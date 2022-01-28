تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
مقابلة صحفية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
https://arabic.sputniknews.com/20220128/بريطانيا-تطلب-من-شركاتها-تعزيز-دفاعاتها-تحسبا-لـ-هجمات-إلكترونية-روسية-محتملة--1057309480.html
بريطانيا تطلب من شركاتها تعزيز دفاعاتها تحسبا لـ "هجمات إلكترونية روسية محتملة"
بريطانيا تطلب من شركاتها تعزيز دفاعاتها تحسبا لـ "هجمات إلكترونية روسية محتملة"
حذرت بريطانيا، اليوم الجمعة، مما قالت إنها "هجمات إلكترونية روسية محتملة"، مطالبة شركاتها بتعزيز دفاعاتها تحسبا لذلك. 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T07:55+0000
2022-01-28T07:55+0000
روسيا
الحماية من الهجمات السيبرانية
بريطانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102238/35/1022383527_0:138:3000:1826_1920x0_80_0_0_5ff94f1d09d2868f57d860d8efc1dd7c.jpg
ووفقا لرويترز، فقد أصدرت بريطانيا تحذيرا إلى الشركات لتعزيز دفاعاتها ضد الهجمات الإلكترونية الروسية المحتملة مع تفاقم الأزمة بشأن أوكرانيا.وقال المركز الوطني البريطاني للأمن السيبراني: "يتم حث المنظمات البريطانية على تعزيز مرونتها في مجال الأمن السيبراني، ردًا على الحوادث السيبرانية الخبيثة في أوكرانيا وحولها".وتشهد العلاقات الروسية الغربية توترات شديدة خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع تصاعد الأمور على الحدود الأوكرانية الروسية.وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري ضد أوكرانيا، وهو ما نفته الأخيرة في مناسبات عدة، معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري لحلف الناتو على حدودها. وترى موسكو في التصريحات حول "العدوان الروسي" المزعوم، ذريعة لنشر المزيد من المعدات العسكرية لحلف شمال الأطلسي، بالقرب من الحدود الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220123/يفين-موراييف-يكذب-ادعاء-بريطانيا-أنه-اختيار-روسيا-القادم-لرئاسة-أوكرانيا-1056868471.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102238/35/1022383527_192:0:2809:1963_1920x0_80_0_0_a88d1e5c4e2af1ea2371160cebe7d7e8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, الحماية من الهجمات السيبرانية, بريطانيا

بريطانيا تطلب من شركاتها تعزيز دفاعاتها تحسبا لـ "هجمات إلكترونية روسية محتملة"

07:55 GMT 28.01.2022
© REUTERS / KACPER PEMPELكمبيوتر
كمبيوتر - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
© REUTERS / KACPER PEMPEL
تابعنا عبر
حذرت بريطانيا، اليوم الجمعة، مما قالت إنها "هجمات إلكترونية روسية محتملة"، مطالبة شركاتها بتعزيز دفاعاتها تحسبا لذلك.
ووفقا لرويترز، فقد أصدرت بريطانيا تحذيرا إلى الشركات لتعزيز دفاعاتها ضد الهجمات الإلكترونية الروسية المحتملة مع تفاقم الأزمة بشأن أوكرانيا.
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في موسكو، روسيا 19 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
"يفغيني موراييف" يكذب ادعاء بريطانيا أنه اختيار روسيا القادم لرئاسة أوكرانيا
23 يناير, 11:11 GMT
وقال المركز الوطني البريطاني للأمن السيبراني: "يتم حث المنظمات البريطانية على تعزيز مرونتها في مجال الأمن السيبراني، ردًا على الحوادث السيبرانية الخبيثة في أوكرانيا وحولها".

من جهته أكد وزير التكنولوجيا البريطاني كريس فيلب لراديو تايمز، إنه قلق من احتمال وقوع هجمات إلكترونية.

وتشهد العلاقات الروسية الغربية توترات شديدة خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع تصاعد الأمور على الحدود الأوكرانية الروسية.
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري ضد أوكرانيا، وهو ما نفته الأخيرة في مناسبات عدة، معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري لحلف الناتو على حدودها. وترى موسكو في التصريحات حول "العدوان الروسي" المزعوم، ذريعة لنشر المزيد من المعدات العسكرية لحلف شمال الأطلسي، بالقرب من الحدود الروسية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية