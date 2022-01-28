https://arabic.sputniknews.com/20220128/اليمن-ألوية-العمالقة-تعلن-إعادة-تموضعها-في-محافظة-شبوة-1057376846.html

اليمن... ألوية العمالقة تعلن إعادة تموضعها في محافظة شبوة

اليمن... ألوية العمالقة تعلن إعادة تموضعها في محافظة شبوة

أعلنت ألوية العمالقة، أبرز تشكيلات القوات اليمنية المشتركة في جنوب البلاد، اليوم الجمعة، إعادة تموضع قواتها في محافظة شبوة الغنية بالنفط، جنوب شرقي اليمن. 28.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-28T14:20+0000

2022-01-28T14:20+0000

2022-01-28T14:20+0000

اليمن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050616058_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_aae5d9add54d067b6434755dc4c88d1a.jpg

القاهرة – سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي لقوات العمالقة، أن "ألوية العمالقة الجنوبية تعيد تموضعها في شبوة بعد استكمال عملية "إعصار الجنوب".وأضاف أن "قوات العمالقة بدأت نقل ألويتها إلى عرينها بجاهزية عالية".في السياق، أفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة شبوة، لوكالة "سبوتنيك"، أن قوات ضخمة من ألوية العمالقة وصلت إلى مدينة عتق، مركز محافظة شبوة، قادمة من مديريات بَيحان وعَين وعِسيلان؛ بعد استعادة تلك المديريات من قبضة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).وقال إنه "من المقرر توجه التعزيزات العسكرية إلى العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي اليمن".يأتي ذلك بعد أيام من إعلان ألوية العمالقة السيطرة على مدينة حَريب جنوب محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن)، المجاورة لمحافظة شبوة.وفي العاشر من الشهر الجاري، أعلنت ألوية العمالقة السيطرة على مديريات عِسيلان وبَيحان وعَين شمال غربي وغرب شبوة، بعد عملية عسكرية أطلقتها ضد مقاتلي جماعة الحوثيين، أسمتها "إعصار الجنوب".وفي منتصف آب/ أغسطس 2015، استعاد الجيش اليمني، بإسناد من التحالف العربي، مدينة عتق مركز محافظة شبوة من قبضة "أنصار الله"، بعد تمكن الجماعة من السيطرة عليها، مطلع العام ذاته.وتستمر، منذ 2015 معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى.وتسعى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إلى استعادة مناطق تسيطر عليها الجماعة في شمال وغرب البلاد، أبرزها العاصمة صنعاء.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.

https://arabic.sputniknews.com/20220126/إيران-تهاجم-المجتمع-الدولي-وتتحدث-عن-مجازر-ممنهجة-بحق-المدنيين-في-اليمن-1057171579.html

اليمن

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

اليمن