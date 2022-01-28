الولايات المتحدة تدعو الصين للتأثير على روسيا بشأن أوكرانيا

وجاء هذا الإعلان على لسان نائبة وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، خلال حديثها للصحفيين في وزارة الخارجية الأمريكية.وقالت نولاند: "نحث بكين على استخدام نفوذها مع موسكو للتأثير عليها نحو الدبلوماسية، لأنه إذا كان هناك صراع في أوكرانيا، فلن يكون ذلك في صالح الصين".وأضافت نولاند قائلة، إن "الصراع سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة". وختمت قائلة "سيكون من الصعب علينا جميعًا العودة إلى ما يجب أن نفعله".وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي "ناتو" بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين، وتؤكد عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.
دعت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم أمس الخميس، الصين للتأثير على روسيا وإقناعها بالسبل الدبلوماسية لحل الوضع المتأزم بشأن أوكرانيا.
وجاء هذا الإعلان على لسان نائبة وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، خلال حديثها للصحفيين في وزارة الخارجية الأمريكية.
وقالت نولاند: "نحث بكين على استخدام نفوذها مع موسكو للتأثير عليها نحو الدبلوماسية، لأنه إذا كان هناك صراع في أوكرانيا، فلن يكون ذلك في صالح الصين".
وأضافت نولاند قائلة، إن "الصراع سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة". وختمت قائلة "سيكون من الصعب علينا جميعًا العودة إلى ما يجب أن نفعله".
وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي "ناتو" بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين، وتؤكد عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.