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"بواب كراسنويارسك" ينظف السيارات من الثلج مجانا...فيديو
"بواب كراسنويارسك" ينظف السيارات من الثلج مجانا...فيديو
أصبح البواب من كراسنويارسك بطلاً حقيقيًا لشبكات التواصل الاجتماعي بعد أن قام بتنظيف سيارات سكان منطقة بوكروفسكي الصغيرة من الثلج مجانًا. 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T13:43+0000
2022-01-28T13:46+0000
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روسيا
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التقط مقطع الفيديو رجل من نافذة شقته. تُظهر اللقطات كيف ينظف البواب بمنفاخ الهواء أولاً الثلج من على الرصيف، ثم من على السيارات المتوقفة، على الرغم من أن هذا ليس حتى جزءًا من واجباته.في شبكات التواصل الاجتماعي، أطلق على الرجل لقب بطل اليوم، وأعجب المستخدمون بفعله حتى أن البعض بدأ يطالب بدفع مكافأة للحارس مقابل العمل الجيد.يعيش الرجل في كراسنويارسك منذ 10 سنوات. وكما يقول، فقد حصل مرارًا وتكرارًا على جوائز لعمله.
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نادي الفيديو, روسيا, مجتمع

"بواب كراسنويارسك" ينظف السيارات من الثلج مجانا...فيديو

13:43 GMT 28.01.2022 (تم التحديث: 13:46 GMT 28.01.2022)
"بواب كراسنويارسك" ينظف السيارات من الثلج مجانا
بواب كراسنويارسك ينظف السيارات من الثلج مجانا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
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أصبح البواب من كراسنويارسك بطلاً حقيقيًا لشبكات التواصل الاجتماعي بعد أن قام بتنظيف سيارات سكان منطقة بوكروفسكي الصغيرة من الثلج مجانًا.
التقط مقطع الفيديو رجل من نافذة شقته. تُظهر اللقطات كيف ينظف البواب بمنفاخ الهواء أولاً الثلج من على الرصيف، ثم من على السيارات المتوقفة، على الرغم من أن هذا ليس حتى جزءًا من واجباته.
في شبكات التواصل الاجتماعي، أطلق على الرجل لقب بطل اليوم، وأعجب المستخدمون بفعله حتى أن البعض بدأ يطالب بدفع مكافأة للحارس مقابل العمل الجيد.
يعيش الرجل في كراسنويارسك منذ 10 سنوات. وكما يقول، فقد حصل مرارًا وتكرارًا على جوائز لعمله.
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