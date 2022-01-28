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بولسونارو يغيب عن الإدلاء بشهادته بشأن وثائق مسربة
بولسونارو يغيب عن الإدلاء بشهادته بشأن وثائق مسربة
غاب الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، للإدلاء بشهادته، اليوم الجمعة، بعد أن أمر قاض بالمحكمة ‏العليا باستدعائه، وأصدر أمرا للشرطة الفيدرالية باستجوابه في... 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T21:36+0000
2022-01-28T21:36+0000
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ومساء أمس الخميس، أمر القاضي، ألكسندر مورايس، الرئيس البرازيلي بالمثول أمام مقر الشرطة الفيدرالية في برازيليا بعد ظهر اليوم الجمعة لاستجوابه، بسبب انتهاء مهلة الـ60 يوما التي منحها لبولسونارو للإدلاء بشهادته، وفقا لوكالة "رويترز".وتتضمن القضية تسريب كشف عنه رئيس تحقيق للشرطة السرية بشأن هجوم قرصنة ضد المحكمة الانتخابية العليا، وهي أعلى سلطة انتخابية في البرازيل، قبل بضعة أشهر من الانتخابات الرئاسية التي فاز بها جايير بولسونارو في عام 2018.وجادل دفاع الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، بأن "المحكمة العليا حكمت في قضيتين سابقتين، حيث فشل الأشخاص الذين تم استدعائهم في الحضور للإدلاء بشهادتهم، بالإكراه للحصول على مثل هذه الشهادات غير دستوري".
https://arabic.sputniknews.com/20220104/أطباء-الرئيس-البرازيلي-بولسونارو-ليس-بحاجة-لعملية-جراحية-1054944452.html
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بولسونارو يغيب عن الإدلاء بشهادته بشأن وثائق مسربة

21:36 GMT 28.01.2022
© AP Photo / Eraldo Peresالرئيس البرازيلي جايير بولسونارو
الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو
© AP Photo / Eraldo Peres
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غاب الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، للإدلاء بشهادته، اليوم الجمعة، بعد أن أمر قاض بالمحكمة ‏العليا باستدعائه، وأصدر أمرا للشرطة الفيدرالية باستجوابه في تحقيق بشأن وثائق مسربة.‏
ومساء أمس الخميس، أمر القاضي، ألكسندر مورايس، الرئيس البرازيلي بالمثول أمام مقر الشرطة الفيدرالية في برازيليا بعد ظهر اليوم الجمعة لاستجوابه، بسبب انتهاء مهلة الـ60 يوما التي منحها لبولسونارو للإدلاء بشهادته، وفقا لوكالة "رويترز".
رد فعل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو بينما تسحب السيدة الأولى ميشيل بولسونارو أذنه خلال حفل أقامه البرنامج الوطني للمدارس المدنية العسكرية، في قصر بلانالتو في برازيليا، البرازيل، 24 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
أطباء الرئيس البرازيلي: بولسونارو ليس بحاجة لعملية جراحية
4 يناير, 18:00 GMT
وتتضمن القضية تسريب كشف عنه رئيس تحقيق للشرطة السرية بشأن هجوم قرصنة ضد المحكمة الانتخابية العليا، وهي أعلى سلطة انتخابية في البرازيل، قبل بضعة أشهر من الانتخابات الرئاسية التي فاز بها جايير بولسونارو في عام 2018.
وجادل دفاع الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، بأن "المحكمة العليا حكمت في قضيتين سابقتين، حيث فشل الأشخاص الذين تم استدعائهم في الحضور للإدلاء بشهادتهم، بالإكراه للحصول على مثل هذه الشهادات غير دستوري".
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