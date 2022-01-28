تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220128/بواب-كراسنويارسك-ينظف-السيارات-من-الثلج-مجانافيديو-1057374884.html
"بواب كراسنويارسك" ينظف السيارات من الثلج مجانا...فيديو
"بواب كراسنويارسك" ينظف السيارات من الثلج مجانا...فيديو
أصبح البواب من كراسنويارسك بطلاً حقيقيًا لشبكات التواصل الاجتماعي بعد أن قام بتنظيف سيارات سكان منطقة بوكروفسكي الصغيرة من الثلج مجانًا. 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T13:43+0000
2022-01-28T13:43+0000
2022-01-28T13:46+0000
نادي الفيديو
روسيا
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1c/1057374834_93:0:690:336_1920x0_80_0_0_4ebf263455a71b9e9e6cfd2a3aebe1ff.png
التقط مقطع الفيديو رجل من نافذة شقته. تُظهر اللقطات كيف ينظف البواب بمنفاخ الهواء أولاً الثلج من على الرصيف، ثم من على السيارات المتوقفة، على الرغم من أن هذا ليس حتى جزءًا من واجباته.في شبكات التواصل الاجتماعي، أطلق على الرجل لقب بطل اليوم، وأعجب المستخدمون بفعله حتى أن البعض بدأ يطالب بدفع مكافأة للحارس مقابل العمل الجيد.يعيش الرجل في كراسنويارسك منذ 10 سنوات. وكما يقول، فقد حصل مرارًا وتكرارًا على جوائز لعمله.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1c/1057374834_167:0:615:336_1920x0_80_0_0_1ebb6d4ef69d977da5faab78e25cc876.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, روسيا, مجتمع
"بواب كراسنويارسك" ينظف السيارات من الثلج مجانا...فيديو 13:43 GMT 28.01.2022 (تم التحديث: 13:46 GMT 28.01.2022)
أصبح البواب من كراسنويارسك بطلاً حقيقيًا لشبكات التواصل الاجتماعي بعد أن قام بتنظيف سيارات سكان منطقة بوكروفسكي الصغيرة من الثلج مجانًا.
التقط مقطع الفيديو رجل من نافذة شقته. تُظهر اللقطات كيف ينظف البواب بمنفاخ الهواء أولاً الثلج من على الرصيف، ثم من على السيارات المتوقفة، على الرغم من أن هذا ليس حتى جزءًا من واجباته.
في شبكات التواصل الاجتماعي، أطلق على الرجل لقب بطل اليوم، وأعجب المستخدمون بفعله حتى أن البعض بدأ يطالب بدفع مكافأة للحارس مقابل العمل الجيد.
يعيش الرجل في كراسنويارسك منذ 10 سنوات. وكما يقول، فقد حصل مرارًا وتكرارًا على جوائز لعمله.