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https://arabic.sputniknews.com/20220128/بايدن-سننشر-قريبا-قوات-أمريكية-في-شرق-أوروبا-ودول-الناتو-1057402574.html
بايدن: سننشر قريبا قوات أمريكية في شرق أوروبا ودول الناتو بسبب الوضع في أوكرانيا
بايدن: سننشر قريبا قوات أمريكية في شرق أوروبا ودول الناتو بسبب الوضع في أوكرانيا
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه سيرسل قوات إضافية إلى دول شرق أوروبا الأعضاء في الناتو، بسبب الوضع الراهن في أوكرانيا. 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T23:28+0000
2022-01-29T00:13+0000
روسيا
اخبار أمريكا اللاتينية
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موسكو - سبوتنيك. وقال بايدن إنه، "سينشر قريبا قوات أمريكية في شرق أوروبا ودول حلف شمال الأطلسي." وفقا لوكالة رويترز.هذا وأوضحت الناطقة باسم البيت الأبيض، جين ساكي الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ليس لديه لا اهتمام ولا الرغبة في إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا.وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد وضعت نحو 8500 جندي أميركي في حالة تأهب لاحتمال نشرهم في أوروبا وسط التعزيزات العسكرية الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية.يذكر أن كييف ودول الغرب كانت قد أعربت في الفترة الأخيرة، عن قلقها إزاء الزيادة المزعومة في "الأعمال العدوانية" من قبل روسيا بالقرب من حدود أوكرانيا. وفي هذا السياق صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن روسيا تقوم بتحريك قواتها داخل أراضيها ووفقًا لتقديرها الخاص، مشددا على أن روسيا لا تهدد أحداً ولن تهاجم أحدًا ، وأن مزاعم" العدوان الروسي "تستخدم كذريعة لنشر المزيد من قوات ومعدات الناتو العسكرية بالقرب من الحدود الروسية.هذا وقد أرسلت الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة ثلاث شحنات من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا ، تزن حوالي 300 طن.وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها روسيا بحشد القوات والمعدات العسكرية استعدادا لغزو أوكرانيا، وهددت واشنطن بفرض عقوبات كبيرة إذا قررت روسيا المضي قدما في اتجاه أوكرانيا.رفضت روسيا مرارا الاتهامات، قائلة إن لها الحق في نقل قواتها داخل أراضيها السيادية ولا تخطط لمهاجمة أي دولة. وتعتبر موسكو هذه المزاعم ذريعة لنشر معدات عسكرية للناتو بالقرب من الحدود الروسية.من جانبها، تطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.
https://arabic.sputniknews.com/20220128/واشنطن-الصين-تريد-وقف-التصعيد-في-أوكرانيا-حفاظا-على-مصالحها-1057401172.html
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روسيا, اخبار أمريكا اللاتينية

بايدن: سننشر قريبا قوات أمريكية في شرق أوروبا ودول الناتو بسبب الوضع في أوكرانيا

23:28 GMT 28.01.2022 (تم التحديث: 00:13 GMT 29.01.2022)
© REUTERS / KEVIN LAMARQUEالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه سيرسل قوات إضافية إلى دول شرق أوروبا الأعضاء في الناتو، بسبب الوضع الراهن في أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال بايدن إنه، "سينشر قريبا قوات أمريكية في شرق أوروبا ودول حلف شمال الأطلسي." وفقا لوكالة رويترز.
هذا وأوضحت الناطقة باسم البيت الأبيض، جين ساكي الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ليس لديه لا اهتمام ولا الرغبة في إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد وضعت نحو 8500 جندي أميركي في حالة تأهب لاحتمال نشرهم في أوروبا وسط التعزيزات العسكرية الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية.
أحد عناصر القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من منطقة دونيتسك، أوكرانيا، 22 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
واشنطن: الصين تريد وقف التصعيد في أوكرانيا حفاظا على مصالحها
أمس, 21:14 GMT
يذكر أن كييف ودول الغرب كانت قد أعربت في الفترة الأخيرة، عن قلقها إزاء الزيادة المزعومة في "الأعمال العدوانية" من قبل روسيا بالقرب من حدود أوكرانيا. وفي هذا السياق صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن روسيا تقوم بتحريك قواتها داخل أراضيها ووفقًا لتقديرها الخاص، مشددا على أن روسيا لا تهدد أحداً ولن تهاجم أحدًا ، وأن مزاعم" العدوان الروسي "تستخدم كذريعة لنشر المزيد من قوات ومعدات الناتو العسكرية بالقرب من الحدود الروسية.

هذا وقد أرسلت الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة ثلاث شحنات من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا ، تزن حوالي 300 طن.
وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها روسيا بحشد القوات والمعدات العسكرية استعدادا لغزو أوكرانيا، وهددت واشنطن بفرض عقوبات كبيرة إذا قررت روسيا المضي قدما في اتجاه أوكرانيا.
رفضت روسيا مرارا الاتهامات، قائلة إن لها الحق في نقل قواتها داخل أراضيها السيادية ولا تخطط لمهاجمة أي دولة. وتعتبر موسكو هذه المزاعم ذريعة لنشر معدات عسكرية للناتو بالقرب من الحدود الروسية.
من جانبها، تطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.
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