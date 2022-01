https://arabic.sputniknews.com/20220128/ترامب-يكشف-عن-أزمة-تواجه-كتابه-الأول-و-يعتبره-ناجحا-للغاية-1057378307.html

ترامب يكشف عن أزمة تواجه كتابه الأول و يعتبره "ناجحا للغاية"‏

ترامب يكشف عن أزمة تواجه كتابه الأول و يعتبره "ناجحا للغاية"‏

أطلق الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مزاعم تتعلق بمواجهة كتابه الأول، الذي طرحه بعد ‏خروجه من الرئاسة، أزمة تهدد إصدار المزيد من النسخ الخاصة به.‏ 28.01.2022, سبوتنيك عربي

وأكد ترامب في تصريحات لبودكاست "The Great America Show" الإذاعي، يوم الأربعاء، أنه لا يستطيع الحصول على إمدادات كافية لإنتاج كتابه، بسبب الاضطرابات المستمرة في سلسلة التوريد، وفقا لمجلة "نيوزويك" الأمريكية.وقال ترامب: "لم يسمع أحد بمصطلح "سلسلة إمداد"، لقد كانت سلسلة التوريد تلقائية، لقد كانت جزءا لا يتجزأ من بلد حر، في ديمقراطية، وكانت جزءا لا يتجزأ من بلدنا، لم نجلس حول الحديث عن سلسلة التوريد، الآن فجأة أصبحت هناك كلمتان يستخدمهما الناس كثيرا لأنه لا يمكنك الحصول على أي شيء".واستمر الرئيس الأمريكي السابق في الزعم أن الإمدادات اللازمة لإنتاج نسخ من كتابه "Our Journey Together" (رحلتنا معا) تنفد.وأردف: "لقد كنت أفعل هذا منذ 40 عاما، ولم أواجه مشكلة في الحصول على أي شيء".وأضاف ترامب أن ناشره كان يدفع "علاوة ضخمة" للحصول على هذه الإمدادات.يشار إلى أن أول كتاب لترامب بعد مغادرته الرئاسة هو كتاب صور، واختار كل صوره بنفسه، كما أنه كتب جميع التعليقات المرافقة للصور، بما في ذلك بعضها بخط اليد.وناشر كتاب ترامب هو "Winning Team Publishing"، وهي شركة شارك في تأسيسها نجله، دونالد ترامب جونيور، في عام 2021، وتصنّف نفسها على أنها "دار النشر المحافظة الأولى في البلاد، "بمهمة الترويج لـ "المؤلفين الذين يمثلون الأغلبية الصامتة، ووطنيي أمريكا أولا، والقراء ذوي التفكير الحر".ويتوفر من كتاب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، نسختان، أحدهما بسعر 74.99 دولار أمريكي، وأخرى تحمل إمضائه بسعر 229.99 دولار.

