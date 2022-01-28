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https://arabic.sputniknews.com/20220128/بهاء-الحريري-أخوض-المعركة-لاسترداد-الوطن-1057395576.html
بهاء الحريري: أخوض المعركة لاسترداد الوطن
بهاء الحريري: أخوض المعركة لاسترداد الوطن
أعلن بهاء الحريري، الأخ غير الشقيق لرئيس الوزراء اللبناني الأسبق، أنه سيخوض "معركة استرداد الوطن و استرداد سيادة الوطن من محتليها". 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T17:54+0000
2022-01-28T18:18+0000
لبنان
سعد الحريري
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وبهاء هو الابن الأكبر لرئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري من زوجته العراقية نضال بستاني، وهو رجل أعمال معروف.وقال بهاء الحريري في بيان مخاطبا اللبنانيين: "بالشراكة والتضامن سوف نخوض معركة استرداد الوطن و استرداد سيادة الوطن من محتليها"، معلنا بذلك خوض غمار العملية السياسية المتعثرة في بلاده، بعد أيام من إعلان أخيه سعد، تعليق عمله السياسي.وفي مستهل بيانه، قال بهاء الحريري (56 عاما): "طالت الغيبة، ولكنكم كنتم دائما حاضرين بالقلب والعقل والعمل. لن أتكلم عن خطورة المرحلة لأنكم أدرى وأعلم بخطورتها ودقة المرحلة التي آتين عليها"، بحسب قناة "الجديد" اللبنانية.وتابع: "بداية يجب التأكيد على أن لا ديننا ولا أخلاقنا ولا تربيتنا، نحن أبناء الرئيس الشهيد رفيق الحريري تسمح لنا بالتخلي عن مسؤوليتنا بوضع جميع امكانياتنا في سبيل نهضة لبنان، لبنان الرسالة ، لبنان الرمز، لبنان الوطن".وقال إن "عائلة الشهيد رفيق الحريري الصغيرة كما عائلته الكبيرة لم ولا و لن تتفكك، بالشراكة والتضامن سوف نخوض معركة استرداد الوطن و استرداد سيادة الوطن من محتليها".وأضاف بهاء: "سوف أستكمل مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وأي تضليل أو تخويف من فراغ على مستوى أي مكون من مكونات المجتمع اللبناني يخدم فقط أعداء الوطن فما بالكم التخويف بالفراغ في أكبر طائفة في لبنان التي لي شرف الانتماء اليها"، في إشارة إلى المكون السني.وقال إنه تعلم من والده: "نحن أهل الاعتدال لا التطرف، والإعمار لا الانهيار، والمواطنة لا التفرقة، والسيادة لا الارتهان، نحن أهل العمق العربي".وختم بهاء بيانه بالقول: والإثنين الماضي، أعلن سعد الحريري تعليق عمله السياسي، وعدم الترشح للانتخابات النيابية المقررة منتصف مايو/آيار المقبل، معتبرا في مؤتمر صحفي أنه "لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان في ظل النفوذ الإيراني والتخبط الدولي، والانقسام الوطني واستعار الطائفية واهتراء الدولة".وكان سعد الحريري (51 عاما)، الذي ترأس الحكومة في بلاده 3 مرات (في 2009 و2016 و2018)، قد دخل معترك السياسة بعد اغتيال والده رئيس الحكومة الأسبق في انفجار وقع بالعاصمة بيروت في 14 فبراير/ شباط 2005.
https://arabic.sputniknews.com/20220124/الحريري-يعلن-تعليقه-العمل-السياسي-1057029728.html
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لبنان, سعد الحريري

بهاء الحريري: أخوض المعركة لاسترداد الوطن

17:54 GMT 28.01.2022 (تم التحديث: 18:18 GMT 28.01.2022)
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جبيل علم لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
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أعلن بهاء الحريري، الأخ غير الشقيق لرئيس الوزراء اللبناني الأسبق، أنه سيخوض "معركة استرداد الوطن و استرداد سيادة الوطن من محتليها".
وبهاء هو الابن الأكبر لرئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري من زوجته العراقية نضال بستاني، وهو رجل أعمال معروف.
وقال بهاء الحريري في بيان مخاطبا اللبنانيين: "بالشراكة والتضامن سوف نخوض معركة استرداد الوطن و استرداد سيادة الوطن من محتليها"، معلنا بذلك خوض غمار العملية السياسية المتعثرة في بلاده، بعد أيام من إعلان أخيه سعد، تعليق عمله السياسي.
وفي مستهل بيانه، قال بهاء الحريري (56 عاما): "طالت الغيبة، ولكنكم كنتم دائما حاضرين بالقلب والعقل والعمل. لن أتكلم عن خطورة المرحلة لأنكم أدرى وأعلم بخطورتها ودقة المرحلة التي آتين عليها"، بحسب قناة "الجديد" اللبنانية.
وتابع: "بداية يجب التأكيد على أن لا ديننا ولا أخلاقنا ولا تربيتنا، نحن أبناء الرئيس الشهيد رفيق الحريري تسمح لنا بالتخلي عن مسؤوليتنا بوضع جميع امكانياتنا في سبيل نهضة لبنان، لبنان الرسالة ، لبنان الرمز، لبنان الوطن".
وقال إن "عائلة الشهيد رفيق الحريري الصغيرة كما عائلته الكبيرة لم ولا و لن تتفكك، بالشراكة والتضامن سوف نخوض معركة استرداد الوطن و استرداد سيادة الوطن من محتليها".
رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سابقا، سعد الحريري 26 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
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وأضاف بهاء: "سوف أستكمل مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وأي تضليل أو تخويف من فراغ على مستوى أي مكون من مكونات المجتمع اللبناني يخدم فقط أعداء الوطن فما بالكم التخويف بالفراغ في أكبر طائفة في لبنان التي لي شرف الانتماء اليها"، في إشارة إلى المكون السني.
وقال إنه تعلم من والده: "نحن أهل الاعتدال لا التطرف، والإعمار لا الانهيار، والمواطنة لا التفرقة، والسيادة لا الارتهان، نحن أهل العمق العربي".
وختم بهاء بيانه بالقول:
"ابن الشهيد رفيق الحريري ما بيترك لبنان، موجودين معكم و قريبا جدا بيناتكم (بينكم)عاش لبنان حراً سيداً مستقلاً".
والإثنين الماضي، أعلن سعد الحريري تعليق عمله السياسي، وعدم الترشح للانتخابات النيابية المقررة منتصف مايو/آيار المقبل، معتبرا في مؤتمر صحفي أنه "لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان في ظل النفوذ الإيراني والتخبط الدولي، والانقسام الوطني واستعار الطائفية واهتراء الدولة".
وكان سعد الحريري (51 عاما)، الذي ترأس الحكومة في بلاده 3 مرات (في 2009 و2016 و2018)، قد دخل معترك السياسة بعد اغتيال والده رئيس الحكومة الأسبق في انفجار وقع بالعاصمة بيروت في 14 فبراير/ شباط 2005.
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