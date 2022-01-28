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https://arabic.sputniknews.com/20220128/تجاهله-قد-يعرضك-للخطر-آبل-تصدر-دليلا-جديدا-للحماية-الشخصية-1057300978.html
تجاهله قد يعرضك للخطر... "آبل" تصدر دليلا جديدا للحماية الشخصية
تجاهله قد يعرضك للخطر... "آبل" تصدر دليلا جديدا للحماية الشخصية
أصدرت شركة "آبل" دليلًا جديدًا للحماية الشخصية، يمكن أن يساعد في منع مستخدمي "iOS" و"Android" من المطاردة. 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T07:28+0000
2022-01-28T07:28+0000
2022-01-28T07:28+0000
مجتمع
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قام عملاق التكنولوجيا يوم الثلاثاء الماضي، بتحديث "دليل الأمان الشخصي" بمعلومات مفيدة حول كيفية قيام مستخدمي "iOS" و"Android" بحماية أنفسهم ومعلوماتهم.يشتمل الدليل على قسم حول كيف يمكن للأشخاص التحقق مما إذا كانوا يحملون في أجهزتهم علامات غير معروفة، وماذا يفعلون إذا تلقوا إشعارًا غريبا.يتضمن الدليل أيضًا إرشادات لمستخدمي "Android" حول كيفية التحقق من وجود "AirTag" من التطبيقات الموجودة على متجر"Google Play".وأضافت الشركة: "تم تصميم كل من "AirTag" و"Find My Network" مع الخصوصية في جوهرهما، تحتوي الملحقات على معرّفات "Bluetooth" فريدة تتغير بشكل متكرر لتثبيط التتبع غير المرغوب فيه".
https://arabic.sputniknews.com/20220128/آبل-تكشف-عن-ملامح-خططها-الخاصة-بعالم-الميتافيرس-1057300028.html
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مجتمع
تجاهله قد يعرضك للخطر... "آبل" تصدر دليلا جديدا للحماية الشخصية
أصدرت شركة "آبل" دليلًا جديدًا للحماية الشخصية، يمكن أن يساعد في منع مستخدمي "iOS" و"Android" من المطاردة.
قام عملاق التكنولوجيا يوم الثلاثاء الماضي، بتحديث "دليل الأمان الشخصي" بمعلومات مفيدة حول كيفية قيام مستخدمي "iOS" و"Android" بحماية أنفسهم ومعلوماتهم.
كتبت الشركة على موقعها على الإنترنت: "دليل المستخدم هو مصدر أمان شخصي لأي شخص يشعر بالقلق أو يواجه إساءة استخدام التكنولوجيا أو المطاردة أو المضايقة".
يشتمل الدليل على قسم حول كيف يمكن للأشخاص التحقق مما إذا كانوا يحملون في أجهزتهم علامات غير معروفة، وماذا يفعلون إذا تلقوا إشعارًا غريبا.
يتضمن الدليل أيضًا إرشادات لمستخدمي "Android" حول كيفية التحقق من وجود "AirTag" من التطبيقات الموجودة على متجر"Google Play".
وأضافت الشركة
: "تم تصميم كل من "AirTag" و"Find My Network" مع الخصوصية في جوهرهما، تحتوي الملحقات على معرّفات "Bluetooth" فريدة تتغير بشكل متكرر لتثبيط التتبع غير المرغوب فيه".