بريطانيا تطلب من شركاتها تعزيز دفاعاتها تحسبا لـ "هجمات إلكترونية روسية محتملة"

ووفقا لرويترز، فقد أصدرت بريطانيا تحذيرا إلى الشركات لتعزيز دفاعاتها ضد الهجمات الإلكترونية الروسية المحتملة مع تفاقم الأزمة بشأن أوكرانيا.وقال المركز الوطني البريطاني للأمن السيبراني: "يتم حث المنظمات البريطانية على تعزيز مرونتها في مجال الأمن السيبراني، ردًا على الحوادث السيبرانية الخبيثة في أوكرانيا وحولها".وتشهد العلاقات الروسية الغربية توترات شديدة خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع تصاعد الأمور على الحدود الأوكرانية الروسية.وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري ضد أوكرانيا، وهو ما نفته الأخيرة في مناسبات عدة، معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري لحلف الناتو على حدودها. وترى موسكو في التصريحات حول "العدوان الروسي" المزعوم، ذريعة لنشر المزيد من المعدات العسكرية لحلف شمال الأطلسي، بالقرب من الحدود الروسية.
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري ضد أوكرانيا، وهو ما نفته الأخيرة في مناسبات عدة، معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري لحلف الناتو على حدودها. وترى موسكو في التصريحات حول "العدوان الروسي" المزعوم، ذريعة لنشر المزيد من المعدات العسكرية لحلف شمال الأطلسي، بالقرب من الحدود الروسية.