بيع بورتريه نادر للأميرة ديانا بعشرة أضعاف سعره... استغرق رسمه اللوحة أكثر من 35 ساعة

وكان من المتوقع أن يتم بيع اللوحة الزيتية بشعر يترواح بين 15 ألف دولار و20 ألف دولار، لكنها تجاوزت السعر المقدر لها بـ201600 دولار، بحسب دار مزادات "سوثبيز" في مدينة نيويورك الأمريكية.والرسم الزيتي على القماش هو بريشة الفنان الأمريكي الراحل، نيلسون شانكس، والذي يصور الأميرة ديانا وهي في حالة تأمل وتنظر إلى جانبها الأيمن كما لو كانت تتعمّق في التفكير.وأكمل شانكس دراسة رأس الأمير ديانا خلال أكثر من 35 ساعة من الجلسات التي أجرتها في عام 1994، وذلك من أجل الحصول على صورة منفصلة كاملة الطول.وأشار دار مزادات "سوذبيز" إلى أن تلك الصورة عُلقت في الأصل في قصر كنسينغتون، لكنها تتواجد حاليا في منزل أجداد الأميرة ديانا في آلثورب في نورثهامبتونشاير.وأضاف "سوثبيز" أن اللوحة تعكس "تعكس الخسائر العاطفية لحياة ديانا العامة في منتصف التسعينيات من القرن الماضي، ولكنها تعكس مرونتها الداخلية أيضا".وتم الانتهاء من شروط طلاق ديانا من ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، في عام 1996، بعد سنوات من الاضطرابات بينهما، وتوفيت متأثرة بجروح أصيبت بها في حادث سيارة وقع في أغسطس/ آب 1997، وهي مأساة تسببت في صدمة بجميع أنحاء العالم.
وأكمل شانكس دراسة رأس الأمير ديانا خلال أكثر من 35 ساعة من الجلسات التي أجرتها في عام 1994، وذلك من أجل الحصول على صورة منفصلة كاملة الطول.
وأشار دار مزادات "سوذبيز" إلى أن تلك الصورة عُلقت في الأصل في قصر كنسينغتون، لكنها تتواجد حاليا في منزل أجداد الأميرة ديانا في آلثورب في نورثهامبتونشاير.
وأضاف "سوثبيز" أن اللوحة تعكس "تعكس الخسائر العاطفية لحياة ديانا العامة في منتصف التسعينيات من القرن الماضي، ولكنها تعكس مرونتها الداخلية أيضا".
وتم الانتهاء من شروط طلاق ديانا من ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، في عام 1996، بعد سنوات من الاضطرابات بينهما، وتوفيت متأثرة بجروح أصيبت بها في حادث سيارة وقع في أغسطس/ آب 1997، وهي مأساة تسببت في صدمة بجميع أنحاء العالم.