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https://arabic.sputniknews.com/20220128/ترامب-يكشف-عن-أزمة-تواجه-كتابه-الأول-و-يعتبره-ناجحا-للغاية-1057378307.html
ترامب يكشف عن أزمة تواجه كتابه الأول و يعتبره "ناجحا للغاية"‏
ترامب يكشف عن أزمة تواجه كتابه الأول و يعتبره "ناجحا للغاية"‏
أطلق الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مزاعم تتعلق بمواجهة كتابه الأول، الذي طرحه بعد ‏خروجه من الرئاسة، أزمة تهدد إصدار المزيد من النسخ الخاصة به.‏ 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T14:49+0000
2022-01-28T14:50+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
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وأكد ترامب في تصريحات لبودكاست "The Great America Show" الإذاعي، يوم الأربعاء، أنه لا يستطيع الحصول على إمدادات كافية لإنتاج كتابه، بسبب الاضطرابات المستمرة في سلسلة التوريد، وفقا لمجلة "نيوزويك" الأمريكية.وقال ترامب: "لم يسمع أحد بمصطلح "سلسلة إمداد"، لقد كانت سلسلة التوريد تلقائية، لقد كانت جزءا لا يتجزأ من بلد حر، في ديمقراطية، وكانت جزءا لا يتجزأ من بلدنا، لم نجلس حول الحديث عن سلسلة التوريد، الآن فجأة أصبحت هناك كلمتان يستخدمهما الناس كثيرا لأنه لا يمكنك الحصول على أي شيء".واستمر الرئيس الأمريكي السابق في الزعم أن الإمدادات اللازمة لإنتاج نسخ من كتابه "Our Journey Together" (رحلتنا معا) تنفد.وأردف: "لقد كنت أفعل هذا منذ 40 عاما، ولم أواجه مشكلة في الحصول على أي شيء".وأضاف ترامب أن ناشره كان يدفع "علاوة ضخمة" للحصول على هذه الإمدادات.يشار إلى أن أول كتاب لترامب بعد مغادرته الرئاسة هو كتاب صور، واختار كل صوره بنفسه، كما أنه كتب جميع التعليقات المرافقة للصور، بما في ذلك بعضها بخط اليد.وناشر كتاب ترامب هو "Winning Team Publishing"، وهي شركة شارك في تأسيسها نجله، دونالد ترامب جونيور، في عام 2021، وتصنّف نفسها على أنها "دار النشر المحافظة الأولى في البلاد، "بمهمة الترويج لـ "المؤلفين الذين يمثلون الأغلبية الصامتة، ووطنيي أمريكا أولا، والقراء ذوي التفكير الحر".ويتوفر من كتاب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، نسختان، أحدهما بسعر 74.99 دولار أمريكي، وأخرى تحمل إمضائه بسعر 229.99 دولار.
https://arabic.sputniknews.com/20211119/ترامب-يطرح-أول-كتاب-بعد-خروجه-من-الرئاسة-يغطي-الفترة-الناجحة-التي-قضاها-في-البيت-الأبيض-1050754105.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب

ترامب يكشف عن أزمة تواجه كتابه الأول و يعتبره "ناجحا للغاية"‏

14:49 GMT 28.01.2022 (تم التحديث: 14:50 GMT 28.01.2022)
© REUTERS / DUSTIN CHAMBERSالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
© REUTERS / DUSTIN CHAMBERS
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أطلق الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مزاعم تتعلق بمواجهة كتابه الأول، الذي طرحه بعد ‏خروجه من الرئاسة، أزمة تهدد إصدار المزيد من النسخ الخاصة به.‏
وأكد ترامب في تصريحات لبودكاست "The Great America Show" الإذاعي، يوم الأربعاء، أنه لا يستطيع الحصول على إمدادات كافية لإنتاج كتابه، بسبب الاضطرابات المستمرة في سلسلة التوريد، وفقا لمجلة "نيوزويك" الأمريكية.
وقال ترامب: "لم يسمع أحد بمصطلح "سلسلة إمداد"، لقد كانت سلسلة التوريد تلقائية، لقد كانت جزءا لا يتجزأ من بلد حر، في ديمقراطية، وكانت جزءا لا يتجزأ من بلدنا، لم نجلس حول الحديث عن سلسلة التوريد، الآن فجأة أصبحت هناك كلمتان يستخدمهما الناس كثيرا لأنه لا يمكنك الحصول على أي شيء".
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واستمر الرئيس الأمريكي السابق في الزعم أن الإمدادات اللازمة لإنتاج نسخ من كتابه "Our Journey Together" (رحلتنا معا) تنفد.

وأضاف ترامب: "لقد أعددت للتو كتابا ناجحا للغاية، إذ تم بيع 240 ألف نسخة، وأمرنا فقط بإصدار 240 ألف نسخة أخرى، ولكن الناشر أخبرني أنه لدينا مشكلة واحدة، وهي أنه لا يمكننا الحصول على الورق أو الحبر أو الغراء، كما لا يمكننا الحصول على الجلود لأغلفة الكتاب".

وأردف: "لقد كنت أفعل هذا منذ 40 عاما، ولم أواجه مشكلة في الحصول على أي شيء".
وأضاف ترامب أن ناشره كان يدفع "علاوة ضخمة" للحصول على هذه الإمدادات.
يشار إلى أن أول كتاب لترامب بعد مغادرته الرئاسة هو كتاب صور، واختار كل صوره بنفسه، كما أنه كتب جميع التعليقات المرافقة للصور، بما في ذلك بعضها بخط اليد.
وناشر كتاب ترامب هو "Winning Team Publishing"، وهي شركة شارك في تأسيسها نجله، دونالد ترامب جونيور، في عام 2021، وتصنّف نفسها على أنها "دار النشر المحافظة الأولى في البلاد، "بمهمة الترويج لـ "المؤلفين الذين يمثلون الأغلبية الصامتة، ووطنيي أمريكا أولا، والقراء ذوي التفكير الحر".
ويتوفر من كتاب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، نسختان، أحدهما بسعر 74.99 دولار أمريكي، وأخرى تحمل إمضائه بسعر 229.99 دولار.
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