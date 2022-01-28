https://arabic.sputniknews.com/20220128/بحماية-أمريكية-نقل-750-داعشيا-أجنبيا-من-سجن-الصناعة-إلى-البادية-السورية-1057400057.html

بحماية أمريكية... نقل 750 "داعشيا" أجنبيا من سجن الصناعة إلى البادية السورية

بحماية أمريكية... نقل 750 "داعشيا" أجنبيا من سجن الصناعة إلى البادية السورية

كشفت مصادر خاصة لـ "سبوتنيك" عن نقل عدد من القياديين في تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) معظمهم يحملون جنسيات عربية وبلجيكية وهولندية، من (سجن الصناعة) في... 28.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-28T20:30+0000

2022-01-28T20:30+0000

2022-01-28T20:30+0000

العالم العربي

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وقالت المصادر إن القوات الأمريكية استغلت حالة الفوضى والاشتباكات الحاصلة في محيط سجن (سجن الصناعة) وحيي غويران والزهور بمدينة الحسكة، وقامت بنقل 750 إرهابيا من "داعش"، بينهم عدد كبير من قياديي الصف الأول في التنظيم الإرهابي ممن يحملون جنسيات أجنبية.وأوضحت المصادر أن المعلومات تؤكد أن عددا كبيرا من قياديي "داعش" (المحظور في روسيا)، فروا بشكل منسق من (سجن الصناعة) خلال الساعات الأولى من استيلاء التنظيم الإرهابي على السجن واندلاع الاشتباكات مع مسلحي مليشيات "قسد" في محيطه، وقد تم تأمين وصول هؤلاء الفارين إلى عدد من المواقع في بادية البوكمال غرب الحدود السورية العراقية وإلى شرق جبل البشري بريف دير الزور الجنوبي، حيث قامت طائرات استطلاع تابعة لـ "التحالف الدولي" اللاشرعي الذي يقوده الجيش الأمريكي، بعمليات رصد وتوجيه على طرق فرعية التفافية، لتأمين وصولهم إلى وجهتهم.وتضيف المصادر: عملية النقل تمت على دفعات، عبر سيارات دفع رباعي وباصات كانت تقلهم أثناء الاشتباكات التي شهدها (سجن الصناعة)، موضحا أن مهمة مليشيات "قسد" كانت اختلاق الفوضى في السجن والمناطق المجاورة له، لإبعاد الأنظار عن وجهة السيارات والحافلات التي كانت تقل مسلحي تنظيم "داعش".ونقلت المصادر عن أوساط داخل مليشيات "قسد"، تأكيدها الانسحاب من 3 نقاط في محيط السجن لفتح ثغرة أمام هروب عدد من قياديي "داعش" باتجاه مواقع تم تحديدها لهم بدقة من قبل "التحالف الدولي"، تزامنا مع عملية إخراج مبرمجة لمعتقلين من السجن بزعم استسلامهم، ليتم تجميعهم في موقعين محددين في محيط مدينة الحسكة، ومن ثم نقلهم باتجاه بادية دير الزور تحت حماية وحراسة مشددة من مسلحي النخبة في ميليشيا "قسد"، وسط رصد مستمر لطائرات الاستطلاع "التحالف الدولي".وعبرت المصادر الخاصة لـ "سبوتنيك"، عن مخاوفها المؤكدة إزاء الأهداف الكامنة وراء عملية نقل هذا العدد الكبير من مسلحي "داعش" باتجاه بادية دير الزور المتصلة مع الحدود العراقية شمال منطقة "التنف"، مشيرة إلى أن إعادة إحياء تنظيم "داعش" يعد أولوية لبعض المستفيدين في الجيش الأمريكي والتحالف الدولي المزعوم لتحقيق جملة من الأهداف، ومن ضمنها استثمار الفلتان الأمني في المنطقة للإيحاء بضرورة البقاء شرقي سوريا، وهذا بالطبع سيتيح لهؤلاء المستفيدين الاستمرار الهادئ بعمليات الإتجار بتصدير النفط السوري المنهوب دون أي ضوابط.وكان مراسل "سبوتنيك" نقل يوم الإثنين الماضي عن مصادر محلية في حي غويران جنوب مدينة الحسكة، تأكيدها أن ثلاث حافلات نقل (حافلات) وبداخلها عدد كبير من معتقلي تنظيم "داعش"، خرجت من المنطقة برفقة سيارات دفع رباعي تابعة لتنظيم "قسد"، تحت جنح الاشتباكات العنيفة الدائرة فيه.وزعم تنظيم "قسد" أن مسلحي "داعش" المنقولين كانوا قد أعلنوا استسلامهم، إلا أن اليومين التاليين أظهرا استمرار العصيان والاشتباكات على أسوار السجن وفي محيطه.وفي العشرين من الشهر الجاري، استولى معتقلو تنظيم "داعش" على (سجن الثانوية الصناعية) الذي يضم الآلاف من مسلحيه، وعلى بعض الأحياء في محيطه.

https://arabic.sputniknews.com/20220126/مراسل-سبوتنيك-استسلام-معتقلي-داعش-الذين-يسيطرون-على-سجن-الصناعة-في-الحسكة-1057203075.html

https://arabic.sputniknews.com/20220126/قوات-سوريا-الديمقراطية-تسيطر-على-سجن-الصناعة-في-الحسكة-كاملا-1057201752.html

https://arabic.sputniknews.com/20220128/موسكو-تطالب-بانسحاب-جميع-القوات-الأجنبية-من-سوريا-1057297873.html

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