقد جلسة علنية لمجلس الأمن الدولي يوم الاثنين حول الأزمة في أوكرانيا، بسبب التهديد الروسي".وأضافت غرينفيلد أن، "أكثر من 100 ألف عسكري روسي منتشرون على الحدود الأوكرانية، وروسيا تمارس أنشطة أخرى مزعزعة للاستقرار تستهدف أوكرانيا، الأمر الذي يشكّل تهديدا واضحا للأمن والسلم الدوليين وميثاق الأمم المتحدة".وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية، بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل".
https://arabic.sputniknews.com/20220127/البنتاغون-لم-نتخذ-قرارا-بعد-بشأن-قوات-الحرس-الوطني-المتواجدة-في-أوكرانيا-1057297228.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

الولايات المتحدة: أكثر من 100 ألف عسكري روسي منتشرون على الحدود الأوكرانية

01:20 GMT 28.01.2022
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الحدود الروسية الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
© Sputnik . Alexandr Polegenko
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أكدت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، اليوم الجمعة أن "أكثر من 100 ألف عسكري روسي منتشرون على الحدود الأوكرانية".
موسكو - سبوتنيك. وقالت السفيرة إن بلادها، "طلبت عقد جلسة علنية لمجلس الأمن الدولي يوم الاثنين حول الأزمة في أوكرانيا، بسبب التهديد الروسي".
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وأضافت غرينفيلد أن، "أكثر من 100 ألف عسكري روسي منتشرون على الحدود الأوكرانية، وروسيا تمارس أنشطة أخرى مزعزعة للاستقرار تستهدف أوكرانيا، الأمر الذي يشكّل تهديدا واضحا للأمن والسلم الدوليين وميثاق الأمم المتحدة".
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.
وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية، بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل".
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