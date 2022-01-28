تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
زيلينسكي: لا يوجد مزيد من تصعيد التوترات مع روسيا في الوقت الحالي
https://arabic.sputniknews.com/20220128/بينيت-لن-تقام-دولة-فلسطينية-ولن-تكون-هناك-أوسلو-ثانية-1057377446.html
بينيت: لن تقام دولة فلسطينية ولن تكون هناك أوسلو ثانية
بينيت: لن تقام دولة فلسطينية ولن تكون هناك أوسلو ثانية
تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بعدم قيام دولة فلسطينية خلال ولايته، وألا تكون هناك اتفاقية أوسلو ثانية. 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T14:30+0000
2022-01-28T15:09+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
نفتالي بينيت
محمود عباس
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/1050604594_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_09e85f2614ba05abadba1c3eed396001.jpg
جاء ذلك في حوار أجرته معه صحيفة "يسرائيل هيوم" في عددها الأسبوعي، نشرته اليوم الجمعة.وكان بينيت يجيب على سؤال عن إمكانية أن تكون لقاءات وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ولقاء وزير الخارجية يائير لابيد مع وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ، مقدمة لاتفاقات أوسلو جديدة تنتهي بإقامة دولة فلسطينية.وتابع: "أنا أعارض (إقامة) دولة فلسطينية، ولا أسمح بمفاوضات سياسية على خط الدولة الفلسطينية".وجدد بينيت رفضه لقاء الرئيس الفلسطيني قائلا: "لن أقابل أي شخص يطارد جنود الجيس الإسرائيلي في لاهاي ويحول الأموال إلى القتلة. لشريكي، غانتس ولابيد، مواقف مختلفة عني. هم يمثلون مواقف اليسار، وهذا شرعي طالما أننا نعمل في إطار القاسم المشترك الذي حددناه".وخلال الأشهر الأخيرة التقى غانتس الرئيس عباس مرتين، كما التقى لابيد في منزله بتل أبيب الأسبوع الماضي وزير الشؤون المدنية الفلسطيني.ووقعت اتفاقية أوسلو بين إسرائيل والفلسطينيين عام 1993، وتنص على إقرار إسرائيل بحق الفلسطينيين في إقامة حكم ذاتي.ومنذ أبريل/نيسان 2014، توقفت محادثات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل على خلفية إصرار الأخيرة على المضي قدما في الاستيطان وتملصها من خيار حل الدولتين.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/1050604594_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_06891cd7574785d5ccecd4d7f42a11c8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, نفتالي بينيت, محمود عباس

بينيت: لن تقام دولة فلسطينية ولن تكون هناك أوسلو ثانية

14:30 GMT 28.01.2022 (تم التحديث: 15:09 GMT 28.01.2022)
© REUTERS / POOLرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، القدس، إسرائيل 24 أكتوبر 2021
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، القدس، إسرائيل 24 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
© REUTERS / POOL
تابعنا عبر
تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بعدم قيام دولة فلسطينية خلال ولايته، وألا تكون هناك اتفاقية أوسلو ثانية.
جاء ذلك في حوار أجرته معه صحيفة "يسرائيل هيوم" في عددها الأسبوعي، نشرته اليوم الجمعة.
وكان بينيت يجيب على سؤال عن إمكانية أن تكون لقاءات وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ولقاء وزير الخارجية يائير لابيد مع وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ، مقدمة لاتفاقات أوسلو جديدة تنتهي بإقامة دولة فلسطينية.

وقال بينيت: "ما دمت رئيسا للوزراء – لن تكون هناك أوسلو، وإذا حدث فلن تكون هناك حكومة".

وتابع: "أنا أعارض (إقامة) دولة فلسطينية، ولا أسمح بمفاوضات سياسية على خط الدولة الفلسطينية".
وجدد بينيت رفضه لقاء الرئيس الفلسطيني قائلا: "لن أقابل أي شخص يطارد جنود الجيس الإسرائيلي في لاهاي ويحول الأموال إلى القتلة. لشريكي، غانتس ولابيد، مواقف مختلفة عني. هم يمثلون مواقف اليسار، وهذا شرعي طالما أننا نعمل في إطار القاسم المشترك الذي حددناه".
وخلال الأشهر الأخيرة التقى غانتس الرئيس عباس مرتين، كما التقى لابيد في منزله بتل أبيب الأسبوع الماضي وزير الشؤون المدنية الفلسطيني.
ووقعت اتفاقية أوسلو بين إسرائيل والفلسطينيين عام 1993، وتنص على إقرار إسرائيل بحق الفلسطينيين في إقامة حكم ذاتي.
ومنذ أبريل/نيسان 2014، توقفت محادثات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل على خلفية إصرار الأخيرة على المضي قدما في الاستيطان وتملصها من خيار حل الدولتين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية